Analyse de l’industrie du marché des excipients, acteurs clés, segmentation, application et devrait atteindre 11 244,15 millions USD d’ici 2028.

Le marché des excipients se développe avec des facteurs tels que la nécessité accrue de produits pharmaceutiques dans divers domaines thérapeutiques, les développements technologiques dans les excipients multifonctionnels, les innovations dans les produits biopharmaceutiques, la demande accrue de médicaments génériques et l’accent mis sur les médicaments orphelins. Cependant, les lois réglementaires strictes et la longue durée du processus de développement de médicaments peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision donnée.

Dow

Roquette Frères.

JRS PHARMA

Evonik Industries AG

The Lubrizol Corporation (filiale de Berkshire Hathaway Inc.)

BASF SE

Ashland

PLC du groupe Kerry

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Couleurcon

Usine chimique Budenheim

Peter Greven GmbH & Co. KG

SMA

Croda International Plc

BON

Avantor, Inc.

Omya SA

DFE Pharma

Pfanstiehl, Inc.

Groupe MEGGLE Wasserbourg

Segmentation:

Marché mondial des excipients, par origine (organique, inorganique), catégorie (excipients primaires, excipients secondaires), produits (polymères, sucres, alcools, minéraux, gélatine, autres), type de chimie (plante, animaux, synthétique, minéraux), synthèse chimique (Lactose monohydraté, sucralose, polysorbate, alcool benzylique, acide cétostéaire, lécithine de soja, amidon prégélatinisé, autres), fonctionnalité (liants et adhésifs, désintégrants, matériau d'enrobage, désintégrants, solubilisants, arômes, édulcorants, diluants, lubrifiants, tampons, émulsifiants Agents, conservateurs, antioxydants, absorbants, solvants, émollients, agents glissants, agents chélatants, agents antimousse, autres), forme posologique (solide, semi-solide, liquide), voie d'administration (excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux, autres excipients ),Utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires, autres), canal de distribution (appel d'offres direct, vente au détail, autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie , Pologne, Suisse, Pays-Bas, Hongrie, Autriche, Norvège, Irlande, Turquie, Lituanie, Reste de l'Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l'Asie- Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Équateur, Colombie, Reste de l'Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Koweït, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l'industrie jusqu'en 2028

Scénario de marché du marché mondial des excipients

Selon Data Bridge Market Research, le marché des excipients en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée. Le leader du marché est Dow, qui représente une part de marché estimée à environ 14-15 %. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des médicaments génériques et des produits biopharmaceutiques associés à des excipients dans tous les pays et en approuvant rapidement les produits.

En décembre 2018, Dow a annoncé que l’assemblée annuelle des actionnaires de 2020 se tiendrait en ligne en examinant le scénario COVID-19 et dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de ses actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés. Cela aidera à créer et à discuter des stratégies pour l’année à venir.

Les excipients pharmaceutiques impliquent tout dans un médicament sauf celui des ingrédients pharmaceutiques actifs . Ces molécules ne possèdent aucune propriété médicinale et sont finalement utilisées pour améliorer l’absorption physiologique du médicament. Les excipients sont de nature inerte et permettent à la molécule médicamenteuse de s’appliquer aux patients sous la bonne forme.

Les avancées technologiques dans les excipients multifonctionnels agissent comme un moteur de la croissance du marché des excipients au cours de la période de prévision. La longue durée du processus de développement de médicaments devrait entraver le marché des excipients au cours de la période de prévision. Les initiatives stratégiques des acteurs du marché constituent une opportunité pour la croissance du marché des excipients. La considération de sécurité dans le stockage et le transport constitue un défi pour la croissance du marché des excipients.

Le rapport sur le marché des excipients fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, les zones géographiques. expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché des excipients, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions sont ciblées par Dow, Roquette Frères et JRS Pharma ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des excipients en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis, le Canada et le Mexique comme leurs prochaines poches de revenus pour 2021.

Le marché des excipients devient de plus en plus concurrentiel avec des sociétés telles que Dow, Roquette Frères et JRS Pharma car elles sont le leader du marché. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des excipients.

