Analyse de l’industrie du marché des appareils esthétiques en Asie-Pacifique, taille, part, tendances, par acteurs clés, segmentation, application, demande et prévisions

Le rapport d’activité sur le marché des appareils esthétiques en Asie-Pacifique fournit une analyse et des prévisions complètes du marché, une définition du marché, les moteurs du marché et les contraintes du marché, la part de marché, la segmentation du marché et l’analyse des principaux acteurs du marché. Les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce document marketing. Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir de ce rapport de marché. Le rapport de marché crédible A propose une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de production, du coût / profit, de l’offre / demande et de l’importation / exportation concernant l’industrie de la santé.

Le marché des dispositifs esthétiques en Asie-Pacifique est favorable et vise à traiter les déficiences associées aux apparences esthétiques individuelles. Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils esthétiques en Asie-Pacifique augmentera à un TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Obtenez un exemple de brochure PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=asia-pacific-aesthetic-devices-market

Certains acteurs majeurs du marché sont Allergan (une filiale d’AbbVie Inc.), Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd, Bausch Health Companies Inc, Candela Medical, Cutera, LUTRONIC INC, BTL, Medytox, Lumenis Be Ltd., Venus Concept, Sientra, Inc, Merz North America, Inc., GC Aesthetics, entre autres.

L’utilisation croissante des procédures mini-invasives a été déplacée par rapport aux méthodes traditionnelles pour les techniques de chirurgie esthétique et cosmétique, y compris le laser et d’autres dispositifs à base d’énergie. Pour l’utilisation de procédures chirurgicales ou non chirurgicales, des instruments spécialement conçus ont été développés pour des procédures peu utilisées. Ces appareils anti-âge aider à réduire les effets visuels du vieillissement cutané en revitalisant et en raffermissant la peau, ce qui lui donne un aspect plus jeune. Les traitements énergétiques mini-invasifs pour le raffermissement de la peau, la réduction des rides, le remodelage du visage et le rajeunissement de la peau sont très demandés dans le monde. Cependant, le coût élevé associé à la procédure de chirurgie esthétique et les effets secondaires associés aux dispositifs de chirurgie esthétique devraient entraver la croissance du marché des dispositifs esthétiques.

Le rapport sur le marché des appareils esthétiques en Asie-Pacifique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité. L’évolutivité et l’expansion commerciale des unités de vente au détail dans les pays en développement de diverses régions et le partenariat avec des fournisseurs pour une distribution sûre de machines et de médicaments sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Définition du marché

Les procédures esthétiques sont utilisées pour diverses conditions telles que l’acné, les cicatrices d’acné, les rides, les taches brunes, les taches de taupe et de nombreux autres problèmes. Ces produits peuvent améliorer la beauté du visage en réduisant le bronzage du visage, la décoloration, l’acné, entre autres. Divers produits esthétiques pour le visage comprennent, entre autres, les produits de comblement cutané, la toxine botulique, la microdermabrasion et les peelings chimiques. De plus, ces implants sont utilisés pour améliorer les différentes parties du corps. Les implants comprennent les implants mammaires et les implants faciaux, entre autres. Ils sont généralement fabriqués à partir de peau, d’os, de tissus, de métal, de plastique, de céramique et d’autres matériaux.

Dynamique du marché des appareils esthétiques en Asie-Pacifique

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique

Le vieillissement de la population joue un rôle central dans l’augmentation de la demande de dispositifs esthétiques anti-âge à base d’énergie. La vieillesse est associée à une perte de tissu fibreux et à une réduction du réseau vasculaire et glandulaire dans les couches de la peau, qui, ensemble, entraînent des rides, une sécheresse, une altération pigmentaire et un relâchement cutané. L’application des connaissances esthétiques qui retarde la détérioration physique et mentale associée à la sénescence jusqu’à la fin absolue de la vie a été signalée attirée vers les dispositifs esthétiques chez la population gériatrique.

Le vieillissement facial croissant dans la peau ou dans les tissus adipeux et conjonctifs sous-jacents, l’élastose dermique de la peau, la lipodystrophie du cou et la laxité des ligaments faciaux contribuent tous aux stigmates des soins du visage vieillissants et au souci des apparences qui ont un chemin vers l’avant. l’utilisation de procédures mini-invasives. Le besoin croissant de traitements énergétiques non invasifs pour le raffermissement de la peau, la réduction des rides, le contour du visage et le rajeunissement de la peau sont les facteurs responsables de l’augmentation de l’utilisation parmi la population gériatrique. Les appareils anti-âge aident à réduire les effets visuels du vieillissement cutané en revitalisant et en raffermissant la peau, ce qui donne un aspect plus jeune, c’est pourquoi ils sont de plus en plus utilisés par les personnes âgées. Ainsi,

Avancées technologiques dans les dispositifs esthétiques

La contribution des progrès technologiques dans les soins de santé et les services cliniques est sortie des limites et rendue plus accessible. Des technologies innovantes avancées ont amélioré le traitement esthétique de la peau et d’autres parties du corps là où cela était nécessaire. Un intérêt croissant a été montré pour le laser et la lumière. Les systèmes laser CO2 et erbium YAG se sont avérés très avantageux par rapport aux techniques conventionnelles de thérapies de rajeunissement de la peau grâce à des techniques de resurfaçage et à d’autres dispositifs basés sur l’énergie ablative.

