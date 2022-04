Analyse de segmentation de la taille du marché du sorbitol 2022, opportunités commerciales, principaux acteurs, prévisions jusqu’en 2030 | TCAC de 6,9 %

Le marché mondial du sorbitol devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision 2021-2027. Le sorbitol est un alcool de sucre présent naturellement dans les fruits tels que les baies, les pêches, les figues et les pommes. Le sorbitol fabriqué commercialement est utilisé dans les aliments et boissons emballés, les produits de soins personnels et les produits pharmaceutiques. Le sorbitol est utilisé dans les aliments et les boissons pour conférer un goût sucré, améliorer la santé digestive et ajouter de la texture aux produits.

Il est généralement utilisé en remplacement du sucre traditionnel pour fournir une teneur réduite en calories. Le sorbitol a un impact limité sur la glycémie, augmentant son application comme édulcorant chez les consommateurs diabétiques. Il est également incorporé dans les chewing-gums sans sucre et les médicaments liquides car ils sont non cariogènes et offrent des avantages pour la santé bucco-dentaire. Il trouve également une application comme laxatif pour lutter contre la constipation.

Moteurs de croissance

La croissance significative de la demande d’aliments prêts-à-servir à travers le monde, associée aux préoccupations croissantes en matière de santé concernant la consommation de sucre, devrait alimenter la croissance du marché. Il y a eu une augmentation des ventes de restauration rapide et de produits de boulangerie, en particulier dans les économies en développement, en raison de l’adoption du mode de vie occidental et de l’augmentation du revenu disponible des consommateurs.

La population croissante, le mode de vie sédentaire des consommateurs et la demande croissante de l’industrie des soins personnels stimulent davantage la croissance du marché du sorbitol. L’application croissante dans les produits de soins bucco-dentaires, la demande croissante du secteur pharmaceutique, l’application croissante dans le développement des biocarburants devraient contribuer à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le sorbitol est de plus en plus utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels tels que les lotions et les crèmes comme épaississant et humectant. Il agit également comme conditionneur de peau et agent aromatisant. Il trouve des applications dans les produits transparents à base de gel en raison de son indice de réfraction élevé. Le sorbitol procure hydratation, hydratation et est utilisé dans les formulations anti-âge.

La croissance est alimentée par une population croissante, l’évolution des modes de vie des consommateurs et une tendance croissante vers les produits de soins de la peau et de soins personnels. La sensibilisation des consommateurs aux problèmes de santé, ainsi qu’à la beauté et au bien-être, s’est accrue, renforçant la croissance du marché. Les lancements de nouveaux produits et les acquisitions ont stimulé la demande du marché du sorbitol par les leaders du marché, ainsi que la demande croissante des économies émergentes.

Il y a eu une croissance de la demande du marché pour le sorbitol pendant l’épidémie de COVID-19 en raison d’une sensibilisation croissante à la consommation de compléments alimentaires et de produits dérivés d’ingrédients naturels. Les préoccupations croissantes en matière de santé et les initiatives croissantes des consommateurs en matière de soins de santé préventifs soutiennent la croissance du marché de la. Cependant, les réglementations gouvernementales sur les mouvements et les fermetures, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, l’arrêt des activités de fabrication et la disponibilité limitée des matières premières et de la main-d’œuvre ont gravement affecté la croissance du marché.

Segments de rapport

Le marché est principalement segmenté en fonction de la forme, de l’utilisation finale et de la région.

Par forme

Liquide Sorbitol

Poudre Sorbitol

Par utilisation finale

Aliments et boissons

Cosmétiques et soins personnels

Produits pharmaceutiques

Autres

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique

L’Europe  Europe de l’Ouest La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Reste de l’Europe occidentale L’Europe de l’Est Pologne Russie Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud



Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché sont Merck KGaA, PT. Ecogreen Oleochemicals, Roquette Frères, Sunar M?s?r, DuPont, Cargill, Incorporated, American International Foods Inc., SPI Pharma Inc., The Archer-Daniels-Midland Company, Gulshan Polyols Ltd, Tereos SCA, Associated British Foods plc, Sukhjit Starch & Chemicals Ltd., Danisco A/S et Ingredion Incorporated. Pour élargir leur clientèle et renforcer leur présence sur le marché, ces entreprises étendent leur présence dans diverses zones géographiques et pénètrent de nouveaux marchés dans les régions en développement. Pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs, les entreprises lancent également de nouveaux produits innovants sur le marché.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

