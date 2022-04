Analyse des données statistiques du marché de la gestion des identités privilégiées en Europe avec l’impact de la pandémie de COVID-19 au cours des prévisions 2019-2027 | Aperçu du marché des entreprises

Le marché de la gestion des identités privilégiées est principalement influencé par des facteurs tels que la tendance croissante du BYOD et l’augmentation des dépenses en solutions de sécurité. Avec l’utilisation croissante des appareils mobiles et des tablettes, cela a donné lieu à de nombreux problèmes d’identification. Les employés peuvent accéder à des informations confidentielles telles que les e-mails d’entreprise, la base de données financière et d’autres informations commerciales à l’aide de ces appareils. Les entreprises sont fortement axées sur l’investissement dans des solutions de sécurité pour empêcher les employés d’utiliser à mauvais escient des données confidentielles par le biais d’activités frauduleuses.

savoir comment la pandémie de COVID-19 aura un impact sur le marché européen de la gestion des identités à privilèges | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01638

Avec le besoin croissant d’une connectivité transparente entre le réseau de l’entreprise et les employés, les employés utilisent des appareils personnels tels que des smartphones, des ordinateurs portables et des tablettes pour accéder à la base de données de l’entreprise et aux informations confidentielles. L’adoption croissante d’apporter votre propre appareil a conduit à un accès et un stockage accrus des informations critiques, ce qui a encore accru le besoin de protection des données.

Principaux fabricants du marché européen de la gestion des identités privilégiées –

• Société BeyondTrust

• CA Technologies

• Centrifier

• Cyberark

• Hitachi ID Systems, Inc.

• IBM Corporation

• Micro-focus

• Une Identité LLC.

• Thycotique

• Zoho (ManageEngine)

Les services de gestion des identités privilégiées aident les organisations à atténuer le risque d’attaques internes et permettent aux organisations de fournir un accès aux ressources sans leur donner le droit de voir ou de modifier les données sensibles. Alors que l’infrastructure informatique passe de sur site à hybride, la demande de services de gestion des identités privilégiées augmente dans divers secteurs tels que l’informatique et les télécommunications et BFSI.

Marché de la gestion des identités privilégiées – Par composant

• Solution

• Prestations de service

Marché de la gestion des identités privilégiées – Par déploiement

• Sur site

• Nuage

Marché de la gestion des identités privilégiées – Par utilisateur final

• Informatique & Télécom

• Gouvernement

• BFSI

• Santé et pharmaceutique

• Fabrication

• Autres

Les principaux points sont étiquetés en détail et sont couverts dans ce rapport sur le marché de la gestion des identités privilégiées en Europe: –

• Aperçu du marché : aperçu de la portée et des produits, classification de la gestion des identités à privilèges en Europe par catégorie de produits (taille du marché (ventes), comparaison des parts de marché par type (catégorie de produits)), marché de la gestion des identités à privilèges en Europe par application/utilisateurs finaux (ventes (volume ) et comparaison de la part de marché par application), marché par région (comparaison de la taille du marché (valeur) par région, statut et perspective

• Profils des acteurs/fournisseurs de gestion des identités privilégiées en Europe et données sur les ventes : société, informations de base sur la société, base de fabrication et concurrents, catégorie de produit, application et spécification avec ventes, revenus, prix et marge brute, activité principale/aperçu de l’activité.

• Développements stratégiques clés : l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché européen de la gestion des identités privilégiées, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché. à l’échelle mondiale et régionale.

• Principales caractéristiques du marché : le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, la part de marché, le TCAC et la marge brute.

• Outils analytiques : le rapport sur le marché européen de la gestion des identités privilégiées comprend les données étudiées et pondérées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché européen de la gestion des identités privilégiées au moyen de plusieurs outils analytiques.

Obtenez un exemple de rapport PDF pour votre recherche : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01638

À propos de nous :

Business Market Insights est une plateforme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense ; Automobile et transports ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter :

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/