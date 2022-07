Analyse de l’industrie du marché de l’analyse des soins de santé 2022 Principaux acteurs, concurrents, démographie, segments, applications, types et prévisions jusqu’en 2030 | Emergen Research

La du marché mondial de l’analyse des soins était de 21,10 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 25,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’utilisation des dossiers de santé électroniques (DSE) augmente dans les pays en développement et développés, ce qui devrait soutenir la croissance des revenus du marché entre 2022 et 2030. Utilisation accrue des mégadonnées parmi les organisations de santé et augmentation des initiatives gouvernementales pour encourager les établissements de santé à utiliser les DSE, soutiennent la croissance du marché de l’analyse des soins de santé. De plus, la nécessité de réduire les dépenses inutiles des établissements de santé devrait accroître l’adoption de solutions d’analyse des soins de santé.

L’analyse des soins de santé offre une combinaison parfaite de données administratives et financières. Plusieurs organisations de soins de santé à travers le monde adoptent ces outils analytiques pour améliorer la coordination avec les équipes de soins, améliorer les soins aux patients et réduire les dépenses excessives. Certaines des applications courantes de l’analyse des soins de santé comprennent l’amélioration de l’engagement des patients, la détection des activités frauduleuses et l’amélioration de la sécurité, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, la gestion du cycle des revenus, la télémédecine pour le diagnostic principal, la dotation en personnel intelligente ainsi que la gestion du personnel et la gestion des risques et des maladies.

Athenahealth Inc., MedeAnalytics, Inc., Optum, Inc., Tenet Healthcare Corporation, Azure Ophthalmics Ltd., Oracle Corporation, Apixio Inc., Amazon Web Service, Inc., TIBCO Software Inc., et SAP SE.

Portée du rapport sur le marché mondial de l’analyse des soins de santé:

Le rapport effectue une estimation précise des perspectives de croissance des différents segments de marché en étudiant le scénario de marché actuel, les performances passées, le rapport demande et offre, la production , la consommation, les ventes et la génération de revenus des acteurs clés dans les années à venir. La segmentation du marché offre une vue à 360 ° de l’industrie du marché de l’analyse de la santé, ce qui s’avère bénéfique pour les lecteurs intéressés par ce secteur.

Le rapport met en évidence l’impact actuel de COVID-19 sur le marché de l’analyse des soins de santé ainsi que le dernier scénario économique et l’évolution de la dynamique du marché. Il analyse l’impact de la pandémie sur la croissance du marché et les rémunérations. La pandémie a changé le scénario économique du monde et a touché plusieurs secteurs du marché. Le rapport estime le marché du marché de l’analyse des soins de santé en fonction de l’impact de COVID-19.

Quelques points saillants du rapport :

Le segment du matériel devrait enregistrer un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision, car une infrastructure de réseau robuste est réservée aux analyses de soins de santé pour collecter, analyser et envoyer un nombre important de données. Le coût élevé des composants matériels stimule la croissance de ce segment.

Le segment sur site devrait enregistrer un taux de croissance significatif des revenus au cours de la période de prévision en raison du déploiement croissant de solutions d’analyse des soins de santé sur site dans les organisations de soins de santé pour sécuriser les données organisationnelles. Les solutions sur site sont déployées au sein des organisations avec du matériel dédié, ce qui offre une meilleure sécurité des données par rapport aux déploiements basés sur le cloud.

Le marché nord-américain devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des dossiers de santé électroniques (DSE) et des réglementations fédérales sur les soins cliniques pour réduire les coûts des soins de santé et fournir de meilleurs soins aux personnes.

segments du marché de l’analyse des soins de santé couverts dans le rapport:

Emergen Research a segmenté le marché de l’analyse des soins de santé en fonction des composants, du déploiement, de la solution, de l’application, de l’utilisation finale et de la région:

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD; 2019-2030 )

logiciels

matériels

des services

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

basées

sur le

hébergées sur le Web

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Analyse prédictive Analyse

descriptive Analyse

prescriptive

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Analyse clinique Analyse

financière Analyse

administrative et opérationnelle

Le marché mondial de l’analyse des soins de santé évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le marché Analyse de la santé fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel est le potentiel de croissance du marché Analyse de la santé?

Quelle catégorie de produits sera la plus rentable ?

Dans les années à venir, quel marché régional s’imposera comme leader ?

Quel segment d’application continuera à se développer à un rythme régulier ?

Quelles sont les opportunités de croissance potentielles sur le marché Analyse de la santé dans les années à venir ?

Quels sont les défis les plus importants auxquels le marché de l’analyse de la santé pourrait être confronté à l’avenir?

Quelles sont les principales entreprises du marché Analytique de la santé?

Quelles sont les principales tendances qui impactent positivement la croissance du Marché ?

