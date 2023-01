Analyse de recherche sur le marché de la sécurité routière, opportunités commerciales et stratégies futures

Le rapport d’étude de marché sur la sécurité routière met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Le rapport sur le marché mondial fournit les informations de base sur l’industrie, la définition, la classification, l’application, la structure de la chaîne industrielle, l’aperçu de l’industrie et l’analyse du marché international. Selon ce rapport, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision. Le document de marché de premier ordre sur la sécurité routière souligne les principaux fabricants mondiaux pour définir, décrire et analyser le paysage de la concurrence sur le marché à l’aide de l’analyse SWOT.

La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d'application sont évalués dans l'important rapport sur la sécurité routière.

Le marché de la sécurité routière devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8 542,86 millions USD. d’ici 2028. La croissance croissante du nombre d’accidents stimule la croissance du marché.

La sécurité routière implique de prendre plusieurs mesures pour réduire le risque de blessures et de décès sur les routes. Les mesures de sécurité routière ne sont pas seulement prises pour les occupants des voitures mais sont également prises pour les cyclistes, les piétons et les motocyclistes . L’augmentation du nombre d’accidents de la route, en particulier dans les régions dépourvues d’infrastructures de sécurité routière, a créé un besoin élevé de solutions de sécurité routière pour prévenir ces accidents.

L’augmentation du nombre d’accidents de la route a entraîné une utilisation accrue des solutions de sécurité routière, ce qui a entraîné la croissance du marché de la sécurité routière. Les complications techniques associées aux technologies de sécurité routière entravent la croissance globale du marché de la sécurité routière. La croissance fulgurante des véhicules connectés intégrés aux systèmes de transport intelligents (ITS) constitue une fenêtre d’opportunité majeure pour le marché de la sécurité routière. Le risque élevé de cyberattaques et de vols d’informations personnelles constitue un défi majeur pour la croissance du marché de la sécurité routière.

Principales entreprises opérant aux niveaux régional et mondial :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la sécurité routière sont JENOPTIK AG, Sensys Gatso Group AB, SWARCO, INFORMATION ENGINEERING GROUP INC., Syntell (Pty) Ltd (une filiale de Hosken Consolidated Investments), Kapsch TrafficCom AG, Redflex Holdings, FLIR Systems, Inc., Cubic Corporation, VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH, Truvelo Ltd, Optotraffic, LLC, Laser Technology, Inc., Motorola Solutions, Inc., Verra Mobility, Siemens, Dahua Technology Co., Ltd, Clearview Intelligence Ltd, Conduent, Inc., Tattile Srl, Traffic Logix autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En février 2021, Motorola Solutions, Inc. a annoncé le lancement de l’offre Video-as-a-Service. La nouvelle offre combine des caméras portées sur le corps, une assistance basée sur le cloud et un logiciel de gestion des preuves numériques dans un ensemble pour les forces de l’ordre. Le package de caméra portée sur le corps en tant que service est une combinaison d’une caméra portée sur le corps V300, d’un dispositif de montage, d’une batterie de rechange et d’un accès à la gestion des preuves numériques. Le nouveau produit a élargi le portefeuille de produits de l’entreprise.

Segmentation du marché du marché de la sécurité routière :

Sur la base des composants, le marché de la sécurité routière a été segmenté en solutions et services. En 2021, le segment des solutions domine le marché global en raison de l’augmentation de la demande de solutions d’application dans les pays en développement.

Sur la base de la technologie, le marché de la sécurité routière a été segmenté en surveillance , dispositifs basés sur des capteurs, radar et analyse. En 2021, le segment de la surveillance augmente le marché avec la plus grande part de marché car il est considéré comme la solution principale et pratique pour la sécurité routière en surveillant les activités ou en collectant des données concernant les problèmes de vitesse, les accidents et les accidents avec l’utilisation de caméras de surveillance.

Sur la base du type de route, le marché de la sécurité routière a été segmenté en villes, autoroutes , routes rurales et autres. En 2021, le segment des villes détient la plus grande part de marché en raison de l’utilisation maximale de la solution de sécurité routière pour éviter les embouteillages et autres incidents.

Marché mondial de la sécurité routière : analyse régionale

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique]

