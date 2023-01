Analyse de l’industrie mondiale du marché du caoutchouc nitrile bimodal, demande future et prévisions jusqu’en 2029

définition du marché

La copolymérisation du butadiène et de l’acrylonitrile donne du caoutchouc nitrile butadiène (NBR), souvent connu sous le nom de Buna-N ou caoutchouc nitrile. Caoutchouc synthétique Le caoutchouc nitrile butadiène est un copolymère d’acrylonitrile et de butadiène. À l’exception d’une excellente résistance à la compression, d’une élasticité et d’une résistance à la traction acceptables, il présente un fort allongement, mais une faible résistance aux flammes et à la vapeur. Il est le plus couramment utilisé dans les applications nécessitant une forte résistance à l’huile, telles que les joints automobiles, les joints et autres objets en contact avec l’huile chaude.

Le marché mondial du caoutchouc nitrile bimodal était évalué à 284,37 millions USD en 2021 et devrait atteindre 510,97 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,60% sur la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la production et de la consommation et scénarios de la chaîne climatique.

Analyse et taille du marché

La demande pour ce produit sera alimentée par la croissance significative prévue du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité. Dans les années à venir, la demande de produits spécialisés en caoutchouc nitrile bimodal devrait être considérablement influencée par la demande croissante de matériaux à haute résistance et résistance à l’usure dans les industries automobile, marine et aérospatiale. En conséquence, le marché devrait connaître un taux de croissance accéléré au cours de la période de prévision.

Le rapport d’analyse de marché de classe mondiale Caoutchouc nitrile bimodal présente des fluctuations des valeurs du TCAC à la hausse ou à la baisse au cours de la période de prévision spécifique. Les données recueillies pour générer ce rapport sur l’industrie sont basées sur un module de collecte de données de grande taille. La dynamique clé du marché, les scénarios de marché actuels et les perspectives futures du segment sont les principaux points saillants de ce rapport de marché. De plus, les tendances croissantes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités sur le marché sont reconnus et analysés de manière factuelle lors de la génération de ce rapport. Les informations complexes sur le marché sont transformées en versions plus simples en utilisant des outils et des techniques bien établis dans notre rapport sur le caoutchouc nitrile bimodal de première classe .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Caoutchouc nitrile bimodal

Le paysage concurrentiel du marché Caoutchouc nitrile bimodal fournit des détails par concurrent. Présentation de l’entreprise, finances de l’entreprise, revenus générés, potentiel du marché, investissement dans la recherche et le développement, nouvelles initiatives de marché, présence mondiale, sites et installations de production, capacité de production, forces et faiblesses de l’entreprise, lancements de produits, étendue des produits, applications incluses. dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché du caoutchouc nitrile bimodal.

Les principaux acteurs opérant sur le marché du caoutchouc nitrile bimodal comprennent:

Versalis SpA (Italie)

Anqing Hualan Technology Co., Ltd. (Chine)

ARLANXEO (Pays-Bas)

Kumho Petrochemical (Corée)

JSR Corporation (Japon)

LG Chem (Corée)

ZEON CORPORATION (Japon)

SIBUR International GmbH (Autriche)

Omnova Solutions Inc. (États-Unis)

PetroChina Company Limited (Chine)

AirBoss of America Corp. (Canada)

Atlantic Gasket Corporation (États-Unis)

Precision Associates, Inc. (États-Unis)

Hanna Rubber Company (États-Unis)

Dow (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

LANXESS (Allemagne)

China Petrochemical Corporation (Chine)

NANTEX Industry Co., Ltd. (Taïwan)

Impact du COVID-19 sur le marché du caoutchouc nitrile bimodal

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact significatif sur le marché du caoutchouc nitrile bimodal. La demande de fournitures et de produits médicaux a augmenté pendant la pandémie de COVID 19. L’industrie du caoutchouc nitrile butadiène dans son ensemble s’est considérablement développée en raison de l’utilisation de gants en latex à des fins médicales, en particulier pour prévenir la transmission de virus. De même, les restrictions de voyage gouvernementales ont alimenté la tendance du commerce électronique. De nombreuses personnes ont choisi de magasiner en ligne. Ainsi, la croissance du marché du caoutchouc nitrile butadiène a été alimentée par les ventes de véhicules utilitaires suite à l’expansion du marketing sur Internet.

Portée du marché mondial du caoutchouc nitrile bimodal

Le marché du caoutchouc nitrile bimodal est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments analysera les segments de croissance marginaux de l’industrie et fournira aux utilisateurs de précieux aperçus du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

taper

impression au rouleau en caoutchouc

Extrusion et calandrage

plastifiant polymère

Modificateur de résine phénolique

adhésif

mastic et mastic

application

Joints toriques et joints

tuyau

ceinture et câble

Produits moulés et extrudés

adhésifs et mastics

Gants

Etc

utilisateur final

voitures et transports

industrie

pétrole et gaz

mines et métallurgie

érection

Traitement médical

Etc

L’évaluation géographique du marché Caoutchouc nitrile bimodal est la suivante :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique) ;

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie) ;

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est) ;

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.) ;

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria, Afrique du Sud)

Un nouveau rapport de recherche propose une approche systématique et descriptive du marché mondial du caoutchouc nitrile bimodal. Il représente la dynamique de l’industrie, les secteurs individuels, la portée globale de croissance de la région et un certain nombre d’autres paramètres qui sont très efficaces pour accroître la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, cet article visait à fournir une perspective claire sur toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial du caoutchouc nitrile bimodal.