Développement du marché mondial des excipients

En septembre 2020, Roquette Frères avait conclu un partenariat avec Barentz pour la distribution de produits pharmaceutiques aux États-Unis. Ces deux sociétés travaillent sur les marchés européens en créant un canal de distribution. Ce partenariat augmenterait le portefeuille de produits de l’entreprise.

Portée du marché mondial des excipients.

Le marché mondial des excipients est segmenté sur la base de la géographie entre les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, l’Autriche, la Norvège, l’Irlande, la Turquie, la Lituanie, le reste du Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Équateur, Colombie, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie Arabie, Émirats Arabes Unis, Israël, Koweït, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique

Toutes les analyses par pays du marché mondial des excipients sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base de l’origine, le marché des excipients est segmenté en organique et inorganique. Sur la base de la catégorie, le marché des excipients est segmenté en excipients primaires et excipients secondaires. Sur la base des produits, le marché des excipients est segmenté en polymères, sucres, alcools, minéraux, gélatine et autres. Sur la base du type de chimie, le marché des excipients est segmenté en végétaux, animaux, synthétiques et minéraux. Sur la base de la synthèse chimique, le marché des excipients est segmenté en lactose monohydraté, sucralose, polysorbate, alcool benzylique, acide cétostéaire, lécithine de soja, amidon prégélatinisé et autres. Sur la base de la fonctionnalité, le marché des excipients est segmenté en liants et adhésifs, désintégrants, matériau d’enrobage, désintégrants, solubilisants, arômes, édulcorants, diluants, lubrifiants, tampons, émulsifiants, conservateurs, antioxydants, sorbants, solvants, émollients, glissants, agents chélatants, agents antimousse et autres. Sur la base des formes posologiques, le marché des excipients est segmenté en solides, semi-solides et liquides. Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux et autres excipients. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des excipients est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des excipients est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. édulcorants, diluants, lubrifiants, tampons, agents émulsifiants, conservateurs, antioxydants, sorbants, solvants, émollients, glissants, agents chélatants, agents antimousse et autres. Sur la base des formes posologiques, le marché des excipients est segmenté en solides, semi-solides et liquides. Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux et autres excipients. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des excipients est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des excipients est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. édulcorants, diluants, lubrifiants, tampons, agents émulsifiants, conservateurs, antioxydants, sorbants, solvants, émollients, glissants, agents chélatants, agents antimousse et autres. Sur la base des formes posologiques, le marché des excipients est segmenté en solides, semi-solides et liquides. Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux et autres excipients. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des excipients est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des excipients est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. sorbants, solvants, émollients, glissants, agents chélatants, agents antimousse et autres. Sur la base des formes posologiques, le marché des excipients est segmenté en solides, semi-solides et liquides. Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux et autres excipients. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des excipients est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des excipients est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. sorbants, solvants, émollients, glissants, agents chélatants, agents antimousse et autres. Sur la base des formes posologiques, le marché des excipients est segmenté en solides, semi-solides et liquides. Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux et autres excipients. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des excipients est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des excipients est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux et autres excipients. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des excipients est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des excipients est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux et autres excipients. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des excipients est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des excipients est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres.

Portée du marché des excipients et taille du marché

Le marché des excipients est classé en dix segments notables basés sur l’origine, la catégorie, les produits, le type de chimie, la synthèse chimique, la fonctionnalité, les formes posologiques, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’origine, le marché des excipients est segmenté en organique et inorganique. En 2021, l’origine biologique détient la part de marché la plus élevée en raison de la caractéristique non toxique des produits chimiques organiques utilisés comme excipients.

Sur la base de la catégorie, le marché des excipients est segmenté en excipients primaires et excipients secondaires. En 2021, le segment des excipients primaires domine le marché car le segment comprend des charges, des adhésifs, des lubrifiants et d’autres excipients cruciaux.

