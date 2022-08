Analyse de l’industrie du marché de l’agriculture intelligente, taille, part, croissance, tendances et prévisions 2028

La taille du marché de l’agriculture intelligente atteindra 11 201,2 millions USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’adoption élevée de technologies de pointe dans l’agriculture est un facteur pour le marché de l’agriculture intelligente au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le rapport de recherche sur le marché international de l’agriculture intelligente est un excellent choix pour obtenir les détails techniques et financiers de l’industrie du marché de l’agriculture intelligente pour la période de prévision précise actuelle et à venir. Le rapport analyse et discute des tendances vitales du marché, de la taille du marché, du volume et de la part de marché de l’industrie du marché Smart Farming. Les estimations de la hausse ou de la baisse des valeurs du TCAC sur une période de prévision spécifique sont également mentionnées dans ce rapport de marché. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux des techniques les plus largement utilisées dans la préparation du rapport d’analyse de marché primé sur l’agriculture intelligente.

Pour organiser un tel rapport de classe mondiale, les meilleures idées de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et les dernières technologies ont été combinées. Les aspects de segmentation du marché décrits en détail fournissent un concept clair de consommation de produits basé sur de multiples facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. L’utilisation d’outils statistiques établis et de modèles cohérents pour analyser et prévoir les données du marché rend ce rapport exceptionnel. En outre, les moteurs du marché et les contraintes du marché évalués dans le rapport d’étude de marché sur l’agriculture intelligente se concentrent sur l’utilisation du produit dans l’environnement de marché à court terme et fournissent une estimation de l’utilisation future.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur l’agriculture intelligente sont Ag Leader Technology, AGCO Corporation, CNH INDUSTRIAL NV, AgJunction, Raven Industries, Inc., Precision Planting LLC., SemiosBio Technologies Inc., LexisNexis Risk Solutions Group, The Climate Corporation, Topcon, Trimble. Inc., CropZilla, Certhon, DeLaval, AgEagle Aerial Systems Inc, Auroras srl, AgriData Incorporated, Deere & Company, Aker Technologies, Inc. et Grownetics, Inc. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Étendue du marché mondial de l’agriculture intelligente et taille du marché

Le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en fonction du type d’agriculture, de la solution, du produit et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

En fonction du type d’agriculture, le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en agriculture de précision, foresterie de précision, surveillance de l’élevage, serre intelligente, aquaculture de précision, etc. L’aquaculture de précision est subdivisée en systèmes d’alimentation intelligents, systèmes de surveillance, véhicules télécommandés sous-marins, etc.

Basé sur la solution, le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en gestion de réseau, gestion des actifs agricoles, surveillance et collecte de données, logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement, gestion intelligente de l’eau, etc.

Sur la base du produit, le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel est subdivisé en systèmes d’automatisation et de contrôle et en équipement de détection et de surveillance. Les systèmes d’automatisation et de contrôle sont en outre segmentés en écrans, systèmes de guidage et de direction, appareils GPS/GNSS, drones/UAV, contrôleurs d’irrigation, appareils mobiles portables/ordinateurs portables, appareils de contrôle de débit et d’application, etc. Les dispositifs de détection et de surveillance sont en outre segmentés en moniteurs de rendement, capteurs de sol, capteurs d’eau, capteurs climatiques, etc. Les logiciels sont en outre segmentés en Web et en nuage. Les services sont en outre segmentés en intégration et conseil de systèmes, support et maintenance, services de connectivité, services gérés et services professionnels

Le marché de l’agriculture intelligente est également segmenté en fonction de l’application dans la surveillance des rendements, la cartographie des champs, la reconnaissance des cultures, le suivi et les prévisions météorologiques, la gestion de l’irrigation, la gestion de la main-d’œuvre agricole, la gestion financière, la gestion de l’alimentation, la récolte du lait, la gestion de l’élevage, le suivi des poissons et la navigation de la flotte, Gestion de la qualité de l’eau, gestion CVC, etc.

ANALYSE AU NIVEAU NATIONAL DU MARCHÉ DE L’AGRICULTURE INTELLIGENTE

Smart Farming Market est une analyse et la taille du marché, des informations sur le volume fournies par pays, type d’agriculture, solution, produit et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport Smart Agriculture Market sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Autres pays d’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, États-Unis dans le cadre d’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite, d’Égypte, du Koweït, d’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord est en tête du marché de l’agriculture intelligente en raison de l’adoption croissante de technologies de pointe dans les activités agricoles de la région. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la demande alimentaire mondiale et de la sensibilisation croissante aux pratiques agricoles intelligentes dans cette région particulière.

La section par pays du rapport Smart Farming Market fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Points couverts par la TOC :

Aperçu du marché de l’agriculture intelligente : il se compose de six segments, du périmètre de recherche, des principaux fabricants couverts, des segments de marché par type, de la part de marché de l’agriculture intelligente par application, des objectifs de recherche et des années considérées.

Paysage du marché de l’agriculture intelligente: Ici, l’opposition du marché mondial de l’agriculture intelligente est disséquée, par valeur, revenus, transaction et organisation, prix du marché, paysage environnemental brutal et derniers modèles, intégration, développement, acquisition et industrie globale des meilleures organisations partie.

Profils d’agriculture intelligente par fabricants : Ici, les acteurs moteurs du marché mondial de l’agriculture intelligente sont considérés en fonction de la zone de transaction, des éléments clés, de l’avantage net, des revenus, du coût et de la création.

État et perspectives du marché de l’agriculture intelligente par région: Dans cette section, le rapport examine l’avantage net, la transaction, les revenus, la création, une partie de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial de l’agriculture intelligente est étudié en profondeur en fonction de régions et de pays tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application d’agriculture intelligente ou utilisateur final : cette partie de l’étude exploratoire montre comment l’extraordinaire segment client final/application renforce le marché mondial de l’agriculture intelligente.

Prévisions du marché de l’agriculture intelligente : côté production : dans ce rapport, les créateurs se sont concentrés sur les hypothèses de création et de création de valeur, les paramètres clés du fabricant et les estimations de création et de création de valeur par type.

Résultats et conclusions de la recherche sur l’agriculture intelligente : Il s’agit de la dernière section du rapport, qui présente les résultats des enquêteurs et l’achèvement de l’étude exploratoire.

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Taille du marché de l’agriculture intelligente (ventes, revenus et taux de croissance) en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique latine.

Opérations agricoles intelligentes des principaux fabricants mondiaux (ventes, revenus, taux de croissance et marge bénéficiaire brute).

Principaux pays du monde (États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Mexique, Brésil, Amérique centrale Amérique, Chili, Pérou, Colombie) Taille du marché (ventes, revenus et taux de croissance) de Smart Farming.

Différents types et applications d’agriculture intelligente, part de marché et revenus d’application de chaque type.

Prévision de la taille du marché mondial de l’agriculture intelligente (ventes, revenus) par région et par pays de 2022 à 2028.

Matières premières et équipements de fabrication en amont, analyse intelligente de la chaîne de l’industrie agricole.

Analyse SWOT de l’agriculture intelligente.

Analyse de faisabilité d’investissement de nouveaux projets d’agriculture intelligente.

