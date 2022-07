Analyse de l’industrie du marché Masterbatch, portée du produit, paysage concurrentiel, principaux acteurs clés et opportunités commerciales d’ici 2028

mondial des du marché devrait atteindre 16,31 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 4,8 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la demande croissante de mélanges-maîtres dans la production de fils destinés à être utilisés dans diverses industries d’utilisation finale, à l’attention croissante portée à l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules et à la demande croissante de matériaux d’emballage. Les préoccupations croissantes et les initiatives visant à réduire la pollution de l’air et les impacts environnementaux dus aux émissions automobiles entraînent une évolution constante vers les véhicules électriques (VE).

De plus, l’encapsulation des additifs chimiques dans le mélange maître offre divers avantages tels que la protection contre l’humidité, les rayons UV et la température pendant le stockage. Les avantages offerts par le masterbatch prolongent considérablement la durée de conservation des additifs, ce qui à son tour diminue les coûts de matériaux perdus en raison de la dégradation.

Les principaux participants comprennent LyondellBasell Industrial NV, Plastika Kritis SA, Avient Corporation, Tosaf Group, Ampacet Corporation, Cabot Corporation, Americhem Inc., Hubron International, PENN Color Inc. et Vanetti SPA.

Obtenez un échantillon de marché Masterbatch du rapport : https://www.emergenresearch.com/request-sample/802

En outre, le rapport est en phase avec les derniers changements du marché et le paysage économique en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. La crise a affecté la structure de la demande et de l’offre, ainsi que les tendances de l’industrie. Cela a également entraîné un ralentissement économique qui a affecté les activités des principaux fabricants de l’industrie. Le rapport estime l’impact de cette crise sur le scénario actuel et les perspectives futures et fournit un scénario de marché post-COVID.

Quelques faits saillants du rapport

En décembre 2019, PolyOne Corporation a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition des activités de mélanges maîtres de couleurs et d’additifs de Clariant.

Parmi les segments de type de produit, le segment des additifs représentait une part de revenus significativement importante en 2020. Le mélange maître additif empêche la dégradation due à la chaleur et offre une protection contre l’oxydation et les rayons UV. De plus, il offre une excellente résistance au feu et à l’électricité.

Parmi les segments verticaux de l’industrie, le segment du bâtiment et de la construction représentait la deuxième plus grande part de revenus en 2020. Les mélanges-maîtres noirs sont couramment utilisés pour les balustrades, les tubes, les tuyaux et les clôtures de pont d’auberge. Les mélanges-maîtres préviennent la corrosion causée aux produits finis du bâtiment par des produits chimiques et améliorent également la résistance à l’usure.

Le marché en Europe a représenté une part de revenus significativement importante en 2020, en raison de la croissance des industries de la construction et de l’automobile. En outre, la demande croissante de produits en plastique dans les pays de la région stimule la croissance des revenus du marché.

En savoir plus sur le marché des mélanges maîtres Repot @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/masterbatch-market

Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée.

Points clés du marché Masterbatch:

Couverture étendue de l’analyse du marché Masterbatch Aperçus

clés de la répartition régionale de l’industrie dans les zones géographiques clés Aperçus

radicaux des tendances vitales du marché; les tendances actuelles et émergentes et les facteurs influençant la croissance du marché

Une couverture complète de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance globale du marché Masterbatch

Emergen Research a segmenté le marché mondial des masterbatch en fonction du type de produit, polymère, secteur vertical et région :

perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Blanc

Noir

Couleur

Additif

remplissage

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Polypropylène

Polyéthylène haute densité

Polyéthylène basse densité

Chlorure de polyvinyle

Polyéthylène téréphtalate

Polystyrène

Polyuréthane

Autres

perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Bâtiment & BTP

Emballage

Automobile

Textiles

Biens de consommation

Agriculture

Autres

Questions clés abordées dans le rapport:

Qui sont les principaux acteurs dominant le marché mondial des Masterbatch ?

Quels facteurs pourraient potentiellement entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quel marché régional offre les opportunités de croissance les plus attractives aux entreprises opérant sur ce marché ?

Comment la disponibilité des matières premières affecte-t-elle la demande de marché Masterbatch dans cette industrie verticale?

Des données complètes sur les principaux fabricants et vendeurs du marché Masterbatch

Demander une remise sur le rapport : https://www.emergenresearch.com/request-discount/802

La table des matières du rapport sur le marché mondial Masterbatch: le

chapitre 1décrit l’introduction du marché Masterbatch, l’aperçu du marché, les offres de produits, les opportunités de croissance, les risques du marché, les forces motrices et les défis.

Le chapitre 2analyse les principaux fabricants du marché Masterbatch, ainsi que les ventes, les revenus et le prix du marché Masterbatch, au cours de la période de prévision.

Le chapitre 3étudie la situation concurrentielle entre les principaux fabricants et fournisseurs, avec les ventes, les revenus et la part de marché.

Le chapitre 4analyse le marché mondial par régions, avec les ventes, les revenus et la part de marché du marché Masterbatch, pour chaque région, de 2020 à 2027.

Les chapitres 5, 6, 7, 8 et 9analysent le marché Masterbatch par type, applicationde marché par pays clés dans cesSuite

…

parts

régions-emergency-management-market

Marché du sel gastronomique https://www.emergenresearch.com/industry-report/gourmet-salt-market Marché

des

détecteurs infrarouges

https://www.emergenresearch.com/industry-report/infrared-detector-market

Marché de l’analyse de réseau https://www.emergenresearch.com/industry-report/network-analytics-market Marché

de

toxine

https://www.emergenresearch.com/industry-report/botulinum-toxin-market

la

botuliquewww.emergenresearch.com/industry-report/dermocosmetics-market

Fertilisation in vitro Marché des services ioniques

https://www.emergenresearch.com/industry-report/in-vitro-fertilization-services-market

Marché des outils électriques

https://www.emergenresearch.com/industry-report/power-tools-market

Intelligence artificielle sur le marché du diagnostic et de la thérapie du cancer

https://www.emergenresearch.com/industry-report/artificial-intelligence-in-cancer-diagnosis-and-therapy-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie