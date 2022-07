Analyse de l’industrie mondiale des tests génétiques directs aux consommateurs, taille, part, stratégies, analyse de la demande et croissance énorme prévue d’ici 2027

Le rapport sur le marché mondial des tests génétiques directs au consommateur comprend des détails essentiels sur la mondiale des tests génétiques directs au consommateur qui vise à offrir au lecteur une compréhension complète du marché mondial des tests génétiques directs au consommateur et à identifier des perspectives de croissance optimales pour acquérir un avantage concurrentiel sur les autres concurrents. L’analyse approfondie couverte dans le rapport offre un aperçu de la croissance estimée du marché au cours de la période de prévision. Le rapport estime le TCAC auquel le marché devrait croître tout au long de la période de prévision de 2020-2028.

Le marché mondial des tests génétiques directement au consommateur devrait croître à un taux de 13,1 % en termes de valeur, passant de 1,24 milliard USD en 2019 à 3,33 milliards USD d’ici 2027. La recherche génétique s’applique aux expériences de diagnostic qui examinent les variations de l’ADN , des chromosomes ou des protéines pour exclure une éventuelle maladie génétique ou pour évaluer la probabilité qu’une personne en hérite. Les tests génétiques directs aux consommateurs sont un moyen d’offrir aux patients une participation nulle ou limitée par une société de soins de santé individuelle à des tests génétiques. Les kits de tests génétiques directement destinés aux consommateurs sont vendus directement aux clients via le site Web ou via les journaux. Les progrès technologiques de la dernière décennie ont aidé les chercheurs et les professionnels de la santé à déchiffrer et à donner un sens aux connaissances contenues dans les gènes humains à moindre coût.

L’analyse est effectuée sur la base des informations authentiques et pertinentes obtenues à partir de recherches primaires et secondaires approfondies. De plus, les facteurs censés stimuler ou freiner la croissance du marché sont étudiés en détail dans le rapport.

Paysage concurrentiel:

Le rapport sur le marché mondial des tests génétiques directs aux consommateurs propose une analyse détaillée des différents éléments de l’industrie, tels que le développement de produits et les avancées technologiques, les types de produits, les applications et les principales stratégies d’expansion entreprises par des entreprises de premier plan. L’évaluation a été effectuée sur la base de recherches primaires et secondaires avec un accent particulier sur les avancées technologiques, les principaux acteurs et fournisseurs de l’industrie et les distributeurs opérant dans l’industrie. Le rapport est formulé pour aider les lecteurs à mieux comprendre le marché global et à prendre des décisions éclairées.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

23andMe, Full Genome Corporation, Color Genomics, Genesis Healthcare, Helix OpCo LLC, FamilyTreeDNA, MyHeritage, Identigene, Pathway genomics et Living DNA, entre autres

. Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète. et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie pour les aider à capitaliser sur les perspectives de croissance future.

La dernière étude de recherche offre au lecteur une analyse complète des types de produits du marché mondial des tests génétiques directs aux consommateurs, en classant les informations pertinentes sur le marché part, le taux de croissance de la production et l’évaluation des bénéfices de chaque type de produit. L’étude se concentre sur le vaste paysage d’applications du marché, en le segmentant en part de marché, en taux de croissance estimé et en prévision de la demande de produits pour chaque type d’application.

Les segments couverts par ce rapport sont les suivants :

2017-2027) (Revenu, USD Billion

) Type

Outlook

Kilo Test

Tons ,

2017-2027 ;

Volume, kilotonnes ; 2017-2027, revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Plateformes en ligne

o Perspectives des

en vente libre (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Ciblée Analyse

o Puces de polymorphisme de nucléotide unique (SNP)

o Séquençage du génome entier (WGS)

Aperçu géographique :

Le dernier rapport classe globalement le marché mondial des tests génétiques directs au consommateur en plusieurs terrains géographiques, y compris Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L’étude comprend des informations essentielles pertinentes pour chaque région de ce vaste segment de l’industrie, ainsi que les principaux moteurs de la croissance du marché régional.

Le rapport estime en outre les revenus accumulés par ces régions au cours de la période de prévision.

Hiérarchie concurrentielle :

Le dernier rapport de recherche étudie les principaux acteurs du marché, leur présence régionale, leur part dans l’industrie et leurs installations de production.

Le rapport propose des données importantes concernant les profils d’entreprise, les types de produits et les perspectives d’application de ces concurrents du marché.

De plus, les modèles de tarification et les marges brutes de ces majors de l’industrie ont également été mentionnés dans le rapport.

