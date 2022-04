Analyse de l’industrie du marché de l’endoscopie à usage unique / jetable par production, consommation, chiffre d’affaires et taux de croissance d’ici 2028  

La du marché mondial de l’endoscopie à usage unique/jetable devrait atteindre 6,29 milliards USD à un TCAC stable de 21,1 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La forte croissance prévue des revenus du marché peut être attribuée aux politiques réglementaires gouvernementales de plus en plus strictes associées à la sécurité des patients et aux dispositifs médicaux et à Medicare, et à la préférence croissante pour l’endoscopie à usage unique pour le diagnostic de diverses maladies et conditions et au nombre croissant de patients nécessitant un traitement. L’endoscopie est utilisée dans le diagnostic de maladies telles que le reflux gastro-oesophagien (RGO), les maladies orthopédiques, les affections gastro-intestinales et le cancer.

Le marché de l’endoscopie à usage unique / jetable est globalement l’un des principaux marchés impliquant le développement de techniques innovantes et un secteur extrêmement catégorisé. Après une enquête approfondie menée sur les industries du marché Endoscopie à usage unique / jetable, le rapport de marché fournit des informations détaillées, basées sur les données relatives à l’exportation et à l’importation ainsi que sur les tendances actuelles de l’industrie sur le marché mondial. Le rapport observe en profondeur la structure concurrentielle du marché de l’endoscopie à usage unique / jetable dans le monde. Le rapport sur les Marché d’endoscopie à usage unique / jetable comprend le résumé détaillé des diverses entreprises, fabricants, organisations et autres acteurs compétitifs qui comptent de manière importante sur le marché mondial en termes de demande, de ventes et de revenus en fournissant des produits et services fiables au clients dans le monde entier.

Le rapport complet sur le marché mondial de l’endoscopie à usage unique / jetable ajouté par Emergen Research démontre que le marché mondial de l’endoscopie à usage unique / jetable est supposé croître à un TCAC stable tout au long de la période de prévision. Le rapport a analysé les principaux moteurs du marché, les contraintes, les opportunités de croissance, les opportunités d’investissement, les menaces et les limites du marché Endoscopie à usage unique / jetable. Le rapport propose également une estimation précise des prévisions aux niveaux mondial et régional pour donner une meilleure compréhension de la portée du marché.

Les principaux acteurs du marché sont :

Boston Scientific Corporation, Inc., KARL STORZ, Ambu A/S, Hill Rom Holdings, OBP Medical Corporation, Hoya Corporation, Richard Wolf GmbH, Cook Medical, Flexicare Medical Ltd. et Medtronic.

Quelques faits saillants clés du rapport :

En septembre 2020, le principal développeur mondial de dispositifs médicaux autonomes à usage unique a annoncé le lancement d’ONETRAC LXD, qui est un circuit LED à double lame innovant en instance de brevet qui permet une transition instantanée entre les LED sur l’une ou l’autre des lames avec un bouton-poussoir.

Les revenus du segment de la bronchoscopie devraient enregistrer un TCAC rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation constante du nombre de cas d’infections respiratoires causées par la bronchoscopie réutilisable et de la demande croissante de bronchoscopie à usage unique dans le secteur de la santé.

Le segment hospitalier représentait la plus grande part des revenus sur le marché de l’endoscopie à usage unique / jetable en 2020, tiré par une préférence plus élevée pour les outils d’endoscopie jetables en raison de l’absence de coût de maintenance et du faible risque pour les patients.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus du marché mondial de l’endoscopie à usage unique / jetable en 2020. Des facteurs tels que l’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et la complexité de l’utilisation de l’endoscopie réutilisable stimulent la demande d’outils d’endoscopie à usage unique dans les pays de la région. .

Le rapport mondial sur le marché de l’endoscopie à usage unique / jetable fournit des informations notables sur le marché de l’endoscopie à usage unique / jetable en fragmentant le marché en différents segments. Le rapport mondial sur le marché de l’endoscopie à usage unique / jetable fournit un aperçu complet du développement mondial du marché, y compris ses fonctionnalités et ses prévisions. Cela nécessite des études de recherche approfondies et une puissance analytique pour comprendre la technologie, les idées, les méthodologies et les théories impliquées dans la compréhension du marché.

Réponses aux questions clés du rapport:

Quels sont les cinq principaux acteurs du marché Endoscopie à usage unique / jetable?

Comment le marché de l’endoscopie à usage unique / jetable changera-t-il au cours des cinq prochaines années?

Quel produit et quelle application occuperont la part du lion du marché de l’endoscopie à usage unique/jetables ?

Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Endoscopie à usage unique / jetable?

Quel marché régional affichera la plus forte croissance ?

Quels seront le TCAC et la taille du marché Endoscopie à usage unique / jetable tout au long de la période de prévision?

Segmentation du marché mondial de l’endoscopie à usage unique/jetable :

pour les besoins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’endoscopie à usage unique/jetable en fonction du produit, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Product Outlook (Revenu, USD milliards ; 2018-2028)

endoscope

Systèmes de visualisation d’

ultrasons endoscopiques

des insufflateurs à

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Bronchoscopie

Endoscopie urologique

Arthroscopie

gastro-intestinale Endoscopie

ORL

Autres

perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Centres de santé

Cliniques

Le rapport analyse la couverture régionale du marché, en se concentrant principalement sur les régions suivantes :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Région Asie et Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Acheter

Le rapport parle également de l’évolution des demandes et des tendances émergentes qui devraient stimuler la croissance du marché. La demande croissante pour les produits du marché de l’endoscopie à usage unique / jetables devrait stimuler la demande du marché de l’endoscopie à usage unique / jetable, renforçant ainsi la croissance de l’industrie. De plus, le rapport étudie également l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

