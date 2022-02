Analyse de l’industrie du marché des appareils de beauté en Europe, opportunités de croissance, demande future, principaux acteurs et prévisions jusqu’en 2027

Le marché européen des appareils de beauté devrait atteindre 19 741,29 millions de dollars américains en 2027 contre 7 401,44 millions de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 13,4 % de 2019 à 2027.

La croissance du marché des appareils de beauté est tirée par des facteurs tels que l’évolution de la psyché des consommateurs vers la beauté et le bien-être avec l’augmentation de la population gériatrique et la prévalence croissante des problèmes de peau et de cheveux dans la région Europe. Considérant que les effets secondaires indésirables des appareils de beauté et la disponibilité de produits de beauté moins chers risquent d’avoir un impact négatif sur la croissance du marché dans les années à venir.

Les appareils de beauté sont fabriqués et vendus dans le but d’améliorer l’attractivité physique des utilisateurs. Ces appareils sont pratiques et très utiles pour le domaine d’utilisation cosmétique, y compris les problèmes liés à la peau, tels que l’acné, les rides et les zones d’utilisation des cicatrices, entre autres.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

NuFACE

GROUPE L’ORÉAL

Procter & Gamble

Koninklijke Philips N.V.

Société Panasonic

TRIA BEAUTÉ

FORÉO

YA-MAN LTD

ZIIP

APPAREILS DE BEAUTÉ EUROPE – SEGMENTATION DU MARCHÉ :

Marché des appareils de beauté en Europe – Par type d’appareil

Appareils d’épilation

Dispositifs de nettoyage

Appareils contre l’acné

Appareils de luminothérapie/LED et de photorajeunissement

Appareils de croissance des cheveux

Rouleaux cutanés pour la peau

Appareils de rajeunissement

Autres

Marché des appareils de beauté en Europe – Par zone d’utilisation

Salon

Accueil

Spa

Marché des appareils de beauté en Europe – Par canal de distribution

Vendre au détail

Commerce électronique

L’augmentation des heures de travail et l’évolution du mode de vie ont contribué à l’augmentation des niveaux de stress, entraînant plusieurs problèmes d’apparence extérieure, en particulier sur la peau et les cheveux avec la fixation du processus de vieillissement de la peau et l’augmentation des problèmes liés aux cheveux. De plus, le niveau croissant de pollution montre des effets néfastes sur l’apparence physique d’un individu. Ces problèmes peuvent être contrôlés avec l’utilisation d’un rouleau de derma et d’appareils à lumière bleue pour l’acné. Les clients ont continué à manifester un vif intérêt pour les services de beauté et de bien-être afin de rajeunir leur peau. Ainsi, les produits et services de toilettage internationaux à domicile ont largement gagné en popularité.

L’utilisation croissante des appareils de beauté en Europe devrait stimuler le marché des appareils de beauté. L’industrie croissante des appareils médicaux dans le pays crée une opportunité lucrative et la présence d’un marché établi pour les appareils de beauté.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen des appareils de beauté:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des appareils de beauté.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des appareils de beauté, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

