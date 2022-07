Analyse de l’industrie mondiale du marché de l’étalonnage des débitmètres, taille, part et prévisions 2022-2030

Selon MRH, le marché mondial de l’étalonnage des débitmètres croît à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. La demande croissante de débitmètres, les progrès importants de la surveillance en ligne et les appareils avec étalonnage autonome sur le terrain sont quelques-uns des facteurs qui alimentent la croissance du marché. Cependant, la non-fiabilité de l’étalonnage freine la croissance du marché.

Un débitmètre mesure la vitesse à laquelle un fluide ou un gaz le traverse. Un étalonnage de débitmètre comprend l’utilisation des principes de traçabilité pour tester un compteur individuel et le comparer aux normes de laboratoire. L’étalonnage du débitmètre est toujours effectué après la fabrication et avant qu’un instrument ne soit envoyé sur le terrain.

Sur la base de l’utilisateur final, le segment du pétrole et du gaz a acquis une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de l’englobement des différentes procédures de traitement, de production, de distribution et de traitement, l’industrie pétrolière et gazière travaille avec différents types de fluides d’hydrocarbures contaminés, produit de l’eau et des gaz. Par géographie, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une demande énorme en raison de l’implantation de l’industrie pétrolière et gazière et de la demande croissante d’électricité dans cette région.

Parmi les principaux acteurs présentés sur le marché de l’étalonnage des débitmètres figurent TriNova INC, TrigasFI GmbH, Siemens, Schneider Electric, Lambda Square, Intertek, Honeywell, Fluke Calibration, Endress+ Hauser, Emerson Electric, Badger Meter et ABB.

Types couverts :

• Vortex

• Ultrasons

• Turbine

• Déplacement positif

• Magnétique

• Pression différentielle

• Coriolis

Fournisseurs de services couverts :

• Fournisseurs de services tiers • Fournisseurs de services des

fabricants d’équipement d’origine (OEM)

Utilisateurs finaux couverts :

• Eau et eaux usées

• Pétrole et gaz

• Mines et minéraux

• Produits chimiques

• Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

