Analyse de l’industrie du marché des équipements médicaux à domicile  , taille, tendances, analyse de la croissance, revenus, technologie, aperçu du marché et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des équipements médicaux à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,50% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 34 917,26 millions d’ici 2028. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques parmi la population à travers le monde et le fardeau accru sur le secteur des établissements de santé accélèrent la croissance du marché des équipements médicaux à domicile.

L’équipement médical à domicile fait référence aux dispositifs médicaux qui aident à fournir un environnement pratique, sûr, familier et rentable aux patients à leur domicile. Ces équipements aident à réduire le temps passé dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de retraite, à réduire les dépenses de santé, à réduire le temps de récupération et à accélérer le rétablissement des patients.

Ce rapport sur le marché des équipements médicaux à domicile fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements médicaux à domicile, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché des équipements médicaux à domicile et taille du marché

Le marché des équipements médicaux à domicile est segmenté en fonction de la fonctionnalité, du canal de distribution et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la fonctionnalité, le marché des équipements médicaux à domicile est segmenté en équipements thérapeutiques, équipements de surveillance des patients et équipement d’assistance à la mobilité et de soutien aux patients. L’équipement thérapeutique est en outre segmenté en équipement d’inhalothérapie à domicile, équipement IV à domicile, équipement de dialyse à domicile et autre équipement thérapeutique à domicile. L’équipement d’inhalothérapie à domicile est en outre sous-segmenté en équipement à pression positive continue, équipement d’administration d’oxygène, ventilateurs, nébuliseurs et humidificateurs. L’équipement à pression positive continue est sous-sous-segmenté en machines CPAP, masques CPAP et interfaces connexes et accessoires CPAP. L’équipement de distribution d’oxygène est sous-sous-segmenté en concentrateurs d’oxygène, conteneurs d’oxygène liquide à domicile, canule à oxygène et autres équipements de distribution d’oxygène à domicile. L’équipement IV à domicile est en outre sous-segmenté en pompes IV, administration IV et accessoires IV. L’équipement de dialyse à domicile est subdivisé en produit de dialyse péritonéale à domicile et en produit d’hémolyse à domicile. Les autres équipements thérapeutiques à domicile sont en outre sous-segmentés en équipements de physiothérapie à domicile, appareils de traitement des plaies par pression négative à domicile, appareils orthopédiques à domicile et produits connexes, produits d’alimentation entérale à domicile, défibrillateurs externes automatisés à domicile et stimulateurs musculaires et nerveux à domicile. L’équipement de surveillance des patients est en outre segmenté en moniteurs de glycémie, tensiomètres , moniteurs Holter, moniteurs de débit de pointe, moniteurs d’apnée, moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs pour bébé, thermomètres électroniques et moniteurs de coagulation. L’équipement d’aide à la mobilité et de soutien aux patients est en outre segmenté en fauteuils roulants, scooters de mobilité, mobilier médical et équipement de sécurité pour salle de bain. Les fauteuils roulants sont en outre sous-segmentés en fauteuils roulants manuels et fauteuils roulants électriques. Les scooters de mobilité sont en outre sous-segmentés en dispositifs d’aide à la marche, déambulateurs et déambulateurs, cannes et cannes et béquilles. Le mobilier médical est en outre segmenté en fauteuils élévateurs, lits médicaux, monte-escaliers et accessoires de mobilier médical. L’équipement de sécurité de la salle de bain est en outre sous-segmenté en barres, poignées et rails, chaises de douche, sièges de toilette surélevés et commodes.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements médicaux à domicile est segmenté en pharmacies, magasins médicaux de détail et détaillants en ligne.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des équipements médicaux à domicile est segmenté en hôpitaux, établissements de soins à domicile et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des équipements médicaux à domicile

Le marché mondial des équipements médicaux à domicile est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, fonctionnalité, canal de distribution et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements médicaux à domicile sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements médicaux à domicile en raison de l’augmentation des cas de maladies chroniques telles que l’hypertension artérielle, l’asthme et le diabète, des infrastructures de soins de santé établies, de la présence de fabricants de premier plan et de la demande de technologies de pointe. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’importante population, de l’amélioration du secteur de la santé, de l’augmentation des problèmes de santé et de la demande de systèmes abordables dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des équipements médicaux à domicile fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement médical à domicile

Le paysage concurrentiel du marché des équipements médicaux à domicile fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des équipements médicaux à domicile.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements médicaux à domicile sont Abbott, ARKRAY, Inc., Baxter, B. Braun Melsungen AG, ConvaTec Inc., The Cooper Companies Inc., DeVilbiss Healthcare LLC, Medical Depot, Inc., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, General Electric, GF HEALTH PRODUCTS, INC., Hill-Rom Services, Inc., Invacare Corporation, Johnson & Johnson Services, Inc., BD, Medtronic, Smith+Nephew, OMRON Corporation, ResMed, Smiths Group plc parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

