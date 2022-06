Analyse de segmentation de la taille du marché des métaux d’impression 3D 2022, opportunités commerciales, principaux acteurs, régions importantes et prévisions jusqu’en 2030

États-Unis – Report Ocean (plus de 150 marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000 rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché des métaux d’impression 3D . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et marché les professionnels de la recherche ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (analyse méthodes), l’analyse PESTEL et l’analyse de régression . L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché des métaux d’impression 3D .

La taille du marché mondial des métaux d’impression 3D était de 0,7 milliard de dollars américains en 2021. Le marché mondial des métaux d’impression 3D devrait atteindre 10,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

L’impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive, est une méthode révolutionnaire de construction d’un objet en trois dimensions en superposant des couches de matériau d’impression. Ce processus sans outil facilite la production de pièces métalliques entièrement denses avec une grande précision en moins de temps. Les alliages de titane, l’aluminium, le nickel, l’acier inoxydable et le cuivre font partie des métaux utilisés dans l’impression 3D.

Facteurs influençant le marché

Les métaux d’impression 3D sont largement utilisés dans le secteur aérospatial pour fabriquer des avions légers. De plus, les dépenses croissantes des gouvernements pour renforcer le secteur de l’aérospatiale et de la défense stimuleront la croissance du marché mondial des métaux d’impression 3D.

Dans l’industrie de la fabrication de métaux, l’introduction des métaux d’impression 3D a établi une nouvelle norme. L’impression 3D métal gagne du terrain en raison de sa capacité à créer des matériaux avec des géométries complexes et un mélange unique de propriétés physiques et chimiques. Ils ont une bonne ductilité et résistance à la chaleur, et sont légers. Au contraire, le coût élevé associé aux métaux d’impression 3D peut limiter la croissance du marché.

Analyse d’impact

du COVID-19 L’épidémie de COVID-19 a eu une influence considérable sur l’économie mondiale et, par conséquent, sur le secteur de l’impression 3D. Au début, l’Europe et l’Asie-Pacifique figuraient parmi les régions les plus touchées en termes de patients COVID-19 dans le monde. Par conséquent, en réponse à cette situation, les gouvernements ont émis un ordre de fermeture complète de certaines villes clés en raison de la propagation rapide du virus. Les fabricants d’imprimantes 3D ont été touchés par le confinement général du pays, qui a entraîné une pénurie de main-d’œuvre et une rupture complète de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement du pays. En conséquence, cela a entravé la croissance du marché mondial des métaux d’impression 3D.

Analyse régionale

Le marché des métaux d’impression 3D en Asie-Pacifique devrait détenir la part de marché la plus élevée, en raison de la croissance des investissements dans les secteurs de la construction, de l’automobile, de l’aérospatiale et de la défense. En outre, l’essor rapide de l’industrie manufacturière et la présence d’importants acteurs du marché dans la région contribueront à la croissance du marché mondial des métaux d’impression 3D.

Concurrents sur le marché

• 3D Systems Corporation

• Arcam AB,

• MaterialiseNV,

• ExOne GmbH,

• Hoganas AB,

• Renishaw Plc,

• Equispheres,

• Carpenter Technology Corporation,

• Sandvik AB.

• Stratasys Ltd.

• Voxeljet AG

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des métaux d’impression 3D se concentre sur la forme, la technologie, le type de métal, l’utilisation finale et la région.

Par forme, le marché des métaux d’impression 3D est segmenté comme suit :

• Poudre

• Filament

Par technologie, le marché des métaux d’impression 3D est segmenté comme suit :

• Fusion sur lit de poudre

• Dépôt d’énergie dirigée

• Jet de liant

• Extrusion de métal

• Autres (projecteur de lumière numérique , fusion multi-jet et jet de matière)

Par type de métal, le marché des métaux d’impression 3D est segmenté comme suit :

• Titane

• Nickel

• Acier inoxydable

• Aluminium

• Autres (cobalt-chrome, cuivre, argent, or et bronze)

Par industrie d’utilisation finale, le marché des métaux d’impression 3D est segmenté comme suit :

• Aéronautique et défense

• Automobile

• Médical et dentaire

• Autres (marine, art et sculpture, bijoux et architecture)

Par région, le marché des métaux pour l’impression 3D est segmenté comme suit :

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

