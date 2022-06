Analyse de l’industrie du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Asie-Pacifique, acteurs clés, segmentation, application et prévisions d’ici 2027

Le rapport sur le marché Asie-Pacifique des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) présente des aspects cruciaux du marché qui contiennent des recherches sur l’industrie, la taille et les prévisions du marché, la veille concurrentielle, la stratégie d’entrée sur le marché, les tendances des prix, les tendances en matière de durabilité, les informations sur les clients, l’évolution technologique, les tendances de l’innovation , et évaluation des canaux de distribution. Ce rapport d’activité prend en considération la dynamique de marché clé du secteur. Avec ce document marketing, les entreprises peuvent réfléchir à la manière dont le marché va agir au cours des années de prévision en obtenant des détails sur la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements. Le rapport d’activité du marché Asie-Pacifique des dispositifs de chirurgie du glaucome micro-invasif (MIGS) met également à disposition des connaissances sur tous les facteurs et contraintes dérivés de l’analyse SWOT.

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC de 29,1% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 285,32 millions USD d’ici 2027, contre 36,42 millions USD en 2019. L’incidence croissante du glaucome dans le monde et l’augmentation de la population gériatrique sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Glaukos Corporation, Ivantis Inc., Allergan, Ellex, Alcon, Johnson and Johnson Surgical Vision Inc. et Johnson and Johnson Vision Care Inc. (filiale de Johnson and Johnson Inc.), MicroSurgical Technology ( Une filiale de Halma plc), Molteno Ophthalmic Ltd., Santen Pharmaceutical parmi d’autres acteurs nationaux et d’Asie-Pacifique. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

MIGS signifie chirurgie micro-invasive du glaucome, utile dans le traitement du glaucome. Il s’agit d’une technologie révolutionnaire dans le traitement du glaucome léger à modéré. C’est une alternative aux médicaments donnés plus tôt et il prévient également les complications de type chirurgie conventionnelle. Ces procédures sont utilisées pour abaisser la pression intra-oculaire de l’œil afin de prévenir les dommages au nerf optique. Ces procédures sont plus sûres et ont un temps de récupération très rapide par rapport au type de chirurgie conventionnelle

La demande d’appareils MIGS a augmenté par rapport à l’année précise avec une transition rapide des médicaments contre le glaucome aux chirurgies mini-invasives du glaucome ainsi que l’introduction d’un produit technologiquement avancé. De plus, la demande d’appareils MIGS a augmenté en raison des initiatives gouvernementales visant à accroître la sensibilisation à la prévention de la cécité. Un autre scénario de remboursement inadéquat devrait limiter l’utilisation des appareils MIGS et devrait ralentir la croissance du marché des appareils MIGS au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché et taille du marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) est segmenté en fonction du produit, de la cible, du type de chirurgie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en stents MIGS, shunts MIGS et autres. En 2020, le segment des stents MIGS devrait dominer le marché en raison de la forte adoption des stents MIGS dans la chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) pour abaisser la PIO chez les patients difficiles à traiter. En outre, une variété de nouveaux micro-stents de glaucome sont fabriqués avec l’utilisation de divers matériaux.

Sur la base de la cible, le marché est segmenté en maillage trabéculaire, espace suprachoroïdien, filtration sous-conjonctivale et réduction de la production aqueuse. En 2020, le segment du treillis trabéculaire devrait dominer le marché car divers produits disponibles sur le marché ciblent le treillis trabéculaire pour le traitement du glaucome, car le treillis trabéculaire est l’une des principales structures de l’angle de drainage et joue un rôle très crucial dans le drainage de aqueux. Dans l’œil, la majorité du liquide s’écoulant de l’œil se fait via le réseau trabéculaire.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS)

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS).

