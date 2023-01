Analyse des céréales Taille du marché, opportunités, croissance de l’industrie, risque, analyse, principaux leaders et prévisions 

Un rapport d’activité mondial sur l’ analyse des céréales contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’analyse des céréales était évalué à 2,1 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 3,42 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

La demande croissante de services de diffusion de contenu à la demande en tant qu’Ethernet opérateur offre les divers avantages bénéfiques d’être proposés en tant que service aux consommateurs, ce qui en fait un candidat idyllique pour la diffusion de contenu à la demande, qui est l’un des principaux facteurs alimentant la croissance. du marché Analyse des grains sur la période de prévision de 2021 à 2028. Dans cette optique, la demande croissante pour une meilleure expérience utilisateur et la popularité croissante d’offres telles que la vidéoconférence et le streaming vidéo de haute qualité contribuent également à la croissance du marché cible.

Le document d’étude de marché à grande échelle sur l’analyse des grains comprend plusieurs détails très utiles au lecteur pour comprendre le contexte des informations présentées. Le type d’information suivant aidera le lecteur à savoir comment interpréter les résultats. Les types de répondants : clients, prospects ou grand public, la taille de l’échantillon : grand, petit ou moyen, la méthode de collecte des données, le moment auquel la recherche est effectuée, etc.

Définition du marché

L’analyse des grains est utilisée pour surveiller la qualité des grains en analysant des échantillons pour la contamination par les mycotoxines , les résidus de pesticides et les caractéristiques physiques comme la taille et le poids. La distribution, l’approvisionnement et le stockage des céréales sont étroitement surveillés. La qualité des céréales alimentaires est déterminée en échantillonnant les céréales et en testant leurs caractéristiques physiques telles que la taille et le poids, les résidus de pesticides et la contamination par les mycotoxines. Les céréales alimentaires sont généralement analysées pour surveiller leur qualité, leur durée de stockage, leur approvisionnement et leur distribution.

Portée et segmentation du marché de l’analyse des grains

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de grain (céréales, oléagineux, légumineuses), cible testée (agents pathogènes, pesticides, OGM, mycotoxines, autres), technologie (technologie traditionnelle, technologie rapide), utilisation finale (aliments pour animaux), composant (instruments, réactifs et consommables, référence Matériaux) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste du monde (APAC) dans le monde (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Intertek Group plc (Royaume-Uni), Eurofins Scientific (Luxembourg), ALS Limited (Australie), SGS SA (Suisse), TUV SUD (Allemagne), NEOGEN Corporation (États-Unis), Microlabs Ltd (Inde) ), Advanced Laboratory Testing (Irlande), Mérieux NutriSciences (États-Unis), NSF International (États-Unis) Opportunités Tendance croissante à adopter divers systèmes de contrôle de la sécurité alimentaire et approches réglementaires

Le taux élevé de carence en nutriments a conduit à la demande d’enrichissement des aliments

La capacité croissante à développer et à mettre en œuvre de nouvelles réglementations standard et un meilleur contrôle des infrastructures

Dynamique du marché de l’analyse des grains

Conducteurs

Besoin croissant de réglementations alimentaires et de sécurité en raison de l’augmentation des maladies d’origine alimentaire.

La mondialisation rapide du commerce des céréales et l’augmentation des épidémies de maladies d’origine alimentaire peuvent être attribuées à la croissance du marché. En outre, les réglementations strictes en matière de sécurité et de qualité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ainsi que les réglementations gouvernementales croissantes, influencent positivement le marché mondial de l’analyse des céréales. En outre, les progrès technologiques croissants dans les procédures de test, combinés à une augmentation des épidémies de maladies d’origine alimentaire, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation de la consommation de céréales alimentaires, qui est liée à la hausse des revenus disponibles et du niveau de vie, alimente la croissance du marché.

Des informations précises sur les produits fournies par les fabricants augmentent la croissance du marché

Des facteurs socio-économiques et démographiques favorables, tels que l’urbanisation, l’augmentation de la population, les revenus disponibles et l’augmentation du niveau de vie, devraient stimuler le marché mondial de l’analyse des céréales, ainsi qu’une augmentation de la demande d’informations précises sur la production future de céréales par fabricants de pesticides, producteurs de semences, institutions financières, commerçants et autres parties prenantes.

Occasion

Actuellement, la tendance est à l’adoption de divers systèmes de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et d’approches réglementaires. En outre, la capacité d’élaborer et de mettre en œuvre de nouvelles réglementations standard et un meilleur contrôle des infrastructures pour réduire les risques liés à la sécurité sanitaire des aliments est affectée par les conditions économiques du pays. Tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché de l’analyse des grains au cours de la période de prévision.

Contraintes

Le manque de sensibilisation à la sécurité et à la qualité des céréales alimentaires parmi les habitants des pays en développement et sous-développés étouffera la croissance du marché. Au cours de la période de prévision, la croissance du marché sera entravée par un manque de coordination des normes de sécurité alimentaire.

Ce rapport sur le marché de l’analyse des céréales fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’analyse des céréales, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

PPD Inc. a été acquise par Thermo Fisher Scientific en décembre 2021. La société propose une variété de produits, notamment des nucléotides. NSF International a lancé 455 normes GMP pour tester les compléments alimentaires, les cosmétiques et les produits en vente libre (OTC) en 2021. Ces normes visent à améliorer la sécurité, la qualité et la confiance de la chaîne d’approvisionnement en combinant les exigences réglementaires avec les exigences de qualité des détaillants et en réduisant le nombre d’audits et les coûts financiers associés aux audits.

En collaboration avec Nestlé Research (Lausanne, Suisse), Eurofins Scientific a développé une nouvelle méthode d’identification des fructanes dans les préparations pour nourrissons et la nutrition adulte en octobre 2020. La méthode a reçu le statut de norme officielle des principales organisations de normalisation mondiales, notamment ISO, AOAC, CEN , et IDF.

Segmentation:

Le marché de l’analyse des grains est segmenté en fonction du type de grain, de la cible testée, de la technologie, de l’utilisation finale et du composant. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de grains

Des céréales

Oléagineux

Légumineuses

Cible testée

Agents pathogènes

Pesticides

OGM

Mycotoxines

Autres

Technologie

Technologie traditionnelle

Culture sur gélose

Technologie rapide

Basé sur la commodité

Réaction en chaîne par polymérase (PCR)

Immunoessai

Chromatographie et spectrométrie

Utilisateur final

Nourriture

Sécurité

Qualité

Nourrir

Canal

Les ventes directes

Distributeurs

Composants

Instruments

Réactifs & Consommables

Matériel de référence

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché de l’analyse des grains sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’analyse des grains sont

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

Intertek Group plc (Royaume-Uni)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

ALS Limited (Australie)

SGS SA (Suisse)

TÜV SUD (Allemagne)

NEOGEN Corporation (États-Unis)

Microlabs Ltd (Inde)

Tests de laboratoire avancés (Irlande)

Mérieux NutriSciences (U.S.)

NSF International (États-Unis)

entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Attraits du rapport sur le marché de l’analyse des grains: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché de l’analyse des grains aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux de l’analyse des grains

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché de l’analyse des céréales

Partie 04: Dimensionnement du marché de l’analyse des céréales

Partie 05: Segmentation du marché de l’analyse des grains par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

