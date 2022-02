Analyse des acteurs clés du marché de la farine de poisson 2022, aperçu approfondi, résultats de la croissance et de la recherche jusqu’en 2028 | Accroître la croissance de la demande grâce à l’analyse des tendances pandémiques de l’étude de l’industrie et à l’analyse des effets d’impact |

La recherche récemment publiée dans le référentiel de Data Bridge Market Research, Taille du marché mondial de la farine de poisson, part, croissance, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029, comprend un examen exhaustif du marché, analysant ses composants importants. La recherche examine les tendances actuelles, les perspectives, les moteurs et les limites de l’industrie mondiale de la farine de poisson. L’étude se concentre sur les principaux acteurs et leurs stratégies commerciales, ainsi que sur l’expansion régionale, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, la fabrication et les structures de prix et de coûts. Il fournit des informations utiles sur les difficultés de la chaîne d’approvisionnement que les acteurs du marché devraient rencontrer dans les années à venir, ainsi que des stratégies pour y faire face. Les analystes ont examiné les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la farine de poisson croît à un TCAC de 7,15 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’augmentation du taux de population non végétarienne dans le monde devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Les produits à base de farine de poisson sont ceux qui sont fabriqués à partir de poisson et sont couramment utilisés comme engrais et aliments pour animaux. Le poisson cru est d’abord coupé et pressé, puis séché et broyé pour produire de la farine de poisson sous forme de galette ou de poudre. La farine de poisson est une riche source nutritionnelle de calcium et de phosphate dans l’alimentation des animaux, ainsi qu’une protéine de bonne qualité et une protéine de dérivation pour les animaux monogastriques et les ruminants.

L’industrie devrait croître en réponse à la demande croissante d’additifs protéiques d’origine naturelle dans l’alimentation animale. D’autres facteurs tels que l’augmentation de la consommation de poisson, une meilleure connaissance des avantages de la farine de poisson, l’expansion de l’aquaculture et l’utilisation accrue de la farine de poisson comme engrais sont susceptibles de stimuler le marché de la farine de poisson au cours de la période de prévision. Une autre application importante de la farine de poisson est celle d’engrais, car c’est une riche source d’azote organique qui favorise une croissance plus rapide des plantes, un autre élément qui contribuera à l’expansion du marché. Enfin, le besoin croissant de compléments protéiques dans l’alimentation animale devrait dynamiser la croissance de l’industrie.

Marché de la farine de poisson Principaux acteurs tels que Croda International Plc, OCEANA GROUP LIMITED, Omega Protein Corporation, Calysta, Inc., Austevoll Seafood, Pioneer Fishing, The Scoular Company, Aker Biomarine Antarctic AS, Animalfeeds International Corporation, Alpha Atlantique, NOVUS INTERNATIONAL, ADM Nutrition animale, AngelYeast Co., Ltd., Mukka Sea food Industries Limited, RAJ FISHMEAL AND OIL COMPANY .

Enfin, pour comparer les marchés mondiaux et régionaux, toutes les facettes de l’industrie mondiale de la farine de poisson sont examinées quantitativement et qualitativement. Cette étude de marché fournit des informations vitales et des données factuelles sur le marché, ainsi qu’une analyse statistique complète des moteurs, des limites et des perspectives d’avenir du marché.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Un aperçu de l’industrie de la farine de poisson

Part de marché des fabricants Part de marché de la production par région

Consommation dans différentes régions

Tendances de la production, des revenus et des prix par type

Analyse du marché mondial de la farine de poisson par applications

Profils et chiffres clés des entreprises de l’industrie de la farine de poisson Analyse des coûts de fabrication de la farine de poisson

Clients, distributeurs et canal de commercialisation

Tendances du marché

Résultats de recherche et conclusions sur le marché mondial de la farine de poisson

Source des données et méthodologie

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, LATAM, l’Europe ou l’Asie du Sud-Est ou juste l’Asie de l’Est