Les thérapies ablatives sont plus conventionnelles que les technologies non ablatives et fractionnées, qui sont associées à moins de temps de récupération et à plus de taux de complications. De plus, de nouveaux traitements sont également apparus pour l’acné vulgaire, la lipolyse et la cellulite, y compris des dispositifs innovants qui offrent des combinaisons de technologies ablatives et fractionnées, montrant des résultats significatifs. De nouvelles procédures de traitement au laser, à la lumière et à d’autres dispositifs d’énergie fournies avec la sécurité du patient et l’efficacité du traitement sont autorisées pour la planification du traitement et l’évaluation précise de la zone d’ablation ciblée. Ainsi, cela signifie que les progrès technologiques dans les dispositifs esthétiques devraient stimuler la croissance du marché des dispositifs esthétiques en Asie-Pacifique.

Occasion

Sensibilisation aux chirurgies esthétiques

Les plateformes numériques favorisent la diffusion de l’information auprès des utilisateurs ciblés. Ces plateformes ont une fonction vitale à jouer pour faciliter les procédures cosmétiques. La chirurgie esthétique fait référence aux procédures qui améliorent l’apparence du visage et du corps, réalisées de l’une des manières les plus brillantes. De telles procédures sont devenues de plus en plus populaires. Historiquement, les chirurgiens utilisaient leurs comptes Web privés pour se sensibiliser, mais aujourd’hui, les chirurgiens modernes utilisent progressivement Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter et d’autres sites de réseaux sociaux pour accroître progressivement la sensibilisation à la détection et au traitement de l’attrait esthétique et de la symétrie de la partie du corps qui est conçu pour lutter contre les signes du vieillissement, rajeunir et rafraîchir la peau.

Les médias sociaux sont utilisés pour améliorer le contact, la promotion et la sensibilisation des collègues et du grand public. De plus, les chercheurs ont remarqué qu’une participation accrue aux réseaux sociaux coïncidait avec une préoccupation accrue pour la chirurgie plastique, et plus encore pour l’utilisation de certaines applications. Cela entraînera une augmentation des ventes, une augmentation du portefeuille de produits et une expansion de la gamme de produits. Ainsi, une sensibilisation accrue à la détection et au traitement devrait constituer une opportunité pour la croissance du marché des appareils esthétiques en Asie-Pacifique au cours des années prévues.

Retenue/Défi

Coût élevé des interventions chirurgicales esthétiques

Le coût du produit joue un rôle majeur sur le marché. Le coût associé à un traitement de plus longue durée est assez difficile à supporter pour une personne à revenu moyen. L’utilisation des services de soins intensifs et de soins intensifs augmente dans le monde entier, et son coût élevé est une préoccupation majeure dans le système de santé actuel. Les appareils à base d’énergie basés sur la technologie moderne aident à tonifier et à resserrer diverses parties du corps en réduisant la graisse à l’aide de modalités avancées telles que le plasma, le laser et autres.

Le coût des appareils à base d’énergie varie considérablement en fonction de leur qualité, de leur durabilité et de leur marque d’un endroit à l’autre. Les facteurs clés qui déterminent le coût des procédures esthétiques comprennent l’institution médicale ou la clinique finalisée pour la procédure, la technologie utilisée, la zone touchée, la durée du séjour du patient et la complexité de la chirurgie, entre autres. Le coût élevé de la procédure est dû aux différents points de contrôle de la chirurgie ainsi qu’à l’utilisation de modalités de haute technologie pour effectuer de telles procédures. Comme le coût des dispositifs de chirurgie esthétique technologiquement avancés est élevé, le coût de la procédure augmente proportionnellement, en raison de quoi le coût élevé de la procédure devrait entraver la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En janvier 2021, Candela, l’une des principales sociétés d’appareils esthétiques médicaux d’Asie-Pacifique, a annoncé la disponibilité du système Frax Pro, qui est un dispositif fractionné non ablatif de resurfaçage cutané approuvé par la FDA avec les applicateurs Frax 1550 et les nouveaux applicateurs Frax 1940. Cela a aidé l’entreprise à élargir le portefeuille de produits d’esthétique sur le marché.

Accéder au rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-aesthetic-devices-market

Segmentation du marché des appareils esthétiques en Asie-Pacifique

Le marché des appareils esthétiques en Asie-Pacifique est classé en quatre segments notables basés sur les produits, les matières premières, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Des produits

Produits d’esthétique faciale

Appareils de remodelage du corps

Implants cosmétiques

Appareils d’épilation

Appareils esthétiques de la peau

Les autres

Sur la base des produits, le marché des appareils esthétiques de l’Asie-Pacifique est segmenté en produits d’esthétique faciale, appareils de remodelage du corps, implants cosmétiques, appareils d’épilation, appareils d’esthétique de la peau et autres.

Matière première

Polymères

Métaux

Biomatériaux

Sur la base des matières premières, le marché des appareils esthétiques en Asie-Pacifique est segmenté en polymères, métaux et biomatériaux.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques de dermatologie

Cliniques

Instituts de recherche universitaires et privés

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils esthétiques en Asie-Pacifique est segmenté en hôpitaux, cliniques de dermatologie, cliniques, universitaires et instituts de recherche privés et autres.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Ventes au détail

Demande de table des matières complète : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=asia-pacific-aesthetic-devices-market

Analyse / aperçus régionaux du marché des appareils esthétiques

Le marché des appareils esthétiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par les produits, les matières premières, l’utilisateur final et le canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur les dispositifs esthétiques sont le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine devrait dominer en raison de l’augmentation des progrès technologiques dans les régions en développement.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs esthétiques

Le paysage concurrentiel du marché des dispositifs esthétiques en Asie-Pacifique fournit des détails par les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Asie-Pacifique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit , et la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des appareils esthétiques.