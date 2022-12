Analyse de l’industrie du marché du traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive, acteurs clés, taille, tendances de croissance, opportunités et prévisions

La fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) est un type de trouble génétique rare dans lequel le tissu musculaire et le tissu conjonctif, tels que les tendons et les ligaments, sont remplacés par de l’os, formant de l’os à l’extérieur du squelette qui limite le mouvement de cette partie spécifique du corps. Cela peut provoquer des malformations telles qu’un gros orteil raccourci avec un premier métatarsien distal malformé, des doigts et des orteils anormalement courts, une rotation vers l’intérieur du gros orteil vers les autres orteils ou une fixation permanente du cinquième doigt dans une position pliée.

Data Bridge Market Research analyse un taux de croissance du marché du traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive au cours de la période de prévision 2023-2030. Le TCAC attendu du marché du traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive a tendance à être d’environ 4% au cours de la période de prévision mentionnée. Le marché était évalué à 500 millions USD en 2022 et il atteindrait 684,28 millions USD d’ici 2030. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le marché le rapport organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire

Les principaux acteurs opérant sur le marché du traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive comprennent :

Pfizer Inc. (États-Unis)

Abbvie Inc. (États-Unis)

Novartis AG (Suisse)

Amgen Inc. (États-Unis)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Allemagne)

Merck & Co Inc. (États-Unis)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. (Israël)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Lily (États-Unis)

Groupe Zydus (Inde)

Fresenius Kabi AG (Allemagne)

Accord Healthcare, Inc. (États-Unis)

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (Japon)

Regeneron Pharmaceuticals Inc (États-Unis)

Blueprint Medicines Corporation (États-Unis)

Ipsen Pharma (France)

BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. (États-Unis)

NATCO Pharma Limited (Inde)

Thermo Fisher Scientific (États-Unis)

bioMérieux SA (France)

Bayer SA (Allemagne)

Société Bristol Myers Squibb (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Dynamique du marché du traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive

Conducteurs

Incidence croissante du traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive

Selon le Journal of Rare Disease Research and Treatment, en 2016, l’incidence de la FOP variait considérablement d’environ 0,65 par million en Amérique du Nord, 0,47 par million en Europe occidentale et 0,27 par million en Amérique latine à 0,05 par million en Afrique et près de 0,04 par million dans la région Asie-Pacifique. Par conséquent, il agit comme un moteur majeur de la croissance du marché.

Augmentation du nombre d’activités de R&D

La croissance du marché est alimentée par l’augmentation du nombre d’activités de R&D. Cela offrira des opportunités très avantageuses pour le marché. Par exemple, en janvier 2020, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., qui est une société pharmaceutique américaine, a présenté les résultats d’un essai de phase 2 en double aveugle contrôlé par placebo, LUMINA-1, l’essai a été lancé pour évaluer le garetosmab pour le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive.

Opportunités

Augmentation des partenariats et des collaborations

Il y a eu une augmentation des partenariats et des collaborations entre les acteurs du marché qui ont conduit à la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2019, Clementia Pharmaceuticals, une filiale d’Ipsen, et Blueprint Medicines Corporation ont conclu un accord de licence exclusive pour commercialiser et développer le BLU-782, qui est un inhibiteur ALK2 expérimental hautement sélectif, indiqué pour le traitement de la fibrodysplasie. ossifiants progressifs (FOP).

Portée du marché mondial du traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive

Le marché du traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive est segmenté en fonction de la classe de médicaments, du médicament, du traitement, de la voie d’administration, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Classe de drogue

Corticostéroïdes

AINS

Bisphosphonates

Les autres

Drogues

Rituximab

Acide ascorbique

Acide acétique

Les autres

Traitement

Médicament

Ergothérapie

Opération

Voie d’administration

Oral

Topique

Parentéral

Utilisateur final

Hôpitaux

Instituts de recherche

Cliniques spécialisées

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacies en ligne

Les autres

Analyse au niveau du pays du marché du traitement progressif de la fibrodysplasie ossifiante

Le marché du traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par classe de médicaments, traitement médicamenteux, canal de distribution, voie d’administration et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les principaux pays couverts par le rapport sur le marché du traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison d’un revenu par habitant élevé, d’une infrastructure de soins de santé favorable et d’un taux élevé d’adoption de chirurgies avancées dans la région. L’Asie-Pacifique est considérée comme la période la plus lucrative en raison de l’augmentation des cas de troubles du tissu conjonctif.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et les changements réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux paramètres utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque paiement. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente en fournissant une analyse des données prévisionnelles sont pris en compte. nationale.

