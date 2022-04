Analyse de l’industrie mondiale du marché de la reconnaissance de l’iris, taille, part, tendances, demande du marché, croissance, opportunités et prévisions 2027

Le Global Le marché de la reconnaissance de l’iris devrait atteindre 5,88 milliards de dollars d’ici 2027. Les principaux facteurs influençant le marché comprennent l’utilisation croissante du système de reconnaissance de l’iris (IRS) dans les systèmes d’identité gouvernementaux et les smartphones et autres appareils IoT en raison de son identification personnelle plus précise, risques réduits des failles de sécurité et une énorme croissance globale de l’industrie des appareils IoT.

La croissance importante de l’utilisation des smartphones et l’exigence accrue d’une sécurité biométrique sans effort et rapide dans les smartphones et les tablettes ont été un facteur impulsif substantiel à l’origine de la croissance de cette croissance du marché. Les équipements microélectroniques et semi-conducteurs ont investi énormément dans la recherche et le développement de divers types de techniques biométriques basées sur l’iris et dans la mise en œuvre de celles-ci dans ces appareils. De plus, l’utilisation croissante du système d’authentification multimodal en deux étapes ainsi qu’une plus grande préférence pour les techniques de reconnaissance de l’iris dans ces systèmes multimodaux ont été un facteur de propulsion majeur pour ce marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/185

L’objectif principal du rapport est d’offrir un aperçu du marché, la portée du produit, les perspectives de croissance et les risques. Le rapport propose également des informations détaillées sur chaque acteur du marché mondial de la reconnaissance de l’iris, ainsi que sur sa position mondiale, sa situation financière, son lancement de produit, ses plans d’expansion commerciale, entre autres. Les acteurs du marché se concentrent sur le développement de diverses stratégies telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les lancements de produits et les investissements en recherche et développement.

Entreprises présentées sur le marché mondial de la reconnaissance de l’iris :

BioEnable Technologies Pvt. Ltd., Iris ID Systems Inc., M2SYS Technology, Honeywell International Inc., IRITECH INC., Safran SA, EyeLock LLC, Aware Inc., Thales Group et IrisGuard UK Ltd., entre autres.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/185

Le rapport est une étude d’investigation des développements technologiques et des avancées des produits, ainsi qu’une analyse régionale pour chaque produit et application proposés sur le marché. L’objectif fondamental du rapport est de donner un aperçu du fonctionnement de l’industrie de la reconnaissance de l’iris. Il fournit une vision précise et stratégique du marché avec une évaluation approfondie des segments et sous-segments du marché. Il offre une vue panoramique de l’industrie pour offrir une compréhension plus approfondie de l’industrie mondiale.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la reconnaissance de l’iris sur la base du produit, de l’industrie verticale, de l’application, du type de système, du composant et de la région :

du produit (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

perspectives

. Tablettes

Gadgets portables

Autres

Perspectives verticales de l’industrie (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Électronique grand public

Gouvernement et défense

Banque, services financiers et assurance (BFSI)

Informatique et télécommunications

détail et commerce électronique

Ressources humaines

Santé

Autres

Application Perspectives (Revenus : Milliards USD ; Volume : Milliers d’unités ; 2017-2027)

contrôle d’accès

du temps de

identités

et

surveillance

des

Gestion: milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Systèmes biométriques unimodaux Systèmes

biométriques multimodaux

En savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/iris-recognition-market

Principaux faits saillants du rapport

En juin 2020, EyeLock LLC, l’un des principaux fabricants de solutions d’authentification d’identité basées sur la reconnaissance de l’iris, a révélé un partenariat stratégique mondial avec CMITech Company, Ltd. de Corée du Sud. Le partenariat et la collaboration contribueraient à élargir l’accessibilité du marché mondial de la technologie de l’iris et permettraient à EyeLock de lancer de nouveaux produits interopérables en plus de la gamme de produits existante.

Le sous-segment des smartphones et tablettes se développe avec le taux de croissance le plus rapide de 12,6 % au cours de l’ère projetée avec une mise en œuvre étendue dans l’industrie des smartphones, en raison de l’incorporation des scanners d’iris dans les smartphones pour leur plus grande exactitude et précision dans le multiple multimodal. système de détection tridimensionnelle biométrique qui réduit considérablement les risques de réplication ou de duplicité.

Les régions en développement, notamment la Chine, l’Inde, le Vietnam, Taïwan et la Corée du Sud dans la région Asie-Pacifique, connaissent un développement rapide des smartphones et des appareils électroniques et une incidence croissante des menaces de sécurité, ainsi qu’une énorme préoccupation pour l’authentification personnelle ainsi qu’une croissance économique plus élevée. les initiatives de développement et du gouvernement contre les atteintes à la sécurité publique dans les pays en développement, en particulier, contribuent délibérément à propulser l’application du marché.

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Objectifs du rapport:

Étude de la taille du marché mondial de la reconnaissance de l’iris par régions, types et applications clés en référence aux données historiques (2017-2019) et aux prévisions (2021-2028)

Analyse de la structure industrielle du marché de la reconnaissance de l’iris par identification de divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT Analyse

comparative du paysage concurrentiel

Analyse du marché de la reconnaissance de l’iris basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et la contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis et risques sur le marché mondial de la reconnaissance de l’iris

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les extensions, les accords, les lancements de nouveaux produits et autres alliances stratégiques

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/185

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports:

Marché de la découverte de données sensibles @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/sensitive-data-discovery-market

Technologie agricole en tant que marché de services @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/agriculture-technology-as-a-service-market

Marché des centres de données neutres en carbone @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/carbon-neutral-data-center-market

Marché du verre intelligent @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-glass-market

Marché des drones multi-rotors @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/multi-rotor-drone-market

Dépenses en systèmes d’intelligence artificielle @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/artificial-intelligence-systems-spending-market

Big Data en tant que service (BDaaS) @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/big-data-as-a-service-market

Marché du marketing mobile @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobile-marketing-market

5G sur le marché de l’aviation @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/5g-in-aviation-market

Marché des enzymes alimentaires @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/food-enzymes-market

Marché de la découverte intelligente de médicaments @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/intelligent-drug-discovery-market

Solutions d’interopérabilité sur le marché des soins de santé @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/interoperability-solutions-in-healthcare-market

NGS Sample Preparation Market @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/ngs-sample-preparation-market

Marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/nucleic-acid-isolation-and-purification-market

Marché de la médecine de précision @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/precision-medicine-market

Marché de la fibrillation auriculaire récurrente @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/recurrent-atrial-fibrillation-market

La RFID sur le marché des soins de santé @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/rfid-in-healthcare-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-iris-recognition-market