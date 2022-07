Analyse de l’industrie du marché du savon, taille, part, croissance, opportunités, demandes, tendances et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial du savon était de 36,61 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 5,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché est principalement due à des facteurs tels que la prise de conscience croissante des problèmes de santé et de bien-être parmi les gens. Les consommateurs sont exposés à divers germes, tels que des virus et des bactéries, sciemment et inconsciemment dans les lieux publics, qu’ils soient commerciaux ou résidentiels, grâce auxquels les consommateurs sont de plus en plus conscients du maintien de la propreté et de la désinfection appropriée à divers endroits, tels que les maisons, les restaurants et hôtels, qui est un autre facteur de croissance des revenus du marché.

Le dernier rapport sur le marché mondial du savon offre des informations stratégiques sur le paysage du marché aux parties prenantes, aux investisseurs et aux propriétaires d’entreprise pour les aider à prendre des décisions commerciales efficaces et lucratives basées sur des données et des faits statistiques clés. Le rapport vise à offrir une perspective approfondie du marché du savon sur la base de divers éléments clés, tels que les moteurs du marché, les limites, les menaces, les facteurs restrictifs et les perspectives de croissance. Le rapport vise à fournir une compréhension complète de la croissance et de l’expansion du marché du savon dans chaque région clé du monde. Il offre des estimations précises sur la taille et la croissance attendues du marché sur la période prévue de 2022-2030.

Quelques faits saillants du rapport

Le 10 septembre 2020, Henkel a investi environ 23 millions de dollars pour développer la production de savon et de désinfectant pour les mains dans les installations américaines. Cet investissement vise à fournir de nouveaux types d’équipements qui soutiennent la production supplémentaire de savon liquide pour les mains et de désinfectants pour les mains à New York et West Hazleton.

Le segment biologique a représenté une part importante des revenus en 2021. Cela peut être attribué à la demande croissante de produits de savon naturels et à base de plantes en raison d’une augmentation de la conscience des consommateurs concernant la présence d’ingrédients synthétiques toxiques dans les savons normaux, ce qui entraîne une croissance des revenus de ce segment. De plus, les clients achètent des savons biologiques car ils sont faits d’ingrédients naturels tels que le neem, le basilic, l’aloe vera et autres. Ces ingrédients aident à promouvoir la santé de la peau et à lutter contre l’acné, les coups de soleil et l’eczéma, entre autres. Par conséquent, en raison des avantages des ingrédients naturels, la demande de produits biologiques augmente.

analyse du paysage concurrentiel et fournit une couverture complète en ce qui concerne les profils d’entreprise, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière et la position sur le marché. Il couvre également les fusions et acquisitions, les coentreprises, les lancements de produits, les promotions de marques, les collaborations, les accords et les partenariats, entre autres. Il offre également des informations sur les processus de fabrication, les estimations de revenus, les progrès de la R&D et la pénétration industrielle.

Les principales entreprises opérant sur le marché du savon et présentées dans le rapport sont :

Reckitt Benckiser Group PLC., Procter & Gamble, Himalaya Wellness, ITC Limited, Unilever, Godrej Consumer Products Limited, Colgate-Palmolive Company, Johnson & Johnson Services, Inc., Jyothy Laboratories Ltd., Cholayil Private Limited et Dr. Woods Naturals.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du savon en fonction de la composition, du type de produit, de la forme, de l’application, de l’emballage, du canal de vente et de la région :

Composition Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030) Organic/Herbal Conventional



Product Type Outlook (Revenu, USD Milliards ; 2019-2030) le bain et le corps Savons cuisine Savons à lessive Autres



Formulaire Perspectives (Revenus, Milliards USD ; 2019-2030) barres liquides



Perspectives des emballages 2019-2030 bouteilles tubes de



(Revenus, USD milliards ; 2019-2030) Résidentiel Commercial Hôtels & Restaurants Entreprises/Bureaux Écoles/Collèges/Universités Autres



Perspectives des canaux de vente (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030) Boutiques en ligne Boutiques directes Hypermarchés/Supermarchés spécialisés/multimarques Dépanneurs Autres



Savon Segmentation du marché par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil , UN rgentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Objectifs du rapport:

étude de la taille du marché mondial du savon par régions, types et applications clés en référence aux données historiques ( 2017-2018) et prévisions (2022-2030)

Analyse de la structure industrielle du marché du savon par identification de divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT Analyse

comparative du paysage concurrentiel

Analyse du marché du savon sur la base des tendances de croissance, des perspectives futuristes , et contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis et risques sur le marché mondial Savon

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et autres alliances stratégiques

