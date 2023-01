Analyse de recherche sur le marché des boîtes en carton ondulé et en papier avec tendances et opportunités jusqu’en 2030

Analyse de recherche sur le marché des boîtes en carton ondulé et en papier avec tendances et opportunités jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des boîtes en carton ondulé et en papier est estimée à 93,79 milliards USD en 2021 et atteindra 141,54 milliards USD d’ici 2027., enregistrant un CAGR de 7,10% au cours de la période de prévision (2021-2027). Le papier et les emballages à base de papier sont des composants essentiels qui servent diverses industries pour la livraison de marchandises. Il est considéré comme une méthode polyvalente et rentable pour le transport de marchandises, assurant la protection d’un grand nombre de produits expédiés par diverses industries. Les emballages en carton sont légers et personnalisables pour répondre aux exigences des clients. Les boîtes en carton ondulé sont utilisées comme conteneurs d’expédition dans l’industrie alimentaire et des boissons pour livrer une gamme d’articles, en raison de leurs nombreuses propriétés telles que la légèreté, la recyclabilité, la résistance, la durabilité et la rentabilité.

Facteurs affectant le marché des boîtes en carton ondulé et en papier au cours de la période de prévision

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/corrugated-and-paper-boxes-market

L’essor de l’industrie du commerce électronique et la demande croissante de solutions d’emballage durables accélèrent la croissance du marché des boîtes en carton ondulé et en papier. Le commerce électronique a connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie, soutenue par le taux de pénétration croissant d’Internet et le grand nombre de sites Web de commerce électronique.

Les boîtes en carton ondulé sont considérées comme une solution d’emballage fiable et recyclable. L’industrialisation croissante et l’établissement de la startup de livraison et de vente au détail stimulent la croissance du marché à travers le monde. L’énorme demande de boîtes en carton ondulé des plateformes de livraison de nourriture en ligne accélère encore la croissance du marché mondial des boîtes en carton ondulé. Les coûts d’installation élevés des machines et équipements affectent les marges de revenus à long terme, ce qui entrave le marché mondial des boîtes en carton ondulé.

Impact du COVID-19 sur le marché des boîtes en carton ondulé et en papier

En raison de l’épidémie de COVID-19, le marché des boîtes en carton ondulé et en papier a connu une augmentation des ventes mondiales, car les gens préfèrent la livraison à domicile d’aliments, de boissons, de produits laitiers et autres. Ces produits sont livrés dans des emballages en carton ondulé et en papier pour éviter tout contact physique et maintenir la sécurité du produit. De plus, il est facilement disponible et peu coûteux et peut être recyclé ; par conséquent, il est de loin préférable aux autres solutions d’emballage, offrant une croissance énorme au marché des boîtes en carton ondulé et en papier en 2020, après le déclenchement de la pandémie de COVID-19.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale des boîtes en carton ondulé et en papier en fonction du matériau, du produit et de l’application.

Le marché des boîtes en carton ondulé et en papier a été segmenté en fonction du matériau –

Carton

Adhésifs

Encres

Cires

Le marché des boîtes en carton ondulé et en papier a été segmenté en fonction du produit –

Boîtes en carton ondulé et en fibre solide

Configuration des boîtes en carton

Boîtes en carton pliantes

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/corrugated-and-paper-boxes-market?opt=2950

Le marché des boîtes en carton ondulé et en papier a été segmenté en fonction de l’application –

Nourriture et boissons

Papier et édition

Produits chimiques

Produits de soins personnels

Médicaments

Autres (biens de consommation et biens électroniques)

Perspectives régionales du marché des boîtes en carton ondulé et en papier

Le marché des boîtes en carton ondulé et en papier a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des boîtes en carton ondulé et en papier, suivie de l’Europe. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché des boîtes en carton ondulé et en papier au cours de la période de prévision. De plus, l’Europe devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des boîtes en carton ondulé et en papier comprennent

Le marché des boîtes en carton ondulé et en papier a une présence de quelques acteurs du marché à travers le monde. Les principaux acteurs du marché des boîtes en carton ondulé et en papier opérant sur le marché mondial comprennent–

Cascades inc.

DS Smith Plc

Georgia-Pacific Corporation

Graphic Packaging International, Inc.

Compagnie internationale de papier

Klabin SA

Groupe Mondi

Neuf Dragons Paper (Holding) Limited

Nippon Paper Industries Co. Ltd

Oji Holding Corporation

Orora Packaging Australia Pty Ltd

Société d’emballage d’Amérique

Rengo Co., Ltd.

Groupe Smurfit Kappa

West Rock.

Le rapport sur le marché des boîtes en carton ondulé et en papier fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des boîtes en carton ondulé et en papier couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/corrugated-and-paper-boxes-market

L’analyse régionale du marché des boîtes en carton ondulé et en papier comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché des boîtes en carton ondulé et en papier