Analyse de l’industrie mondiale du marché des lingettes non tissées, taille, part, croissance, tendances et prévisions 2029

Le marché des lingettes non tissées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché croîtra à un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision susmentionnée, selon Data Bridge Market Research.

Le rapport sur le marché mondial des lingettes non tissées révèle la dynamique de marché clé de l’industrie. Le rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux graphiques, aux graphiques, aux camemberts, aux prix et à d’autres facteurs importants. Tout en soulignant les principaux moteurs et contraintes de ce marché, le rapport fournit également une étude complète des tendances et évolutions futures du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché dans l’industrie, y compris leurs profils d’entreprise, leurs résumés financiers et leur analyse SWOT. Il fournit un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel de l’industrie.

Les lingettes sont essentiellement un petit morceau de tissu fabriqué à partir d’un mélange spunlace de 45% polyester / 55% cellulose, généralement utilisé pour le nettoyage ou la désinfection. Les lingettes non tissées ont récemment gagné en popularité en raison de leur excellente capacité d’absorption et de leur douceur. Des facteurs tels que la sensibilisation accrue des consommateurs à l’hygiène, l’augmentation de la distribution de lingettes en ligne et la demande croissante de produits à étiquette propre fabriqués à partir de produits chimiques recyclables sont les raisons sous-jacentes du taux de croissance du marché. Les facteurs qui devraient amortir la croissance du marché sont les ressources renouvelables et la demande croissante de lingettes spécialisées du ménage à l’industrie, y compris l’aérospatiale.

De plus, avec l’expansion du commerce de détail, l’amélioration de la sensibilisation des gens à la santé, le changement de mode de vie et l’augmentation du revenu disponible, l’introduction de diverses lingettes telles que les lingettes pour le corps, les lingettes jetables dans les toilettes, les lingettes pour femmes, les lingettes parfumées, etc. , Avec ses diverses applications et sa croissance, les lingettes humides étant considérées comme l’un des meilleurs produits d’hygiène, la popularité des lingettes humides devrait encore modérer la croissance globale du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le coût élevé devrait entraver la croissance du marché des lingettes non tissées. En outre, les problèmes d’égouts bouchés devraient également entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée du Rapport sur le marché Lingettes non tissées:

La recherche étudie en détail les principaux acteurs du marché mondial des lingettes non tissées , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur gamme de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs et aide les participants à prévoir les futures tendances concurrentielles dans le secteur mondial des lingettes non tissées.

PAYSAGE CONCURRENTIEL ET ANALYSE DE LA PART DE MARCHÉ DE LINGETTES NON TISSÉES

Le paysage concurrentiel du marché des lingettes non tissées fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des lingettes non tissées.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des lingettes non tissées incluent Procter & Gamble, SC Johnson, DuPont, KCWW, Reckitt Benckiser Group plc, Rockline Industries, The Clorox Company, ASPAC (Asia Pacific Science Network and Technology Center), Contec, Inc. ., Nice-Pak Products, Inc., Vernacare, Embuer Health Pvt Ltd, Amway India Enterprises Pvt. Ltd., 3M, method products, pbc, Colgate-Palmolive Company, The Clorox Company, Weiman Products, LLC et Unilever, etc. .

PORTÉE DU MARCHÉ MONDIAL DES LINGETTES HUMIDES NON TISSÉES ET TAILLE DU MARCHÉ

Le marché des lingettes non tissées est segmenté en fonction du produit, du matériau, du type, de l’outil de nettoyage, de l’application et du canal de vente. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des lingettes non tissées est segmenté en lingettes de soins personnels, lingettes ménagères et autres types de produits. Les lingettes de soins personnels sont en outre segmentées en lingettes pour bébés, lingettes pour le visage, lingettes pour les mains et le corps et lingettes d’hygiène personnelle.

Sur la base des matériaux, le marché des lingettes non tissées est segmenté en fibres à base de cellulose, matériaux à base de pétrole, fibres spéciales et liants en latex.

Sur la base du type, le marché des lingettes non tissées est segmenté en lingettes jetables et lingettes non jetables.

Sur la base des outils de nettoyage, le marché des lingettes non tissées est segmenté en tampons d’achat, épurateurs et éponges, balais et vadrouilles et brosses de nettoyage.

Sur la base de l’application, le marché des lingettes non tissées est segmenté en secteur domestique et secteur industriel. Le secteur industriel est subdivisé en secteur automobile, fabrication, transport, soins de santé, industrie alimentaire, etc.

Sur la base des canaux de vente, le marché des lingettes non tissées est segmenté en canaux commerciaux modernes, grands magasins, magasins en ligne et autres.

ANALYSE AU NIVEAU NATIONAL DU MARCHÉ LINGETTES HUMIDES NON TISSÉES

Le marché des lingettes non tissées est segmenté en fonction du produit, du matériau, du type, de l’outil de nettoyage, de l’application et du canal de vente.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lingettes non tissées sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, d’autres pays européens en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient Afrique de l’Est (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des lingettes non tissées en raison de l’urbanisation rapide, de l’évolution des modes de vie, de la croissance de la vente au détail en ligne, de l’introduction de lingettes parfumées, notamment des lingettes pour la maison et les soins personnels, et de l’innovation continue des produits dans la région. D’autre part, l’Asie-Pacifique continuera d’afficher une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses en produits de soins pour bébés et du nombre croissant d’acheteurs potentiels dans les économies en développement telles que la Chine et l’Inde.

Le segment par pays du rapport sur le marché des lingettes non tissées fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Perspectives post-COVID-19 :

Les lecteurs de cette section comprendront comment le scénario du marché mondial des lingettes non tissées a changé pendant et après la pandémie. La recherche est basée sur les changements dans la production, la demande, la consommation et les chaînes d’approvisionnement. Les experts du marché ont également mis en évidence des facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

Quelles informations le rapport sur le marché des lingettes non tissées offre-t-il aux lecteurs?

➜ Lingettes non tissées réparties par type de produit, utilisation finale et région

➜ Évaluation complète des matières premières en amont, de la demande en aval et de l’état du marché

➜ Coopération, projets R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque fabricant de lingettes non tissées

➜ Réglementation gouvernementale détaillée sur la consommation de lingettes non tissées

➜ Influence des technologies modernes telles que les mégadonnées et l’analyse, l’intelligence artificielle et les plateformes de médias sociaux sur le marché mondial des lingettes non tissées.

Il existe 13 segments présentant le marché mondial des lingettes non tissées:

Chapitre 1: Aperçu du marché, moteurs, contraintes et opportunités, aperçu du segment

Chapitre 2 : Concurrence sur le marché des fabricants

Chapitre 3 : Production par région

Chapitre 4 : Consommation régionale

Chapitre 5 : Production, revenus et part de marché par type

Chapitre 6 : Consommation par application, part de marché (%) et taux de croissance par application

Chapitre 7 : Profils et analyse complets des fabricants

Chapitre 8 : Analyse des coûts de fabrication, analyse des matières premières, frais généraux régionaux

Chapitre 9 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Traders

Chapitre 11 : Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre 12 : Prévisions du marché

Chapitre 13 : Résultats et conclusion des études de marché sur les lingettes non tissées, annexe, méthodologie et source de données

