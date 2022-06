Analyse de l’industrie du marché du dépistage néonatal, par acteurs clés, segmentation, application, demande, technologie et prévisions

Au fil des ans, il y a eu une augmentation massive des cas de maladies congénitales chez les nouveau-nés. Selon l’Académie indienne de pédiatrie, les maladies cardiaques congénitales affectent 9 enfants sur 1 000. La cardiopathie congénitale touche environ 200 000 enfants chaque année. Le taux croissant de ces maladies congénitales a largement incliné la population (surtout les parents) vers le dépistage néonatal. On estime que le marché se développera à un rythme élevé au cours de la période de prévision.

Le marché du dépistage néonatal était évalué à 0,9 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 1,76 milliard USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « dosages immunologiques et enzymatiques » représentent le plus grand segment technologique du marché du dépistage néonatal au cours de la période de prévision en raison de la large utilisation de ces tests pour dépister les troubles chez les nouveau-nés. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché du dépistage néonatal

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Fardeau croissant des troubles et affections nécessitant un dépistage néonatal

La base croissante de la population néonatale ainsi que l’augmentation des cas de maladies congénitales chez les nouveau-nés sont le facteur le plus important de la croissance de ce marché. De plus, diverses conditions nécessitant un dépistage devraient également accélérer la croissance globale du marché.

En outre, la sensibilisation croissante et la demande croissante de diagnostics néonatals devraient également alimenter la croissance du marché. De plus, les avantages du dépistage néonatal, car il peut détecter divers troubles tels que la phénylcétonurie, l’hypothyroïdie congénitale, la galactosémie, la drépanocytose, la tyrosinémie, entre autres, amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les nombreux avantages du test de dépistage néonatal devraient également soutenir la croissance du marché.

Opportunités

Programmes et avancées favorables pour générer des opportunités

De plus, on estime que les programmes et législations gouvernementaux favorables et les avancées technologiques génèrent des opportunités lucratives pour le marché. Le lancement d’instruments de spectroscopie de masse et d’oxymètres aux performances améliorées offrira en outre de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial du dépistage néonatal

Les limites du marché entraveront la croissance

D’autre part, le manque de professionnels formés ainsi que le manque d’instruments de test technologiquement avancés devraient entraver la croissance du marché.

Disponibilité des produits remis à neuf

En outre, la disponibilité de produits remis à neuf minimise davantage la demande pour les nouveaux produits de dépistage néonatal, ce qui devrait défier le marché du dépistage néonatal au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du dépistage néonatal fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du dépistage néonatal, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial du dépistage néonatal

Le marché du dépistage néonatal est segmenté en fonction du type de test, du type de produit, de la technologie, du type de maladie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type d’essai

Test de tache de sang séché

Test d’écran auditif

Test de cardiopathie congénitale critique (CCHD)

Sur la base du type de test, le marché du dépistage néonatal est segmenté en test de sang séché, test de dépistage auditif et test de maladies cardiaques congénitales critiques (CCHD).

type de produit

Instruments

Réactifs

Kits de dosage

Sur la base du type de produit, le marché du dépistage néonatal est segmenté en instruments, réactifs et kits de test.

Technologie

Spectrométrie de masse en tandem

Technologie d’écran auditif

Technologie de dépistage par oxymétrie de pouls

Immunodosages et dosages enzymatiques

Électrophorèse

Dosages basés sur l’ADN

Sur la base de la technologie, le marché du dépistage néonatal est segmenté en spectrométrie de masse en tandem, technologie d’écran auditif, technologie de dépistage par oxymétrie de pouls, immunoessais et essais enzymatiques, électrophorèse et essais basés sur l’ADN. On estime que les dosages immunologiques et les dosages enzymatiques représentent la plus grande part en raison de la large utilisation de ces dosages pour dépister les troubles chez les nouveau-nés.

Type de maladie

Cardiopathies congénitales critiques

Perte auditive du nouveau-né

Drépanocytose

Phénylcétonurie (PCU)

Fibrose kystique (FK)

Maladie urinaire du sirop d’érable

Les autres

Sur la base du type de maladie, le marché du dépistage néonatal est segmenté en cardiopathies congénitales critiques, surdité néonatale, drépanocytose, phénylcétonurie (PCU), fibrose kystique (FK), maladie urinaire du sirop d’érable et autres.

Utilisateur final

Hôpital

Cliniques pédiatriques

Cliniques

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du dépistage néonatal est divisé en hôpitaux, cliniques pédiatriques et cliniques.

Analyse/aperçus régionaux du marché Dépistage néonatal

Le marché du dépistage néonatal est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de test, type de produit, technologie, type de maladie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du dépistage néonatal sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du dépistage néonatal en raison de la présence d’acteurs majeurs, de la disponibilité de programmes de dépistage néonatal et de politiques de remboursement favorables dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du taux de dépistage et de la sensibilisation accrue au diagnostic précoce dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dépistage néonatal

Le paysage concurrentiel du marché du dépistage néonatal fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché du dépistage néonatal.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du dépistage néonatal sont PerkinElmer Inc., (États-Unis), Demant A/S (Danemark), Natus Medical Incorporated (États-Unis), Bio-Rad Laboratories (États-Unis), Luminex Corporation (États-Unis), F Hoffmann-La Roche Ltd., (Suisse), Thermo Fisher Scientific Inc., (États-Unis), Bruker (États-Unis), Danaher (États-Unis), Medtronic (Irlande), Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH (Allemagne), Trivitron Healthcare (Inde) ), Baebies Inc., (États-Unis) et RECIPE Chemicals + Instruments GmbH (Allemagne), entre autres.

