Analyse de l’industrie du marché du marbre, taille, part, croissance, opportunités, demandes, tendances et prévisions jusqu’en 2027

The global marble market is expected to reach a value of USD 15.94 billion by 2027, according to current analysis by Emergen Research. Major factors driving the market include changing consumer lifestyles and the heat and fire resistant properties of marble. With the increasing use and availability of explosives, coupled with advances in mechanical systems, marble can easily take on different forms. This helps refine the overall look of end-use applications. In modern times, marble is used for the construction of town halls, religious houses and buildings.

The research report offers the reader an in-depth interpretation of the Marble market dynamics , including crucial drivers, opportunities, threats, and challenges. The report also depicts key business strategies, demand and supply ratios, major regions, and renowned market players, in a nutshell, providing a futuristic perspective of the overall Marble industry.

The Market Intelligence Report is a prototype of the 360° overview of the global marble industry, highlighting the estimated market value, share, growth trends, gross revenue, competitiveness overview, major manufacturers and buyers, available product types and end-use applications.

Competitive Landscape:

The latest study provides an insightful analysis of the vast competitive landscape of the Global Marble Market, with a focus on the leading market rivals and their company profiles. A wide range of strategic initiatives, such as new business deals, mergers and acquisitions, collaborations, joint ventures, technology upgrades, and recent product launches, undertaken by these companies have been discussed in the report. The report analyzes various elements of the competitive scenario of the market such as regulatory standards and policies implemented in the industry over the past few years. Our team of experts leveraged several powerful analytical tools, such as Porter’s Five Forces Analysis and SWOT Analysis,

The major companies covered in the report are:

Hellenic Granite Company, Fox Marble Holdings Plc, Polycor Inc., Asian Granito India Limited, Kangli Stone Group, Hilltop Granites, Classic Marble Company, First Marble & Granite, Temmer Marble, Santucci Group

The report assesses the profound changes in this business environment caused by the COVID-19 outbreak and examines key aspects of the market that have been severely disrupted by the pandemic. The report thus exposes the rapidly changing market scenario in this era of COVID-19, which aims to help companies involved in this industry overcome the gripping effects of the pandemic and formulate new growth strategies to drive growth. of the market.

The segments covered in this report are:

Application Outlook (Revenue: USD Billion; Volume: Million Metric Tons; 2017-2027) Building and construction Furniture Decorative infrastructure Statues and Monuments Others



Color Outlook (Revenue: USD Billion; Volume: Million Metric Tons; 2017 –2027) Black White Green Yellow Others



Perspectives régionales (Revenus : milliards USD ; volume : millions de tonnes métriques ; 2017–2027) Amérique du Nord Unis Canada Europe Russie Royaume-Uni Allemagne France BENELUX Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste of LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Reste de la MEA



Faits saillants du marché mondial du marbre :

Estimation et prévision de la demande régionale

Matrice de la gamme de produits

Analyse R&D Analyse

coûts-avantages

Volatilité des prix avant les matières premières

optimisation de la chaîne d’approvisionnement Analyse des

mises à jour technologiques

Stratégie d’approvisionnement en matières premières

Analyse concurrentielle

Fusions et acquisitions

quotients de localisation Analyse

empreinte carbone Analyse

des brevets

Gestion des fournisseurs

Paramètres clés analysés dans cette Section :

Profils d’entreprise

Chiffre d’affaires brut

Marges bénéficiaires

Tendances des ventes de

produits Tarification des produits

Analyse

secteur Canaux de vente et de distribution

Segmentation régionale :

Amérique du Nord

Amérique latine

Europe

Moyen-Orient et Afrique

Asie-Pacifique

Points clés couverts dans cette section

Contribution régionale

Génération de revenus estimée

Données et informations vitales sur le taux de consommation dans tous les principaux segments régionaux

Une augmentation attendue de la part de marché

Croissance prévue du taux de consommation global

Faits saillants du rapport :

En plus d’offrir une description vivante de la sphère commerciale mondiale du marbre et de ses opérations fondamentales, le dernier rapport fournit l’analyse de la chaîne industrielle et répertorie les tendances actuelles et les tendances futures du marché et les opportunités de croissance.

Le rapport comprend des informations sur les scénarios de marché actuels et historiques, ce qui permet de prévoir les conditions du marché au cours des huit prochaines années (2020-2028).

Le rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché dans un avenir proche.

Les recommandations marketing stratégiques, les informations cruciales liées aux nouveaux entrants sur le marché et les plans d’expansion de diverses entreprises sont sur le point de fournir au lecteur un avantage concurrentiel sur le marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Si vous avez des demandes de personnalisation du dernier rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assistera et s’assurera que le rapport est conçu selon vos besoins.

