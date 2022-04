Analyse de l’industrie du marché de l’automatisation de la pharmacie en Europe, par acteurs clés, segmentation, application, demande et prévisions d’ici 2027 || DBMR

Marché de l’automatisation de la pharmacie en Europe rapport d’activité de recherche analyse les principaux défis auxquels l’industrie est actuellement confrontée et dans les années à venir, ce qui donne des idées aux autres acteurs du marché sur les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport sur le marché mondial contient tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Ces facteurs comprennent, mais sans s’y limiter, les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse et la planification stratégiques, l’analyse du marché cible, les informations et l’innovation.

Les entreprises peuvent acquérir des connaissances sur l’analyse de fond complète de l’industrie qui comprend une évaluation du marché parental. Le rapport à grande échelle est le meilleur exemple qui englobe un certain nombre d’attributs liés à l’étude de marché. Les profils d’entreprise de tous les principaux acteurs et marques qui dominent le marché avec des mouvements tels que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et les acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, l’importation, l’exportation, les revenus et les valeurs du TCAC sont révélés sur ce marché. rapport. Un rapport de marché attire l’attention sur la dynamique de marché clé du secteur.

Le marché européen de l’automatisation de la pharmacie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,39% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 1 668,48 USD millions d’ici 2027. L’augmentation de l’application de l’automatisation dans tous les secteurs, y compris les soins de santé, l’augmentation du nombre d’entreprises nationales et la nécessité de réduire le nombre d’employés sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché de l’automatisation des pharmacies au cours de la période de prévision.

Obtenez un exemple de copie (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-pharmacy-automation-market

Scénario de marché de l’automatisation de la pharmacie en Europe

Selon Data Bridge Market Research, le marché de l’automatisation des pharmacies en Allemagne détient la part de marché la plus élevée sur le marché européen de l’automatisation des pharmacies. Le leader du marché est BD, qui représente une part de marché estimée à environ 13 % à 15 %. La société a obtenu des ventes exceptionnelles grâce à l’automatisation de la pharmacie. Par exemple, en juin 2018, BD a collaboré avec Helmer Scientific, un fournisseur de solutions intégrées pour les médicaments sensibles à la température, afin d’introduire une solution de distribution automatisée réfrigérée entièrement intégrée. Cette collaboration réalisée par la société a augmenté son portefeuille de produits pour les solutions d’automatisation de la pharmacie, augmentant ainsi la demande et les ventes à l’avenir.

Portée du rapport :

Marché de l’automatisation de la pharmacie en Europe Le rapport met en avant une gamme de segments liés aux études de segmentation du marché réalisées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont importantes pour prendre un verdict sur les produits. Un rapport A Marketing complet contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses entreprises associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Le rapport aide à réaliser le rêve d’une entreprise brillante et gagnante. Ce rapport d’étude de marché aide à répondre plus rapidement à de nombreux défis commerciaux et permet de gagner beaucoup de temps. De plus, le rapport comprend tous les profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché qui influencent le marché.

Tendances ayant un impact sur le marché européen de l’automatisation de la pharmacie

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent BD, KUKA AG et McKesson Corporation ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance en Allemagne et les leaders du marché ciblent la France, l’Italie et le Royaume-Uni comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché de l’automatisation des pharmacies devient de plus en plus concurrentiel avec des entreprises telles que BD, KUKA AG et McKesson Corporation, car ce sont les principales entreprises dominantes dans l’automatisation des pharmacies ayant un nombre maximal de produits. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché européen de l’automatisation des pharmacies.

Pour plus d’analyses sur le marché européen de l’automatisation des pharmacies, demandez un briefing avec nos analystes https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-pharmacy-automation-market

L’ automatisation de la pharmacie utilise la robotique et des logiciels pour automatiser les pharmacies traditionnelles. Les systèmes d’automatisation des pharmacies sont utilisés depuis le point de commande jusqu’à la livraison des médicaments, ce qui rend le processus plus précis. Les pharmacies sont en mesure de répondre aux demandes des patients et des clients avec une plus grande efficacité en automatisant l’ensemble du processus d’administration des médicaments. L’automatisation de la pharmacie réduit la probabilité d’erreur humaine. Cela aide à réduire les erreurs humaines et améliore le service client.

