Analyse des acteurs clés du marché du drainage chirurgical / drainage des plaies, taille, application, marge brute et perspectives d’avenir jusqu’en 2028

B. Braun Melsungen AG Cardinal Health BD ConvaTec Group PLC Ethicon US LLC Stryker Romsons Redax Medtronic, Medline Industries Inc Cook Poly Medicine Ltd Zimmer Biomet Global Medikit Limited Degania Silicone Ltd.



Analyse et informations clés du marché :

Le marché du drainage chirurgical / drainage des plaies devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 3,53 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2,83 milliards USD d’ici 2028. L’augmentation des taux chirurgicaux à travers le monde et l’utilisation généralisée de ces systèmes de drainage dans diverses procédures augmentent la croissance du marché du drainage chirurgical/drainage.

Le drainage chirurgical/drainage des plaies fait référence aux systèmes qui aident à drainer le liquide des plaies chirurgicales. Le système se compose d’un dispositif d’aspiration ou d’un système de pression négative qui permet au fluide d’être retiré du corps du patient ou de s’écouler naturellement. Afin d’obtenir un environnement de guérison et de surveiller les saignements excessifs, des détails précis sur le volume et le contenu du drainage sont essentiels. Le drain a un pansement protecteur qui est changé quotidiennement au besoin, et le drain peut être laissé en place pendant une journée ou même quelques semaines, selon la quantité de drainage.

Explorez le rapport complet avec faits et chiffres sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-drains-wound-drainage-market

Étendue du marché mondial du drainage chirurgical / drainage des plaies et taille du marché

Le marché du drainage chirurgical / drainage des plaies est segmenté en fonction du produit, du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché du drainage chirurgical / drainage des plaies est segmenté en accessoires, systèmes de drainage chirurgical, systèmes de drainage chirurgical ouverts et systèmes de drainage chirurgical fermés.

En fonction du type, le marché du drainage chirurgical / drainage des plaies est segmenté en drainage passif et drainage actif.

Sur la base des applications, le marché du drainage chirurgical / drainage des plaies est segmenté en chirurgie générale, chirurgie cardiothoracique, orthopédie, obstétrique et autres chirurgies.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du drainage chirurgical / drainage des plaies est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et cliniques.

Marché du drainage chirurgical / drainage des plaies, par région:

Comme mentionné ci-dessus, le marché mondial des drains chirurgicaux / drains de plaies est analysé avec des informations et des tendances sur la taille du marché par pays et par produit.

Les pays inclus dans le rapport sur le marché du drainage chirurgical / drainage des plaies sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme Moyen L’Est et l’Afrique (MEA) font partie de l’Amérique du Sud, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du drainage chirurgical / drainage des plaies en raison de l’augmentation des cas de troubles du rythme cardiaque, des politiques de remboursement adaptées aux patients, de la forte demande de modalités thérapeutiques avancées et des infrastructures de soins de santé bien développées dans la région. La région Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’incidence élevée des maladies cardiovasculaires, de l’adoption croissante d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Index: Marché mondial du drainage chirurgical / drainage des plaies

1 Introduction

2 Segmentation du

marché 3

Aperçu du marché 4 Résumé analytique

5 Informations avancées

6 Marché mondial du drainage chirurgical/drainage des plaies

, par type 7 Marché mondial du drainage chirurgical/drainage des plaies, par type de tumeur

8 Marché mondial du drainage Marché du drainage chirurgical/des plaies, par application

9 Marché mondial du drainage chirurgical / des plaies, par utilisateur final

0 Marché mondial du drainage chirurgical / des plaies

, par géographie 11 Marché mondial du drainage chirurgical / des plaies, aperçu des activités

12 Profils d’entreprise

13 Rapports connexes

