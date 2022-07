Analyse de l’industrie du marché de la gestion des incidents et des urgences 2022 Principaux acteurs, segments, applications, types, concurrents, démographie et prévisions jusqu’en 2030 | Emergen Research

mondial de la gestion des incidents et des urgences devrait atteindre 226,93 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 7,0 % sur la période de prévision. Le besoin croissant de systèmes de sûreté et de sécurité publiques et l’augmentation des menaces géographiques et des situations de guerre sont des facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché. Un système de gestion des incidents et des urgences fait référence à un groupe de personnes qui ont été désignées pour partager, faciliter et transmettre des informations en cas de crise. La divergence rapide du cycle écologique a entraîné des changements météorologiques non naturels qui ont provoqué de nombreux événements inattendus tels que des tsunamis, des cyclones et des tremblements de terre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont:

Honeywell International, Inc., Lockheed Martin Corporation, Siemens, NEC Corporation, International Business Machines (IBM) Corporation, Motorola Solutions, Inc., Hexagon, Collins Aerospace, Larsen & Toubro Infotech Limited , Alert Technologies Corporation, The Response Group et Veoci Inc.

Le rapport met en évidence l’impact actuel de COVID-19 sur le marché de la gestion des incidents et des urgences ainsi que le dernier scénario économique et l’évolution de la dynamique de le marché. Il analyse l’impact de la pandémie sur la croissance du marché et les rémunérations. La pandémie a changé le scénario économique du monde et a touché plusieurs secteurs du marché. Le rapport estime le marché du marché de la gestion des incidents et des urgences en fonction de l’impact de COVID-19.

Quelques points saillants du rapport :

En juin 2021, Honeywell a lancé un nouveau service appelé Honeywell Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR). Ce service fournit une technologie opérationnelle (OT) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui fournira une détection de la cybersécurité et une réponse rapide aux cybermenaces actuelles et à venir.

Le segment du conseil a représenté une part de revenus significativement importante en 2021 en raison de l’amélioration continue des services de planification d’urgence, de conseil et de développement de processus.

Le segment des outils de premiers intervenants a enregistré une part de revenus significativement importante en 2021. Les premiers intervenants comprennent les équipes médicales, la police et la sécurité. le personnel et les services d’incendie, qui utilisent des dispositifs de communication sophistiqués pouvant être utilisés en cas d’urgence. La forte demande pour divers outils de premiers secours, tels que les verres intelligents, les montres intelligentes, la radio terrestre à ressources partagées (TETRA), l’ultra haute fréquence (UHF) et la très haute fréquence (VHF) et les radios mobiles terrestres, a stimulé la croissance des revenus de ce segment.

Le marché nord-américain a représenté la plus grande part des revenus en 2021 en raison de l’adoption rapide de la gestion des incidents et des urgences dans les économies développées d’Amérique du Nord. Des pays, tels que les États-Unis et le Canada, se concentrent sur l’innovation issue de la recherche et du développement (R&D) et de la technologie, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché de la gestion des incidents et des urgences au cours de la période de prévision.

Segments couverts dans le rapport:

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la gestion des incidents et des urgences en fonction du type de système f, des services, de la technologie de communication, de la simulation, de la verticale et de la région:

· Perspectives du type de système (chiffre d’affaires, milliards USD, 2019-2030)

o Système de gestion des urgences basé sur le Web

o Systèmes de notification de masse

o Détection d’intrusion périmétrique

o Reprise après sinistre et continuité des activités

o Géospatiale

o Incendie et HAZMAT

o Autres

· Perspectives des services (chiffre d’affaires, milliards USD, 2019-2030)

o Conseil

ou Conception et intégration du centre des opérations d’urgence

o Services d’information du public

o Formation et éducation

o Assistance et maintenance

o Autres

· Perspectives des technologies de communication (chiffre d’affaires, milliards USD, 2019-2030)

o Outils de premiers intervenants

o Équipement assisté par satellite

o Passerelles prêtes pour le véhicule

o Radars d’intervention d’urgence

o Les autres

· Perspectives de simulation (Revenus, milliards USD, 2019-2030)

o Systèmes de simulation de trafic

o Outils de simulation de la propagation des risques

o Outils de simulation d’incidents et d’évacuation

o Autres

Le marché mondial de la gestion des incidents et des urgences évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Segment géographique couvert dans le rapport:

Le marché Gestion des incidents et des urgences fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

