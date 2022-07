Analyse de l’industrie du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord, croissance, tendances, application, principaux fournisseurs, perspectives et prévisions

Le rapport d’enquête universel sur le marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. L’objectif de ce rapport de marché est de fournir une analyse détaillée de l’industrie de la santé et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. Ce rapport d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. Un marché essentiel de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du NordLe rapport d’analyse répertorie également les principaux concurrents et fournit des informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant l’industrie de la santé. Un rapport de recherche international sur les Marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord peut être bien structuré avec le mélange d’attributs supérieurs tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des solutions de talents, des approches intégrées, la technologie la plus récente et dévouement. En outre, la planification stratégique prend en charge l’amélioration et l’amélioration des produits en fonction des préférences et des inclinations des clients. Le rapport comprend toutes les parts de marché et les approches des principaux concurrents ou des principaux acteurs du secteur de la santé. De plus, le leader

Le rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord met également en évidence diverses stratégies qui ont été utilisées par d’autres acteurs clés du marché ou de l’industrie des soins de santé.

Obtenez un exemple de PDF du rapport –

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain de l’automatisation de la pharmacie était évalué à 1,87 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 3,60 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

L’utilisation de technologies mécanisées pour numériser les procédures de flux de travail médicaux et de soins de santé est appelée automatisation de la pharmacie. Ces systèmes aident à automatiser les tâches de routine et à réduire l’interaction humaine en remplissant plusieurs rôles. Le mélange de liquides et de poudres pour la préparation, le comptage des médicaments, la maintenance des bases de données clients et la gestion des stocks ne sont que quelques-unes des responsabilités. Ils contribuent également à réduire les erreurs dans l’emballage et la distribution des produits pharmaceutiques. De plus, l’automatisation de la pharmacie assure le suivi des stupéfiants et autres produits pharmaceutiques réglementés, suit les modèles d’utilisation et assure une efficacité opérationnelle optimale.

Dynamique du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord

Conducteurs

Besoin croissant de minimiser les erreurs de médication

Le besoin croissant de minimiser les erreurs de médication est un facteur majeur du taux de croissance du marché de l’automatisation des pharmacies. Les erreurs de médication et de distribution sont deux des raisons les plus courantes de réadmission à l’hôpital dans le monde. Une erreur de médication peut être causée par plusieurs choses, y compris une communication de commande inadéquate entre le médecin et le pharmacien, des procédures de stockage en pharmacie dangereuses et une confusion causée par l’utilisation d’étiquettes similaires. L’un des moyens les plus efficaces pour réduire ces erreurs consiste à utiliser des systèmes automatisés.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de l’automatisation des pharmacies est l’augmentation des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

De plus, la décentralisation des pharmacies élargira le marché de l’automatisation des pharmacies. De plus, le revenu disponible élevé et l’augmentation du coût de la main-d’œuvre entraîneront l’expansion du marché de l’automatisation des pharmacies. Parallèlement à cela, la population gériatrique croissante et la prévalence croissante des maladies chroniques amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Sensibiliser les pharmaciens

De plus, la croissance du marché est alimentée par la prise de conscience croissante des pharmaciens. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies. En raison de l’augmentation du nombre de patients, les pharmaciens ont constaté une augmentation des erreurs de médication et une augmentation des délais d’attente des patients en raison des anciennes méthodes de fonctionnement des pharmacies. Les professionnels de la santé sont de plus en plus conscients des erreurs médicamenteuses et des effets indésirables, et leurs inquiétudes grandissent.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

D’autre part, le retard dans le processus d’approbation des médicaments et la mauvaise communication entre les médecins et les pharmaciens entraveront le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché de l’automatisation des pharmacies. De plus, des procédures réglementaires strictes et des pratiques de stockage inappropriées dans les pharmacies limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’automatisation des pharmacies, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché de l’automatisation de la pharmacie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché nord-américain de l’automatisation des pharmacies sont:

