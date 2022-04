Analyse de l’industrie du marché pétrochimique 2021, principaux moteurs, stratégie commerciale, opportunités et prévisions jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la pétrochimie. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur la pétrochimie présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La pétrochimie comprend les hydrocarbures dérivés du traitement en aval du pétrole brut et du gaz naturel. Il est largement utilisé dans plusieurs industries, telles que l’agriculture, l’automobile, la construction, le plastique, l’emballage et les soins personnels. En termes de volume, le marché pétrochimique en Inde s’élevait à 42.50 millions de tonnes et devrait atteindre 49.62 millions de tonnes d’ici 2025. Il se développera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 6.14 % entre l’exercice 2021 et l’exercice 2025.

Informations sectorielles :

Le marché pétrochimique en Inde peut être segmenté en trois divisions pétrochimie de base, intermédiaires et autres produits chimiques à base de pétrole. Le segment de la pétrochimie de base a dominé le marché, représentant ~ 45,53 % de la part du volume du marché au cours de l’exercice 2020. La pétrochimie de base comprend les polymères, les fibres synthétiques, le caoutchouc synthétique, les intermédiaires détergents synthétiques et les plastiques de performance.

Les intermédiaires semblaient être le deuxième segment en tête de l’exercice 2020, suivis des autres produits chimiques à base de pétrole. La consommation croissante de polyéthylène haute densité (HDPE), de polyéthylène linéaire basse densité (LDPE), de polypropylène et de chlorure de polyvinyle devrait être attribuée à la croissance du segment de la pétrochimie de base.

Informations sur la production :

La production de produits pétrochimiques en Inde a augmenté à un rythme soutenu au cours des dernières années. Au cours de l’exercice 2019, le segment des intermédiaires a dominé la production pétrochimique, représentant 50,8 % du volume de production. Selon le Département des produits chimiques et pétrochimiques (DCPC), l’Inde disposait de 11 complexes de craquage d’alimentation pour la production pétrochimique à partir de l’exercice 2020.

Impact de la COVID-19

:La pandémie a entravé la dynamique de croissance du marché pétrochimique en Inde, perturbant la chaîne d’approvisionnement tout en affaiblissant la demande. Cependant, le niveau d’impact et la trajectoire de récupération ont été différents dans la chaîne de valeur pétrochimique. L’approvisionnement en produits pétrochimiques a été considérablement affecté en raison de la pénurie de main-d’œuvre, des défis logistiques, des faibles taux d’utilisation et de la réduction des dépenses d’exploitation.

Le marché pétrochimique a connu un changement notable dans son mode de consommation au milieu de la pandémie. Des industries telles que l’automobile, la construction, l’électronique, le textile et l’emballage rigide ont connu une baisse soudaine de la demande. D’autre part, la demande de produits pétrochimiques issus des emballages souples, des soins personnels et des soins de santé a fortement augmenté. La pandémie devrait entraîner divers changements sur le marché pétrochimique indien, notamment la numérisation, l’augmentation des activités de consolidation et l’accent mis sur la planification basée sur des scénarios.

Entreprises couvertes :

Bharat Petroleum Corporation Limited

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Indian Oil Corporation Limited

Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

Reliance Industries Limited

Brahmaputra Cracker and Polymer Limited

Haldia Petrochemicals Limited

HPCL-Mittal Energy Limited

Nayara Energy Limited

ONGC Petro additions Limited

