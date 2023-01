Analyse de recherche sur le marché des câbles à fibres optiques avec tendances et opportunités jusqu’en 2030

Le marché mondial des câbles à fibres optiques était évalué à 8 316,2 millions USD en 2020 à 21 456,71 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 14,5 % de 2021 à 2027. Les câbles à fibres optiques contiennent des brins de fibres de verre à l’intérieur d’un boîtier isolé. Ils sont conçus pour les réseaux de données et les télécommunications longue distance et hautes performances. Par rapport aux câbles filaires, les câbles à fibre optique offrent une bande passante plus élevée et transmettent des données sur de plus longues distances. Les câbles à fibres optiques prennent en charge Internet, la télévision par câble et les systèmes téléphoniques. Le câble se compose d’un câble monomode et multimode répondant à des normes sélectionnées, telles que la CEI 60793-2-10 pour le multimode et la CEI 60793-2-50 pour le monomode. De plus, l’exigence de câblage intérieur et extérieur a une norme spécifique : IEC 60794-2 (câbles intérieurs) et IEC 60794-3 (câbles extérieurs). Avec la présence de fibre OS2, fibre OM1, fibre OM2, fibre OM3, fibre OM4 et fibre OM5 dans un câble optique pour des applications optiques variées,

Alors que la plupart des fibres optiques sont installées pour prendre en charge les connexions longue distance entre les villes et les pays, certains fournisseurs d’accès Internet résidentiels ont investi dans l’extension de leurs installations de fibre aux quartiers suburbains pour un accès direct par les ménages. Un câble à fibre optique est également moins sensible aux interférences. Un câble réseau en cuivre, en revanche, nécessite un blindage pour le protéger des interférences électromagnétiques. Bien que ce blindage soit utile, il ne suffit pas pour empêcher les interférences lorsque de nombreux câbles sont enchaînés à proximité les uns des autres. Ainsi, les propriétés physiques des câbles à fibres optiques évitent la plupart de ces problèmes.

Au cours des dernières années, il a été observé que les câbles à fibres optiques remplacent progressivement les fils de cuivre comme moyen approprié de transmission des signaux de communication. Ils couvrent les longues distances entre les systèmes téléphoniques locaux et constituent l’épine dorsale de nombreux systèmes de réseau. Les autres utilisateurs du système comprennent les services de télévision par câble, les campus universitaires, les immeubles de bureaux, les installations industrielles et les entreprises de services publics d’électricité.

Dynamique du marché mondial des câbles à fibre optique

Moteurs : augmentation de la demande dans le FTTX et l’industrie des télécommunications

FTTX signifie Fiber to the X (où X est un nom/objet particulier), un type d’architecture de réseau à large bande qui utilise le réseau d’un fournisseur de télécommunications pour fournir des connexions à large bande aux foyers, aux entreprises et à d’autres établissements. La demande croissante de FTTx (Fiber to the x) peut être attribuée à la pénétration croissante de ces architectures de réseau. FTTx comprend FTTH, FTTP, FTTB, FTTN et FTTC. En termes de FTTx, le marché de la fibre jusqu’au voisinage ou au nœud (FTTN) ou de la fibre jusqu’à l’antenne (FTTA) est sur le point de connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la mise en œuvre croissante de ces architectures sur les réseaux de télécommunication et à l’utilisation croissante de la fibre optique dans le backhaul mobile pour la communication.

La pénétration de la technologie 5G nécessite en outre une latence plus faible et une capacité améliorée directement sur les réseaux. Ainsi, l’évolutivité, la sécurité et la capacité à gérer la grande quantité de trafic de liaison générée ont fait du câble à fibre optique l’option préférée pour la 5G. Au cours des prochaines années, alors que les abonnés à Internet auront besoin d’une bande passante Internet plus élevée dans le monde pour accéder à des applications, telles que les longs métrages, les logiciels en tant que service (SaaS), l’IoT, la télévision intelligente/TV Internet et la vidéo à la demande (VoD), entre autres, la dépendance de l’industrie des télécommunications aux câbles à fibres optiques devrait augmenter. Cependant, auparavant, l’évolution à long terme (LTE) a conduit à la croissance de la communication vidéo sur Internet, ce qui a ensuite conduit au besoin d’une connectivité Internet à bande passante plus élevée et a ainsi stimulé la demande pour le marché étudié.

Contraintes : demande croissante de solutions sans fil et processus d’installation complexe

La demande d’une plus grande connectivité dans les pays en développement présente d’importantes opportunités commerciales pour la fabrication de fibres optiques. Cependant, des facteurs tels que la demande croissante de solutions sans fil et la complexité de l’installation des câbles à fibre optique posent divers défis opérationnels pour le marché étudié. La croissance des solutions sans fil est stimulée par les développements technologiques rapides qui ont conduit aux smartphones hautes performances et aux nouveaux systèmes d’exploitation. D’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance de l’adoption de solutions sans fil comprennent l’augmentation considérable du nombre d’applications nécessitant une bande passante et une vitesse élevées, l’inclinaison croissante vers les médias sociaux et le commerce électronique et la mondialisation croissante.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des câbles à fibres optiques en fonction du type de câble, du type de matériau, de l’utilisateur final vertical et des régions.

