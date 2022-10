Analyse de l’industrie mondiale du marché des réseaux hétérogènes, par les principaux acteurs, prévisions jusqu’en 2030

Analyse de marché

Le marché des réseaux hétérogènes touchera 34 milliards USD à un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision 2017-2023, selon la nouvelle analyse Market Research Future. Un réseau hétérogène est un réseau d’ordinateurs et d’autres périphériques connectés les uns aux autres via divers protocoles et systèmes d’exploitation. Les opérateurs de données mobiles font face au défi des ressources limitées en augmentant la capacité du spectre radio, en ajoutant diverses techniques multi-niveaux et en mettant en œuvre des techniques de codage plus efficaces. Le point d’accès Wi-Fi, le système d’antennes distribuées, les petites cellules et la station de base macro sont ses différents composants. En raison de ses caractéristiques séduisantes et de ses nombreux avantages, le réseau hétérogène a de nombreuses applications dans différentes industries d’utilisation finale, à savoir le gouvernement, les transports, le résidentiel, le commerce et les télécommunications, entre autres.

Divers facteurs alimentent la taille du marché mondial des réseaux hétérogènes. Selon les récentes estimations du marché MRFR, ces facteurs comprennent l’augmentation du nombre d’abonnés aux données mobiles à large bande, les ressources limitées, l’augmentation du trafic de données mobiles, la réduction des coûts grâce au déchargement des données mobiles, le spectre insuffisant, la croissance significative des données sur les réseaux cellulaires et la croissance trafic de données mobiles qui a créé des opportunités potentielles pour fournir une couverture et une capacité supplémentaires de manière rentable.

Au contraire, l’impact de la crise du COVID-19 pourrait limiter la croissance du marché mondial des réseaux hétérogènes au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le rapport MRFR met en lumière une analyse segmentaire inclusive du marché mondial des réseaux hétérogènes (Het-Net) basée sur le déploiement, les composants, la technologie et les utilisateurs finaux.

Par déploiement, le marché mondial des réseaux hétérogènes est segmenté en macro et petites cellules, macro femto, macro pico et cellules en hotspot.

Par composant, le marché mondial des réseaux hétérogènes est segmenté en point d’accès Wi-Fi, système d’antenne distribué, petites cellules et station de base macro.

Par technologie, le marché mondial des réseaux hétérogènes est segmenté en C-RAN, LTE WAN et eICIC (coordination d’interface intercellulaire améliorée).

Par utilisateurs finaux, le marché mondial des réseaux hétérogènes est segmenté en gouvernement, transport, résidentiel, commercial et télécommunication.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial Het-Net couvre les tendances récentes et les opportunités de croissance en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Nord et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord restera le précurseur du marché au cours de la période de prévision. L’adoption précoce des technologies au Canada et aux États-Unis, les progrès de la technologie de communication mobile, compte tenu de la croissance des services infonuagiques comme le stockage, l’augmentation rapide de la croissance de la technologie 4G et 5G aux États-Unis et au Canada, et le besoin croissant du marché qui est capable de se connecter à divers systèmes d’exploitation sur divers réseaux, ce qui contribue à la croissance du marché mondial des réseaux hétérogènes dans la région.

Le marché des réseaux hétérogènes dans la région APAC devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. Utilisation accrue des communications mobiles, pénétration accrue des appareils mobiles pour le téléchargement de données telles que les fichiers vidéo et audio qui, à leur tour, stimulent le trafic haut débit mobile, la présence d’économies émergentes comme la Chine et l’Inde, les progrès technologiques à un rythme rapide et la croissance de la numérisation sur l’infrastructure de réseau mobile avec le lancement de la 4G et des technologies connexes avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles s’ajoutent à la croissance du marché mondial des réseaux hétérogènes dans la région.

Le marché des réseaux hétérogènes en Europe devrait connaître une croissance saine au cours de la période de prévision et celui de RoW devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision.

Joueurs clés

Les principaux acteurs présentés dans le rapport mondial sur l’industrie des réseaux hétérogènes incluent Texas Instruments Inc (États-Unis), Samsung Electronics Co., Ltd (Corée du Sud), Nokia Networks (Finlande) et Airhop Communications Inc (États-Unis), entre autres.

Le marché mondial des réseaux hétérogènes est très fragmenté et de nature concurrentielle avec la présence de plusieurs acteurs nationaux et internationaux bien établis. Ces acteurs de l’industrie ont utilisé plusieurs stratégies pour rester en tête telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les collaborations, les expansions géographiques, les alliances stratégiques, le développement de nouveaux produits et les lancements de nouveaux produits, les coentreprises, les contrats et bien d’autres. Outre ces acteurs, il investit également dans diverses activités de recherche et développement pour répondre aux besoins croissants des clients.

