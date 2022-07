Analyse de l’industrie mondiale du marché des bâtiments intelligents, taille, part, tendances, demande du marché, croissance, opportunités et prévisions 2028

La taille du marché mondial des bâtiments intelligents devrait atteindre 141,71 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 9,9 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport d’Emergen Research. Le nombre croissant de villes intelligentes à travers le monde et l’adoption croissante des systèmes de gestion des bâtiments (BMS) compatibles avec l’IoT et le déploiement de capteurs intégrés dans les bâtiments et les appareils stimulent la croissance des revenus du marché mondial des bâtiments intelligents.

Les bâtiments intelligents fonctionnent sur des technologies numériques avancées, des algorithmes et des analyses de bâtiments, qui profitent mutuellement aux locataires, aux propriétaires de bâtiments et aux opérateurs de gestion. L’analyse des bâtiments convertit les données créées par les systèmes de gestion des bâtiments compatibles IoT en intelligence, ce qui permet aux propriétaires d’immeubles d’identifier les menaces, d’améliorer le niveau de confort des locataires et d’identifier les opportunités de réduction des coûts. L’analyse des bâtiments augmente la sûreté et la sécurité des locataires et contribue à réduire les coûts d’exploitation, ce qui, à son tour, donne une plus grande satisfaction.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial des bâtiments intelligents à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Cisco Systems, Inc., Honeywell International Inc., Johnson Controls Internationals, Hitachi Ltd., Schneider Electric, ABB Ltd., Legrand, Siemens AG, Robert Bosch GmbH et Telit.

Principaux faits saillants du rapport

En janvier 2020, Johnson Controls International a annoncé le lancement de nouvelles unités commerciales sur le toit (RTU), qui dépasseront le Département de l’énergie ( DoE) les normes d’efficacité énergétique des bâtiments intelligents de 22 %.

Les nouvelles unités de toit commerciales contribueront à maximiser le contrôle, à prolonger la durée de vie des équipements des bâtiments intelligents et à réduire les coûts d’exploitation.

Le segment des systèmes de contrôle de la foudre a représenté une part de revenus significativement importante en 2020 grâce à une programmation horaire intelligente et à la récupération de la lumière du jour, ce qui permet d’économiser de l’énergie.

Il permet également d’analyser les modèles de mouvements et de montrer les zones de congestion et les chemins fréquemment utilisés.

Aperçu régional :

Le marché mondial des bâtiments intelligents a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial des bâtiments intelligents dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des bâtiments intelligents en fonction du type d’automatisation, du type de service, du type de bâtiment et de la région :

Perspectives du type d’automatisation (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Système de gestion des bâtiments (BMS)

Chauffage, ventilation et air Climatisation (CVC)

de la foudre Système

d’alarme et d’évacuation d’urgence

visuels

Système de surveillance vidéo Systèmes d’

et d’escaliers

mécaniques

ascenseurs

de

Système

contrôle

etmaintenance

Conseil

Perspectives du type de bâtiment (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Bâtiments commerciaux Bâtiment

résidentiel

Infrastructures gouvernementales et publiques Établissements

d’enseignement

Autres

Points saillants de la table des matières (TOC):

Aperçu du marché mondial des bâtiments intelligents

Analyse concurrentielle du marché des bâtiments intelligents

Analyse régionale de la production et des revenus du marché mondial des bâtiments intelligents

Analyse régionale de Offre, consommation, exportation et importation

du marché mondial des bâtiments intelligents Analyse du marché basée sur le type des tendances mondiales de la production, des revenus et des prix

des bâtiments intelligents Analyse basée sur les applications du marché mondial des bâtiments intelligents

Profils des fabricants, coût de fabrication et analyse en amont et en aval de Marché

bâtiments intelligents Prévisions du marché mondial des bâtiments intelligents (2021-2028)

Conclusion du rapport de recherche

Annexe

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

