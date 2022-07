Analyse de l’industrie du marché des armes de sport 2021 Principaux acteurs, segments, applications, types, concurrents, démographie et prévisions jusqu’en 2027 | Emergen Research

Le marché mondial des armes de sport devrait atteindre 3,46 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les principaux facteurs influençant la croissance du marché comprennent l’adoption croissante des pistolets de sport à des fins d’entraînement, l’augmentation des événements sportifs qui incluent des jeux de tir, l’intérêt croissant pour la chasse et l’applicabilité des pistolets de sport à un usage non létal, pour n’en nommer que quelques-uns.

En outre, la forte augmentation des conflits transfrontaliers qui limitent l’utilisation des armes à feu, l’adoption croissante des armes de sport pour l’autodéfense non mortelle sont quelques-unes des raisons supplémentaires de la croissance remarquable du marché. En outre, la réduction des coûts de fabrication des pistolets à l’aide de mécanismes d’impression 3D, la demande croissante de pistolets intelligents et l’utilisation croissante du polymère dans l’industrie de l’armement sont quelques-uns des facteurs subordonnés propulsant le marché qui créent une énorme percée dans la croissance du marché. .

Disposer d’un exemple de brochure de marché du rapport pour évaluer son utilité ; obtenir une copie @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/237

Exemple de rapport PDF Contient les informations suivantes :

du marché des armes de sport (moteurs, contraintes, opportunités et tendances) ANALYSE DU PILON, analyse des cinq forces de PORTER et carte des opportunités Analyse Perspectives par région, analyse BPS, stratégie marketing, méthodologie et source de données. Analyse du fabricant et bien plus encore…

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont :

Smith & Wesson Holding Corp., Freedom Group, Orbital ATK, Sturm, Ruger, & Co., Inc., American Outdoor Brand Corporation, Thales Group, Lockheed Martin, General Dynamics Corporation, Beretta SpA et Raytheon Company, entre autres.

Portée du rapport sur le marché mondial des armes de sport:

le rapport effectue une estimation précise des perspectives de croissance des différents segments de marché en étudiant le scénario de marché actuel, les performances passées, le rapport demande/offre, la production, la consommation, les ventes et la génération de revenus du acteurs clés dans les années à venir. La segmentation du marché offre une vue à 360° de l’industrie du marché Armes de sport, ce qui s’avère bénéfique pour les lecteurs intéressés par ce secteur.

Accédez au résumé complet du rapport sur le marché des armes de sport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/sports-guns-market

Le rapport met en évidence l’impact actuel de COVID-19 sur le marché des armes de sport ainsi que le dernier scénario économique et l’évolution de la dynamique du marché. Il analyse l’impact de la pandémie sur la croissance du marché et les rémunérations. La pandémie a changé le scénario économique du monde et a touché plusieurs secteurs du marché. Le rapport estime le marché du marché des armes de sport en fonction de l’impact de COVID-19.

Quelques points saillants du rapport :

En août 2020, American Outdoor Brands, Inc. a achevé sa scission de la société nommée Smith & Wesson Brands, Inc. American Outdoor Brands, Inc. a annoncé qu’elle commencerait à négocier de manière indépendante et étendrait ses armes de sport. commercial via la plateforme e-commerce.

Le sous-segment des polymères connaît une croissance avec le TCAC le plus rapide de 6,3 % en raison de sa plus grande efficacité dans la fabrication avec des techniques d’impression 3D et de la réduction des coûts globaux avec une applicabilité plus élevée dans les sports et la chasse.

Les régions de l’Asie-Pacifique dirigées par la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Sud et du Nord allouent un budget considérable à leurs objectifs de défense et de maintien de l’ordre. En outre, la demande remarquable pour les jeux de tir et la prolifération accrue des événements sportifs, ainsi que le développement économique plus élevé et l’amélioration de l’industrie manufacturière, contribuent délibérément à propulser l’application du marché.

Segments couverts dans le rapport :

aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des armes de sport en fonction du type, de l’application, du canal de distribution, des matériaux utilisés et de la région :

Type Perspectives (Revenus : milliards USD ; Volume : Milliers d’unités ; 2017-2027)

Pistolets

Revolvers

Fusils

Mitrailleuses Fusils

chasse

Carabines

Autres

Application Perspectives (Revenus : milliards USD ; Volume : Milliers d’unités ; 2017-2027)

Formation et démonstration

Sports récréatifs

Perspectives des canaux de distribution (Revenus : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027)

Magasins d’armes Magasins

articles de sport

en ligne

Autres

Explorez l’index complet du marché des armes de sport Rapport de recherche 2022

Perspectives sur les matériaux utilisés (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017- 2027)

Acier

Aluminium

Polymère

Autres

Ce rapport peut être personnalisé selon les exigences @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/237

Le marché mondial des armes de sport évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le marché Armes de sport fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Achetez le rapport Premium sur le marché des armes de sport à :

https://www.emergenresearch.com/select-license/237

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel est le potentiel de croissance du marché Armes de sport?

Quelle catégorie de produits sera la plus rentable ?

Dans les années à venir, quel marché régional s’imposera comme leader ?

Quel segment d’application continuera à se développer à un rythme régulier ?

Quelles sont les opportunités de croissance potentielles du marché Armes de sport dans les années à venir ?

Quels sont les défis les plus importants auxquels le marché des armes de sport pourrait être confronté à l’avenir?

Quelles sont les principales entreprises du marché Armes de sport ?

Quelles sont les principales tendances qui impactent positivement la croissance du Marché ?

Autre rapport sur les tendances :

marché des hélicoptères

https://www.emergenresearch.com/industry-report/helicopter-market

du séquençage à lecture longue https://www.emergenresearch.com/industry-report/long-read-sequencing-market marché de

l’

acide

bioacrylique https: //www.emergenresearch.com/industry-report/bio-acrylic-acid-market

la bioremédiation microbienne

https://www.emergenresearch.com/industry-report/microbial-bioremediation-market

Marché des polymères acryliques

https://www. emergenresearch.com/industry-report/acrylic-polymer-market

polyaryléthercétone

https://www.emergenresearch.com/industry-report/polyaryletherketone-market

Marché des dispositifs d’endoscopie robotique

https://www.emergenresearch.com/industry-report/ robotique-endoscopie-dispositifs-marché

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie.