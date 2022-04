Analyse de l’industrie du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord, aperçu concurrentiel et devrait atteindre 49 889,21 millions USD d’ici 2028 – Siemens Healthcare GMBH, GE Digital, Biotronik, Bioserenity, Medtronic et Boston Scientific

Marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord Le rapport de recherche englobe des recherches approfondies sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures. Un rapport de marché contient la segmentation du marché la plus détaillée, une analyse systématique des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, ce rapport est préparé et fournit les solutions les plus appropriées et les plus précises. Le rapport de marché couvre le profilage des entreprises des principaux acteurs du marché, analysant soigneusement leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. En rapport; une analyse systématique des investissements a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché.

Le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché se développe avec un TCAC de 22,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 49 889,21 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de la demande de solutions de soins de santé en temps réel à travers le monde agit comme un moteur de la croissance du marché des logiciels de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Scénario de marché du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord

L’Internet des objets médicaux (IoMT) est une infrastructure combinée d’appareils médicaux, d’applications logicielles et de systèmes et services de santé, qui transforme rapidement le rôle de la technologie médicale dans les soins de santé. L’Internet des objets médicaux aide les organisations de soins de santé à rationaliser leur gestion clinique et leur flux de travail et à étendre leurs soins aux patients à partir d’emplacements éloignés.

Le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) s’est développé grâce aux progrès technologiques et à l’accessibilité accrue aux soins de santé personnels. D’autre part, l’absence d’infrastructures et de spécialistes formés dans les secteurs hospitalier et médical a entravé l’expansion du marché. Une augmentation de la demande d’appareils connectés dans le secteur de la santé devrait créer diverses opportunités pour le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT). Cela aurait tendance à maintenir l’avenir du marché fort et avancé.

Le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT), contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Principaux acteurs clés :

Les principales entreprises qui opèrent sur le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont Siemens Healthcare GMBH, GE Digital (une filiale de General Electric), Biotronik, Bioserenity, Medtronic, Boston Scientific Corporation, Hill-Rom Holdings, Inc., Honeywell International Inc., Philips, Lenovo Healthcare Information Technology (Lenovo HIT), AliveCor, Inc., VitalConnect, Meru Health, etc. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation:

Marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT), par composant (matériel, logiciels et services), plate-forme (gestion des appareils, gestion des applications et gestion du cloud), mode de prestation de services (sur site et cloud), dispositifs de connectivité (filaire et sans fil), application (appareils corporels, prestataires de soins de santé, appareils médicaux à usage domestique, communauté et autres), utilisateur final (hôpitaux, cliniques, instituts de recherche et universitaires, soins à domicile et autres), pays ( États-Unis, Canada et Mexique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028.

Ce rapport répond aux questions suivantes :

Quelles sont les tendances, les défis et les opportunités les plus importants du marché ?

De combien de segments le marché sera-t-il composé ?

Quelle région devrait dominer le marché en termes de revenus ?

Quel segment est susceptible de dominer en termes de part dans les années à venir ?

Quelles sont les nouvelles stratégies adoptées par les acteurs clés pour renforcer leur position ?

Une partie des questions centrales abordées dans le rapport sont les suivantes :

-Enquête sur les concurrents

-Quelle est la prochaine étape -Prévision des

données du

marché -Évaluation des opportunités et des risques -Dynamique

et tendances du marché

Couverture du rapport

– – Il offre une évaluation globale du secteur des entreprises qui mémorise les données de diverses parties du marché telles que l’innovation, les arts, les applications scéniques, etc.

-Il intègre une enquête détaillée sur l’effet de la pandémie de COVID-19 disponible.

-Il présente différentes procédures prises par des acteurs importants du marché pour obtenir le développement.

-Il présente les avancées les plus récentes de l’industrie.

-Il présente le développement du marché étudié par diverses zones topographiques

Portée du marché et taille du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en fonction du composant, de la plate-forme, du mode de prestation de services, des dispositifs de connectivité, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel est sous-segmenté en processeur, capteur et autres. Les processeurs sont sous-segmentés en microprocesseur (MPU), processeur d’application (AP), microcontrôleur (MCU) et processeur de signal numérique (DSP). Le capteur est sous-segmenté en capteur de pression, capteur de température, capteur d’oxygène sanguin, capteur de glycémie, capteur d’électrocardiogramme (ECG), capteur d’humidité, capteur d’image, capteur de mouvement et de position, capteur de fréquence cardiaque, capteur de débit, capteur de niveau et autres . Les logiciels sont sous-segmentés en analyse de flux en temps réel, surveillance en temps réel, gestion des données, gestion de la bande passante du réseau, sécurité, etc. La gestion des données est sous-segmentée en données patient, données produit, données d’actifs et autres. La sécurité est sous-segmentée en gestion de l’accès à l’identité, aux communications sécurisées, au chiffrement et à la tokenisation des données, à la protection contre le déni de service distribué, etc. Services sous-segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont sous-segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. protection contre le déni de service distribué, etc. Services sous-segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont sous-segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. protection contre le déni de service distribué, etc. Services sous-segmentés en services professionnels et services gérés. Les services professionnels sont sous-segmentés en support et maintenance, déploiement et intégration, et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé. et conseil. En 2021, le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dispositifs médicaux compatibles IoT pour répondre au besoin croissant de solutions rentables et efficaces pour la prestation de services de santé. Les dispositifs médicaux compatibles IoT jouent un rôle important dans la collecte de données et le suivi de diverses activités menant au développement de divers IoT dans les cas d’utilisation des soins de santé.

Sur la base de la plate-forme, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en gestion des appareils, gestion des applications et gestion du cloud. Le segment des appareils est sous-segmenté en moniteurs de signes vitaux, appareils de surveillance du sommeil, appareils de rééducation et autres. Le segment des moniteurs de signes vitaux est sous-segmenté en oxymètres de pouls, moniteurs d’activité, sprimonitor, moniteurs de fréquence cardiaque, électrocardiographes, tensiomètres et autres. Les dispositifs de surveillance du sommeil sont sous-segmentés en actigraphes de poignet, trackers de sommeil, polysomnographes et autres. Les dispositifs de rééducation sont sous-segmentés en accéléromètres et dispositifs de détection. La gestion du réseau est sous-segmentée en serveur, commutateur Ethernet et routage, passerelle, stockage, etc. En 2021,

Sur la base du mode de prestation de services, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en sur site et dans le cloud. En 2021, le segment sur site devrait dominer le marché en raison de la large utilisation de logiciels sur site, car il n’exige pas que les utilisateurs disposent d’une connexion Internet pour accéder aux données. Bien que la plupart des entreprises s’appuient sur Internet pour mener leurs activités, il y a toujours une crainte que la perte d’une connexion puisse nuire à la productivité et rendre impossible l’accès à des données cruciales.

Sur la base des dispositifs de connectivité, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en filaire et sans fil. En 2021, le segment filaire devrait dominer le marché car son adoption augmente en raison du nombre moins élevé d’attaques d’interruptions de trafic réseau et d’une moindre sensibilité aux interférences et aux pannes que les points d’accès sans fil.

Sur la base de l’application, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en appareils corporels, prestataires de soins de santé, appareils médicaux à usage domestique, communauté et autres. Les appareils corporels sont sous-segmentés en appareils portables de santé grand public et appareils portables de qualité clinique. Les prestataires de soins de santé sont sous-segmentés en gestion des stocks, gestion du personnel, gestion des flux de patients, gestion des actifs et surveillance de l’environnement. Les dispositifs médicaux à usage domestique sont sous-segmentés en télésanté, surveillance de la patience à distance, systèmes d’intervention d’urgence personnels et autres. La communauté est sous-segmentée en kiosque, dispositifs de point de service, logistique, services de mobilité et renseignement d’intervention d’urgence. En 2021,

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en hôpitaux, cliniques, instituts de recherche et universitaires, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des dossiers de santé électroniques (DSE) et des systèmes de surveillance à distance des patients.

Sur la base du pays, les États-Unis dominent le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT). Cette domination est due aux progrès technologiques accrus et à la formation de nouvelles entreprises en démarrage.

Analyse au niveau du pays du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord

Le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par le composant, la plate-forme, le mode de prestation de services, les dispositifs de connectivité, l’application et l’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont les composants, les plates-formes, les modes de prestation de services, les dispositifs de connectivité, les applications et l’utilisateur final. Les États-Unis dominent le marché en raison de la sensibilisation croissante de la population à la santé personnelle.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de l’Amérique du Nord peuvent être une marque et les défis auxquels elle est confrontée en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

L’accent croissant mis sur l’engagement actif des patients et les soins centrés sur le patient stimule la croissance du marché du marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Le marché nord-américain de l’Internet des objets médicaux (IoMT) vous fournit également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays sur le marché en question. En outre, il fournit des informations détaillées sur la stratégie des acteurs du marché et leur présence géographique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché Internet des objets médicaux (IoMT) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit, et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

De nombreuses expansions commerciales et lancements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier, qui accélèrent également le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Par exemple,

En avril 2021, Hillrom, Inc. a lancé des innovations d’évaluation numérique avec le nouvel ophtalmoscope Welch Allyn PanOptic Plus et l’otoscope Welch Allyn MacroView Plus. Ces dispositifs sont conçus pour aider les cliniciens à établir des diagnostics plus précoces et plus précis des affections de l’oreille et des yeux, ce qui peut offrir davantage d’options pour un traitement efficace.

En septembre 2018, VitalConnect. La surveillance à domicile activée pour VitalPatch mesure l’ECG à dérivation unique, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température de la peau, l’activité et même la position du corps. Il existe un tableau de bord Web partagé appelé Vista Solution. Ce patch intelligent aide le personnel hospitalier à surveiller les signes vitaux des patients et d’autres facteurs.

La coentreprise, les récompenses et la reconnaissance, les accords et les autres stratégies de l’acteur du marché renforcent la présence de l’entreprise sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT), ce qui profite également à la croissance des bénéfices de l’organisation.

Personnalisation disponible : Marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord

Étude de marché sur les ponts de données est un leader dans la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, un marché remis à neuf et une analyse de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Fact book) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Le rapport sur le marché de l’ Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs en conservant l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter comme un base. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport d’activité sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres.

Les actions des concurrents ou des principaux acteurs ont un effet important sur le marché et cette industrie dans son ensemble en ce qui concerne ses ventes, ses importations, ses exportations, ses revenus et ses valeurs CAGR, elle est donc couverte en détail dans le rapport à grande échelle. Il donne un aperçu professionnel et approfondi du marché qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.