Talyst, LLC (États-Unis)

KUKA SA (Allemagne)

Cerner Corporation (États-Unis)

ARxIUM (États-Unis)

OMNICELL, INC. (ÉTATS-UNIS)

Capsa Healthcare (États-Unis)

Parata Systems, LLC (États-Unis)

ScriptPro LLC (États-Unis)

RxSafe, LLC. (NOUS)

RxMedic Systems, Inc (États-Unis)

MedAvail Technologies, Inc. (Canada)

Asteres Inc. (États-Unis)

PerceptiMed, Inc. (États-Unis)

Script complet (Canada)

McKesson Corporation (États-Unis)

Associés à l’innovation (États-Unis)

AmerisourceBergen Corporation (États-Unis)

UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC (ÉTATS-UNIS)

Takazono Corporation (États-Unis)

TOSHO co., Inc. (Japon)

Échange mondial de soins de santé, LLC. (NOUS)

Synergy Medical (États-Unis)

Yuyama (Japon)

Technologie E-SANTÉ (France)

Genesis Automation LTD (États-Unis)

Grifols, SA (Espagne)

BD (États-Unis)

Baxter (États-Unis) Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @

Impact du COVID-19 sur le marché de l’automatisation des pharmacies en Amérique du Nord

Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer urgence de santé publique.

Le marché a connu une influence bénéfique tout au long de la pandémie de COVID -19. Cela est dû à une augmentation de la transmission des infections du personnel de santé aux patients et à une augmentation de la demande mondiale de produits pharmaceutiques. Par conséquent, les hôpitaux et les pharmacies préfèrent les solutions automatisées pour empêcher la propagation du virus. En outre, le besoin de médicaments sur ordonnance a augmenté, ce qui a permis d’utiliser des systèmes d’automatisation des pharmacies pour réduire les taux d’infection.

Développement récent

En mars 2022, Deenova a annoncé le lancement de trois nouveaux ajouts innovants à sa gamme de produits primée D3 de solutions mécatroniques. Ces nouveaux ajouts D3 d’AIDE-Pick, AIDE-Cut et AIDE-Pack rejoignent les solutions phares Deenova D1 All-In-1 Robot, D1 All-In-1 Station, D1 All-In-1 Trolley et Orbit dans un format distinctif. , approche innovante et complète de l’automatisation de la pharmacie.

Portée du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord

Le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en fonction du produit, du type de pharmacie, de la taille de la pharmacie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Services de

logiciels de systèmes

Sur la base du produit, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en systèmes, logiciels et services.

Type de pharmacie

Chaîne Indépendante

Fédérale

Sur la base du type de pharmacie, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en indépendant, en chaîne et fédéral.

Taille de la pharmacie

Pharmacie de grande taille Pharmacie

de taille moyenne Pharmacie de

petite taille

Sur la base de la taille de la pharmacie, le marché de l’automatisation de la pharmacie est segmenté en pharmacie de grande taille, pharmacie de taille moyenne et pharmacie de petite taille.

Application

Distribution et emballage

des médicaments Stockage des médicaments

Gestion des stocks

Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en distribution et conditionnement des médicaments, stockage des médicaments, gestion des stocks.

Utilisateur final

Pharmacies pour patients hospitalisés Pharmacies pour patients

externes Pharmacies de

détail Pharmacies

en ligne Pharmacies

centrales de remplissage/vente par correspondance

Organisations de gestion des prestations pharmaceutiques

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance, organisations de gestion des prestations pharmaceutiques et autres.

Canal de distribution

Distributeur tiers d’appel d’offres direct

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’automatisation des pharmacies est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers.

Parcourez la table des matières complète sur –

Analyse/aperçus régionaux du marché de l’automatisation de la pharmacie en Amérique du Nord

Le marché de l’automatisation de la pharmacie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type de pharmacie, taille de la pharmacie, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation des pharmacies en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.