Sur la base des produits, le marché des excipients est segmenté en polymères, sucres, alcools, minéraux, gélatine et autres. En 2021, le segment des polymères domine le marché car les polymères sont utilisés comme enveloppes de gélatine dans la fabrication de capsules.

Sur la base du type de chimie, le marché des excipients est segmenté en végétaux, animaux, synthétiques et minéraux. En 2021, le segment des plantes domine le marché en raison de sa nature moins chère, non toxique, de nature biodégradable et ne présente aucun effet indésirable sur les êtres humains.

Sur la base de la synthèse chimique, le marché des excipients est segmenté en lactose monohydraté, sucralose, polysorbate, alcool benzylique, acide cétostéaire, lécithine de soja, amidon prégélatinisé et autres. En 2021, le segment du lactose monohydraté domine le marché en raison de ses multiples propriétés.

Sur la base de la fonctionnalité, le marché des excipients est segmenté en liants et adhésifs, désintégrants, matériaux de revêtement, désintégrants, solubilisants, arômes, édulcorants, diluants, lubrifiants, tampons, émulsifiants, conservateurs, antioxydants, sorbants, solvants, émollients, glidients , agents chélatants, agents anti-mousse et autres. En 2021, le segment des liants et adhésifs domine le marché en raison de ses propriétés.

Sur la base des formes posologiques, le marché des excipients est segmenté en solides, semi-solides et liquides. En 2021, le segment solide domine le marché car la plupart des excipients sont utilisés dans la fabrication de formes posologiques solides.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des excipients est segmenté en excipients oraux, excipients topiques, excipients parentéraux et autres excipients. En 2021, le segment des excipients oraux domine sur le marché car la majorité des médicaments, y compris le traitement de première ligne, sont disponibles sous forme orale avec la plus grande efficacité et un fort début d’action.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des excipients est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques, formulateurs sous contrat, organismes de recherche et universitaires et autres. En 2021, le segment des sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques domine le marché car la plupart des excipients sont utilisés dans les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques car ces sociétés sont responsables de la production de médicaments sous toutes les formes posologiques telles que solides, semi-solides et liquides.

Sur la base du canal de distribution, le marché des excipients est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs domine le marché car il est la principale source de distribution des excipients.

Analyse au niveau du pays du marché des excipients

Le marché des excipients est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du pays, de l’origine, de la catégorie, des produits, du type de chimie, de la synthèse chimique, de la fonctionnalité, des formes posologiques, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des excipients sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne, la Suisse, les Pays-Bas, la Hongrie, l’Autriche, la Norvège, l’Irlande, la Turquie, la Lituanie, le reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Équateur, Colombie, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Koweït, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique.

Les États-Unis dominent le marché des excipients en Amérique du Nord en raison des avancées technologiques dans les excipients multifonctionnels et du besoin croissant de produits pharmaceutiques dans divers domaines thérapeutiques. L’Allemagne domine le marché européen des excipients avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision en raison des innovations dans les produits biopharmaceutiques, de l’attention croissante portée aux médicaments orphelins et des avancées technologiques dans les excipients multifonctionnels. En Asie-Pacifique, la Chine domine le marché en raison de la demande et de la disponibilité croissantes de médicaments génériques et de l’innovation dans les produits biopharmaceutiques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les initiatives stratégiques des acteurs du marché créent de nouvelles opportunités sur le marché des excipients

Le marché des excipients vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance des excipients dans chaque pays, l’impact de l’avancement des excipients et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des excipients. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des excipients

Le paysage concurrentiel du marché des excipients fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des excipients.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des excipients met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Le rapport décrit avec précision les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, les améliorations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions sont examinés en détail dans le rapport de marché A crédible. Il donne des informations correctes sur le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de cette industrie. En outre, cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter.

Les actions des concurrents ou des principaux acteurs ont un effet important sur le marché et cette industrie dans son ensemble en ce qui concerne ses ventes, ses importations, ses exportations, ses revenus et ses valeurs CAGR, elle est donc couverte en détail dans le rapport à grande échelle. Il donne un aperçu professionnel et approfondi du marché qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

