Analyse de l’industrie du marché de la toxine botulique 2022 Principaux acteurs, segments, applications, types, concurrents, démographie et prévisions jusqu’en 2030 | Emergen Research

La taille du marché mondial de la toxine botulique a atteint 3,40 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 7,53 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le nombre croissant de patients gériatriques et d’âge moyen qui subissent des procédures de toxine botulique et la prévalence croissante de la migraine chronique et de la spasticité des membres devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les toxines botuliques sont obtenues à partir du Clostridium botulinum et sont de nature mortelle à moins d’être diluées. Ces toxines ont un large éventail d’applications dans l’industrie pharmaceutique, le secteur de la santé et le secteur des médecines esthétiques. La neurotoxine est diluée et utilisée pour la relaxation musculaire et le lissage de la peau. Cela a un effet positif sur l’élimination des rides, des ridules et des cicatrices du visage des utilisateurs et contribue à améliorer leur qualité de vie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont :

AbbVie Inc., Galderma SA, Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Ipsen Pharma, Medy Tox Inc., Revance Therapeutics Inc., HUGEL, Inc., Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd. ., Clarion Medical Technologies, Elan Pharmaceuticals, Inc.

Portée du rapport sur le marché mondial de la toxine botulique :

Le rapport effectue une estimation précise des perspectives de croissance des différents segments de marché en étudiant le scénario de marché actuel, les performances passées, le rapport demande/offre, la production , la consommation, les ventes et la génération de revenus des acteurs clés dans les années à venir. La segmentation du marché offre une vue à 360 ° de l’industrie du marché Toxine botulique, ce qui s’avère bénéfique pour les lecteurs intéressés par ce secteur.

Le rapport met en évidence l’impact actuel du COVID-19 sur le marché de la toxine botulique ainsi que le dernier scénario économique et l’évolution de la dynamique du marché. Il analyse l’impact de la pandémie sur la croissance du marché et les rémunérations. La pandémie a changé le scénario économique du monde et a touché plusieurs secteurs du marché. Le rapport estime le marché du marché de la toxine botulique en fonction de l’impact du COVID-19.

Quelques points saillants du rapport :

Le segment de la toxine botulique A devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’utilisation intensive de la variante dans les applications cosmétiques et thérapeutiques. Le type de toxine est utilisé pour l’élimination des rides et la relaxation musculaire, ainsi que pour le traitement de conditions médicales telles que le strabisme, la spasticité des membres et les migraines chroniques.

Le segment des rides du visage devrait représenter la plus grande part des revenus entre 2022 et 2030, en raison de l’adoption croissante de produits cosmétiques à base de toxine botulique disponibles dans le commerce pour l’élimination temporaire des lignes frontales, des rides et des rides glabellaires. La préférence croissante pour les cosmétiques chez les personnes gériatriques et vieillissantes pour améliorer l’apparence est un autre facteur qui stimule la croissance des revenus du segment.

Le marché nord-américain devrait représenter une part de revenus relativement plus importante sur le marché mondial de la toxine botulique au cours de la période de prévision. La demande croissante de procédures cosmétiques non chirurgicales, en particulier chez les femmes, est un facteur majeur de croissance des revenus du marché dans la région. En outre, la préférence croissante des patients pour traiter des conditions médicales telles que la migraine et le strabisme sans chirurgie par des procédures injectables est un autre facteur contribuant à la croissance des revenus du marché nord-américain.

Segments couverts dans le rapport :

en fonction du support, de la lignée cellulaire, de l’application, de l’utilisation finale et de la région

IncobotulinumtoxinA

PrabotulinumtoxinA

Botulinum Toxin B

Spasticité musculaire

Migraine

Rides du visage

Dystonies focales Hyperhidrose

Douleur

chronique

Autres

Spas médicaux et centres de beauté

Hôpitaux

Cliniques de dermatologie

Autres

Le marché mondial de la toxine botulique évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Segment géographique couvert dans le rapport:

Le marché Toxine botulique fournit des informations sur la zone de marché, qui est subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel est le potentiel de croissance du marché Toxine botulique?

Quelle catégorie de produits sera la plus rentable ?

Dans les années à venir, quel marché régional s’imposera comme leader ?

Quel segment d’application continuera à se développer à un rythme régulier ?

Quelles sont les opportunités de croissance potentielles sur le marché Toxine botulique dans les années à venir?

Quels sont les défis les plus importants auxquels les marchés Toxine botulique pourraient être confrontés à l’avenir?

Quelles sont les principales entreprises du marché Toxine botulique?

Quelles sont les principales tendances qui impactent positivement la croissance du Marché ?

