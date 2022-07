Analyse de l’industrie mondiale du marché de la biométrie vocale, taille, part, tendances, demande du marché, croissance, opportunités et prévisions 2027

Le marché mondial de la biométrie vocale devrait valoir 4,90 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research.

Le marché connaît une forte demande en raison de la montée en puissance des logiciels et du matériel. L’urbanisation rapide et l’adoption de la technologie numérique dans des secteurs tels que les télécommunications et l’informatique, la BFSI, le gouvernement et la défense stimuleront la demande de biométrie vocale. La prolifération des appareils numériques dans les activités quotidiennes a créé un besoin de solutions de protection avancées. Certaines des technologies biométriques couramment utilisées sont les réseaux radio, les téléphones mobiles et les lignes fixes, les réseaux privés virtuels, les réseaux voix sur IP et les microphones.

biométrie vocale gagne du terrain en raison du haut niveau de sécurité qu’elle offre. Ils peuvent être déployés dans l’application mobile car ils fournissent une authentification sécurisée au moyen d’un mot de passe prononcé ou d’une phrase secrète. La biométrie vocale utilise la tonalité, la parole, la portée et la qualité de la voix d’un individu particulier pour permettre son utilisation.

L’objectif principal du rapport est d’offrir un aperçu du marché, la portée du produit, les perspectives de croissance et les risques. Le rapport propose également des informations détaillées sur chaque acteur du marché mondial de la biométrie vocale, ainsi que sur sa position mondiale, sa situation financière, son lancement de produit, ses plans d’expansion commerciale, entre autres. Les acteurs du marché se concentrent sur le développement de diverses stratégies telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les lancements de produits et les investissements en recherche et développement.

Entreprises présentées sur le marché mondial de la biométrie vocale :

Verint, Nuance Communications, Pindrop, Acculab, NICE, Phonexia, Auraya, VoicePIN, LumenVox et SESTEK, entre autres.

Principaux faits saillants du rapport

LumenVox, en janvier 2020, a lancé une suite avancée de technologies d’authentification biométrique vocale, les nommant Version 8. Cette technologie met en œuvre l’IA et la biométrie pour authentifier l’interaction client-agent.

Le contrôle d’accès et l’authentification ont dominé le marché de la biométrie vocale. Le niveau élevé de sensibilisation des organisations concernant la confidentialité de leurs données et la nécessité de se protéger contre les cyberattaques ciblées par des logiciels malveillants lors de l’utilisation de services de cloud computing stimulera la demande du segment.

Le type de déploiement cloud détenait la plus grande part de marché de 57,4 % en 2019. Les avantages offerts par l’accessibilité aux données de type cloud, la mise en œuvre rapide, le coût réduit et la disponibilité 24h/24 et 7j/7 favoriseront la demande de biométrie vocale.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la biométrie vocale sur la base du composant, du type, de l’application, de la taille de l’organisation, du type de déploiement, du secteur vertical et de la région :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

logiciels

Services

professionnels

Formation et éducation

Conseil

Support et maintenance

Déploiement et intégration

de services gérés

Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Biométrie vocale passive Biométrie

vocale active

Perspectives d’application ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Détection et prévention des fraudes

Contrôle d’accès et authentification

Analyse vocale médico-légale et enquêtes criminelles

Autres

perspectives de taille d’organisation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises

Type de déploiement Perspectives (chiffre, milliards USD ; 2017-2027)

cloud

sur site

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027

)

dunt et Défense

Banque, Services Financiers et Assurance

Télécommunications et Informatique

Santé

Autres

La segmentation régionale comprend une estimation actuelle et prévisionnelle du marché dans les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique .

Perspectives régionales du marché de la biométrie vocale :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

MEA

cléCaractéristiques du rapport sur le marché de la biométrie vocale:

le rapport fournit des détails sur les principaux moteurs, contraintes, opportunités, défis, perspectives de croissance, limites et menaces.

Le rapport contient des détails sur les entreprises clés, le portefeuille de produits ainsi que les spécifications, l’évaluation de la production et les parts de marché.

Évaluation des principales tendances actuelles et émergentes du marché et des perspectives de croissance

Il propose également des estimations fondées sur la recherche pour la période de prévision de huit ans, principalement pour estimer la croissance potentielle du marché

Bref aperçu de l’industrie en ce qui concerne la recherche et le développement, les avancées technologiques et le développement de produits

Évaluation approfondie des matières premières en amont, des acheteurs en aval, de demandes et scénario de marché actuel

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