Les progrès technologiques dans le domaine de l’automatisation, y compris les logiciels, jouent un rôle important dans l’automatisation de la pharmacie. En plus des systèmes de distribution de médicaments, un logiciel est nécessaire pour la gestion et le stockage des données des patients, l’interopérabilité des informations entre les prestataires de soins de santé et les patients et la gestion du flux de travail. Les dossiers de santé électroniques (DSE) sont utilisés avec des systèmes de gestion des flux de travail et des équipements robotiques pour réaliser l’automatisation de la pharmacie.

La demande d’automatisation de la pharmacie augmente d’année en année avec l’utilisation croissante de robots avancés dans divers secteurs. De plus, la demande d’automatisation de la pharmacie a augmenté avec la préférence croissante pour l’automatisation du processus de stockage et de distribution des médicaments. Cependant, le coût élevé des systèmes d’automatisation des pharmacies et la nécessité de changements importants dans les systèmes devraient limiter l’adoption de l’automatisation des pharmacies et ralentir la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché de l’automatisation des pharmacies, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Développements du marché de l’automatisation de la pharmacie en Europe

En juillet 2019, McKesson Corporation a ouvert son nouveau centre de distribution à Washington près de la région de Seattle. Cette nouvelle installation ouverte par la société a augmenté son espace, ce qui a permis d’améliorer l’approvisionnement et la distribution de leurs produits et d’augmenter les ventes et les revenus de la société.

En décembre 2019, Grifols, SA a annoncé le lancement de KIRO Fill. Ce remplissage KIRO apporte une plus grande autonomie au dosage par seringue de médicaments intraveineux (IV) non dangereux. KIRO Fill a été conçu pour améliorer la sécurité des patients, optimiser l’efficacité opérationnelle et faciliter la conformité réglementaire. Cela a aidé l’entreprise à améliorer son portefeuille de produits et à se développer sur le marché.

Portée du marché européen de l’automatisation de la pharmacie

Le marché européen de l’automatisation des pharmacies est segmenté sur la base des pays en Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie et reste de l’Europe.

Toutes les analyses par pays du marché européen de l’automatisation des pharmacies sont analysées plus en détail par produit, taille de la pharmacie, type de pharmacie, application, utilisateur final et canal de distribution. Sur la base du produit, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en systèmes, logiciels et services. Sur la base du type de pharmacie, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en indépendant, en chaîne et fédéral. Sur la base de la taille de la pharmacie, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en pharmacie de grande taille, pharmacie de taille moyenne et pharmacie de petite taille. Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en distribution et conditionnement des médicaments, stockage des médicaments, gestion des stocks. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers.

Pour en savoir plus sur l’étude https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-pharmacy-automation-market

Analyse au niveau du pays du marché de l’automatisation de la pharmacie en Europe

Le marché de l’automatisation de la pharmacie est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type de pharmacie, taille de la pharmacie, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation des pharmacies en Europe sont l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Suisse, la Russie, les Pays-Bas, la Belgique, la Turquie et le reste de l’Europe.

L’Europe devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car l’application de l’automatisation de la pharmacie augmente dans les pays européens avec les progrès technologiques en robotique. L’Allemagne devrait dominer le marché car le nombre d’automatisations pharmaceutiques a augmenté au cours des dernières années, en raison de l’utilisation croissante de l’automatisation pharmaceutique pour la simulation du cancer du sein, du cancer du poumon, du cancer de la prostate, du cancer colorectal, du lymphome, du cancer du foie, du cancer de la thyroïde. , cancer du cerveau, cancer du col de l’utérus, cancer de la colonne vertébrale et autres dans la région. La France connaîtra une croissance significative, suivie de l’Italie en raison de l’essor des systèmes automatisés de distribution de médicaments qui réduit les erreurs de médication ainsi que le temps. Non seulement cela, il a amélioré la capacité de contenir plusieurs médicaments à la fois. L’Italie connaîtra une croissance significative en raison de l’essor des entrepôts automatisés qui sont utilisés comme installations de stockage de médicaments. Ils possèdent un débit plus élevé de maintien des stocks de médicaments par rapport aux entrepôts traditionnels.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Pointeurs clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de l’automatisation des pharmacies en Europe jusqu’en 2027

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

OMNICELL, INC.