Perspectives par type de câble (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Câble monomode

Câble multimode

Perspectives par type de matériau (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Fibre Optique Plastique

Fibre optique en verre

Par perspective verticale de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD, 2017-2027)

Informatique et Télécom

BFSI

Défense et Aéronautique

Fabrication

Autres verticales d’utilisateurs finaux

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le câble multimode, par type de câble, représente la plus grande part des revenus du marché au cours de la période de prévision

Sur la base du type de câble, le marché mondial des câbles à fibres optiques a été segmenté en câble monomode et câble multimode. Le câble multimode représente la plus grande part de revenus du marché de 58,1 % en 2020, et c’est également le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 15,1 % au cours de la période de prévision 2021-2027.

Les fibres de câbles multimodes ont un grand diamètre de cœur (50 μm) avec un profil extérieur d’indice de réfraction abrupt ou gradué. Cela permet de propager plusieurs modes d’éclairage. Cependant, en raison de la dispersion modale, la longueur maximale d’une liaison de transmission est limitée, mais la gaine extérieure graduée permet des distances de transmission plus longues à des largeurs de bande plus élevées. La fibre multimode est disponible dans une variété de spécifications, allant de deux à des dizaines de cœurs. Les configurations courantes de câbles à fibre optique pour les utilisations réseau quotidiennes telles que l’infrastructure du lieu de travail incluent le câble à fibre optique à 2 cœurs, les options à 8 cœurs et même les variétés à 24 cœurs. En bref, plus un câble transporte de cœurs, plus la quantité de potentiel de bande passante est grande et augmente ainsi la capacité de gérer un débit de données plus élevé sur des distances plus courtes. En raison du grand noyau et de la possibilité d’une grande ouverture numérique, ces câbles à fibre ont une capacité de « collecte de lumière » plus élevée que la fibre monomode. Ces câbles à fibres permettent l’utilisation d’électronique à moindre coût, comme les lasers à émission de surface à cavité verticale (VCSEL) (longueur d’onde de 850 nm et 1 300 nm) et les diodes électroluminescentes (DEL), car leur plus grande taille de noyau simplifie les connexions.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des câbles à fibre optique

En fonction de la région, le marché mondial des câbles à fibres optiques a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 14,8% à l’échelle mondiale au cours de la période de prévision 2021-2027. Le marché des câbles à fibres optiques en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. L’Inde est le pays de la région Asie-Pacifique qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 19,3 %, au cours de la période de prévision 2021-2027.

L’Inde possède l’un des secteurs des télécommunications les plus importants au monde. Le marché numérique en plein essor dans le pays et les investissements croissants des entreprises de télécommunications dans le pays, pour une vitesse plus élevée, devraient principalement stimuler le marché étudié au cours de la période de prévision. La croissance du marché est tirée par les investissements croissants du gouvernement indien dans l’infrastructure de réseau de communication par fibre optique (OFC) pour accroître la pénétration d’Internet dans tout le pays, ce qui est conforme aux initiatives gouvernementales telles que Smart Cities Vision et Digital India. De plus, la demande croissante d’OFC du secteur de l’informatique et des télécommunications, le nombre croissant d’appareils mobiles, l’adoption croissante de la connectivité FTTH (Fiber to the Home) et le nombre croissant de centres de données devraient encore alimenter le marché des câbles à fibre optique en Inde. au cours des prochaines années. Par exemple, Les entreprises du cloud s’associent à des opérateurs de télécommunications pour créer des centres de données en périphérie. (Par exemple, Microsoft s’est associé à Reliance Jio et Airtel s’est associé à Google Cloud en Inde.). Le gouvernement indien vise à fournir un accès Internet dans toute l’Inde, en connectant 600 000 citoyens ruraux pour combler le fossé numérique entre les villes et les villages via un réseau de fibre optique.

Principaux acteurs du marché

Corning Inc, Finisar Corporation (II-VI Incorporated), Sumitomo Electric Industries Ltd, Leoni AG, Prysmian Group, Coherent Inc., Furukawa Electric Co. Ltd, LS Cable & System, Sterlite Technologies Ltd, Yangtze Optical Fiber and Cable Joint Stock Ltd Co., Hitachi Cable America Inc., Hengtong Group Co. Ltd, Fujikura Ltd, Nexans SA, Commscope Inc. et Nestor Cables Ltd sont quelques-uns des acteurs du marché mondial des câbles à fibre optique.