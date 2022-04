Analyse de l’industrie du marché des chatbots de santé, partage, informations, rapport d’analyse, perspectives, demande, opportunité, aperçu, segmentations et prévisions Rapport de recherche 2027

Le Global Le marché des chatbots de santé devrait valoir 594,8 millions USD d’ici 2027. Le marché des chatbots de santé devrait se développer de manière exponentielle au cours de la période de prévision. La croissance de la demande d’applications de chatbots est due à l’augmentation de la pénétration d’Internet et de l’utilisation d’appareils de bien-être intelligents, et à la sensibilisation croissante aux techniques d’autosurveillance dans le diagnostic et le traitement. Le besoin croissant d’assistance médicale virtuelle devrait stimuler davantage la croissance du marché. Au cours de la période de prévision, un manque d’expertise dans le développement de chatbots devrait entraver la croissance du marché.

L’objectif principal du rapport est d’offrir un aperçu du marché, la portée du produit, les perspectives de croissance et les risques. Le rapport propose également des informations détaillées sur chaque acteur du marché mondial des chatbots de santé, ainsi que sur sa position mondiale, sa situation financière, son lancement de produit, ses plans d’expansion commerciale, entre autres. Les acteurs du marché se concentrent sur le développement de diverses stratégies telles que les partenariats, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les lancements de produits et les investissements en recherche et développement.

Entreprises présentées sur le marché mondial des chatbots de santé :

HealthTap, Inc., Woebot Labs, Inbenta Technologies Inc., Infermedica Sp. Z oo, Ada Health GmbH, Nuance Communications, Inc., Synthetix Ltd., PACT Care BV, Baidu, Inc. et Next IT Corporation, entre autres.

Principaux avantages du rapport:

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter Analyse

approfondie sur 8 ans du marché mondial des chatbots de santé Compréhension

critique des segments de marché clés

Analyse complète de les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Bifurcation régionale du marché des chatbots de santé comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Emergen Research a segmenté le marché mondial des soins de santé Marché des chatbots sur la base du déploiement, du composant, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

perspectives de déploiement (revenus, millions USD ; 2017-2027)

basés sur le cloud

sur site

perspectives des composants

Services

logicielles

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027) Prise

de rendez-vous et conseils médicaux

Vérification des symptômes et assistance médicamenteuse

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Prestataires de soins

Patients

Compagnies d’assurance

Autres

Principaux faits saillants du rapport

En février 2017, dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 36,0 millions de dollars, Nuance Communications avait acquis la société basée à Noida société de services mobiles à valeur ajoutée mCarbon Tech Innovations. Il s’agit d’un accord sur mesure pour Nuance qui étendra davantage son portefeuille actuel de services à valeur ajoutée et de services commerciaux par abonnement, qui est actuellement distribué dans toute l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Australie, et renforcera les services des opérateurs en Inde, en Afrique, et l’Asie du Sud-Est.

Au cours de la période de prévision, le segment des logiciels devrait dominer le marché avec un TCAC de 20,5 %. La croissance d’applications diverses pour les patients et les prestataires de soins de santé devrait alimenter la croissance segmentaire.

Au cours de la période de prévision, le segment des prestataires de soins de santé représentait le plus grand marché avec un TCAC de 20,5 %. Les dossiers médicaux importants, tels que les informations sur les patients, l’inventaire de l’hôpital, les dossiers de facturation et les dossiers médicaux des patients, sont gérés par les établissements de santé. L’augmentation des flux de patients dans les hôpitaux et les cliniques créera une énorme demande d’applications de chatbot de santé en offrant une assistance interactive pour les opérations des établissements de santé.

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Chatbots de santé ?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Chatbots de santé ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quel est le paysage concurrentiel du marché Chatbots de santé ?

Qui sont les acteurs clés de l’industrie ?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

Quelle sera la valorisation du marché des chatbots de santé d’ici 2027 ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