Société Cerner

Capsa Santé

BD

Baxter

McKesson Corporation

AmerisourceBergen Corporation

vitabook GmbH

TOSHO co., Inc.

Gebr. Willach GmbH

Échange mondial de soins de santé, LLC.

BIQHS

Grifols, SA

Synergie médicale

APD Algorithmes Processes and Designs SA

JVM Europe BV

Systèmes Mediwell Ltd.

Genesis Automation LTD

PHARMAGEST INTERACTIF

FarmaOutils

Deenova Srl

MEKAPHARM

KUKA AG

Rohmann-Automation GmbH

KLS Pharma Robotics GmbH

Avec la direction

Pour en savoir plus et une liste exhaustive des entreprises européennes du marché de l’automatisation des pharmacies, contactez-nous https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-pharmacy-automation-market

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : TRIANGULATION DES DONNÉES

FIGURE 3 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : ANALYSE DROC

FIGURE 4 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : ANALYSE DU MARCHÉ EUROPÉEN VS RÉGIONAL

FIGURE 5 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : ANALYSE DE LA RECHERCHE DE L’ENTREPRISE

FIGURE 6 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES ENTRETIENS

FIGURE 7 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : GRILLE DE COUVERTURE DES APPLICATIONS DU MARCHÉ

FIGURE 8 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : GRILLE DE POSITIONNEMENT DU MARCHÉ DBMR

FIGURE 9 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : ANALYSE DE LA PART DES FOURNISSEURS

FIGURE 10 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : SEGMENTATION

FIGURE 11 LE BESOIN CROISSANT DE MINIMISER LES ERREURS MÉDICAMENTEUSES DEVRAIT STIMULER LE MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2020 À 2027

FIGURE 12 LE SEGMENT DES SYSTÈMES DEVRA COMPRENDRE LA PLUS GRANDE PART DU MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE EN 2020 ET 2027

FIGURE 13 MOTEURS, CONTRAINTES, OPPORTUNITÉS ET DÉFIS DU MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE

FIGURE 14 COMPARAISON DES REVENUS DU PREMIER TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2019 ET 2020

FIGURE 15 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : PAR PRODUIT, 2019

FIGURE 16 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : PAR PRODUIT, 2019-2027 (EN MILLIONS USD)

FIGURE 17 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : PAR TYPE DE PHARMACIE, 2019

FIGURE 18 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : PAR TYPE DE PHARMACIE, 2019-2027 (EN MILLIONS USD)

FIGURE 19 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : PAR TAILLE DE LA PHARMACIE, 2019

FIGURE 20 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : PAR TAILLE DE LA PHARMACIE, 2019-2027 (EN MILLIONS USD)

FIGURE 21 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : PAR APPLICATION, 2019

FIGURE 22 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : PAR APPLICATION, 2019-2027 (EN MILLIONS USD)

FIGURE 23 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : PAR UTILISATEUR FINAL, 2019

FIGURE 24 MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMATISATION DE LA PHARMACIE : PAR UTILISATEUR FINAL, 2019-2027 (EN MILLIONS USD)

—–

UNELe rapport de recherche englobe des recherches approfondies sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives d’avenir. Ce rapport couvre également un aspect très important qui est la veille concurrentielle et avec cela, les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel pour prospérer sur le marché. De plus, ce rapport sur le marché comprend également des détails sur l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les domaines de développement clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Seuls des outils authentiques d’analyse de marché sont utilisés dans l’ensemble du rapport sur lesquels les entreprises peuvent se fier en toute confiance. Les profils d’entreprise de tous les acteurs et marques clés qui dominent le marché avec des mouvements tels que des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, l’importation, l’exportation, les revenus,

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.