Analyse de l’industrie du marché américain des psychédéliques par taille, demande, tendances futures, défis, opportunités de croissance et principaux acteurs | Le marché mondial devrait croître à un TCAC de 16,8 % jusqu’en 2029

Le rapport d’étude du marché américain des psychédéliques sur les tendances de l’industrie . Ils sont formulés au niveau macro, ce qui aide à comprendre le marché et les éventuels problèmes futurs. Le rapport fournit des détails sur les tendances émergentes, les principaux moteurs, les défis et les opportunités de l’industrie américaine des psychédéliques. Les innovations varient selon les tendances et les politiques commerciales. Des zones géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également prises en compte pour l’analyse du marché. Le rapport à grande échelle sur les psychédéliques américains est prêt à être utilisé efficacement par les acteurs nouveaux et établis de l’industrie américaine des psychédéliques.

Un excellent rapport de recherche sur le marché américain des psychédéliques décrit les principales étapes franchies par les principaux acteurs et marques, telles que les développements, les lancements de nouveaux produits, les acquisitions, les fusions, les coentreprises et la recherche concurrentielle sur le marché. Il s’agit d’une étude de pointe professionnelle et approfondie qui se concentre sur les principaux moteurs et contraintes des principaux acteurs du marché. Le rapport de marché fournit un excellent aperçu de la situation actuelle du marché avec la taille historique et future du marché basée sur la croissance technologique, la valeur et le volume et les projets fondamentaux et rentables sur le marché. Analyse et discussion sur les tendances de la branche,

Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt für psychedelische Drogen im Jahr 2021 auf 2.834,72 Millionen USD geschätzt wurde und bis 2029 voraussichtlich 9.818,68 Millionen USD erreichen wird, was einer CAGR von 16,8 % im Prognosezeitraum von 2022 entspricht 2029 Das Marktforschungsteam von Data Bridge umfasst eingehende Expertenanalysen, Patientenepidemiologie, Pipeline-Analysen, Preisanalysen und regulatorische Rahmenbedingungen.

Die wichtigsten auf dem Markt tätigen Unternehmen sind Avadel (Irlande), Celon Pharma SA (Pologne), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni) et Amneal Pharmaceuticals LLC. (États-Unis), NeuroRx, Inc. (États-Unis), Jazz Pharmaceuticals, Inc. (Irlande), COMPASS (Royaume-Uni), Develco Pharma Schweiz AG (Suisse), Douglas Pharmaceuticals Limited (Neuseeland)

Psychedelische Drogen werden verwendet, um Sinneswahrnehmungen, kognitive Prozesse, Energieniveaus und spirituelle Erfahrungen zu verbessern oder zu verändern. Die drei Formen von Psychedelika sind empathogene, dissoziative und serotonerge Drogen. Diese Medikamente werden unter anderem zur Behandlung von schweren Depressionen, behandlungsresistenten Depressionen, Panikstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen und Opioidabhängigkeit eingesetzt.

Die wichtigste Forschungsmethode des DBMR-Forschungsteams ist die Datentriangulation, die Datenextraktion, Analyze der Auswirkungen von Datenvariablen auf den Markt und primäre (Branchenexperten) Validierung umfasst. Abgesehen davon umfassen die Datenmodelle das Anbieterpositionierungsraster, die Marktzeitachsenanalyse, den Marktüberblick und -leitfaden, das Unternehmenspositionierungsraster, die Marktanteilsanalyse des Unternehmens, Messstandards, Nordamerika im Vergleich zu regionalen und Anbieteranteilsanalysen. Um mehr über die Forschungsmethodik zu erfahren, senden Sie eine Anfrage, um mit unseren Branchenexperten zu sprechen.

Auswirkungen von COVID-19 auf den US-Markt für psychedelische Drogen

Seit seinem Auftreten im Dezember 2019 hat sich das COVID-19-Virus in fast allen Ländern verbreitet, was die Weltgesundheitsorganisation (WHO) dazu veranlasst hat, es zu einem öffentlichen Gesundheitsnotstand zu erklären.

Der Markt wächst aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Psychedelika während des COVID-19-Ausbruchs. Die COVID-19-Infektionsraten nahmen weltweit zu. Menschen auf der ganzen Welt waren infolge der plötzlichen Verhängung des Lockdowns durch Regierungen auf der ganzen Welt mit großem Trauma und Stress konfrontiert.

die neueste Entwicklung

Im Januar 2020 reichte Janssen Pharmaceuticals, Inc. bei der Europäischen Arzneimittelagentur einen Typ-II-Varian-Antrag für SPRAVATO-Nasenspray ein. Der Vorschlag fordert eine breitere Anwendung des Nasensprays als Kurzzeit-Akuttherapie bei depressiven Symptomen. Dies würde dem Unternehmen helfen, Einnahmen zu generieren.

Umfang des US-Psychedelika-Marktes

Der Markt für psychedelische Drogen ist nach Quelle, Art, Droge, Anwendung, Verabreichungsweg, Endverbraucher und Vertriebskanal segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten hilft Ihnen bei der Analyze von Segmenten mit geringem Wachstum in Branchen und bietet Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, um ihnen zu helfen, strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Top-Marktanwendungen zu treffen.

Brunnen

Synthétique

Natürlich

Schreibt

empathique

dissoziatique

Autre

Drogène

Gamma-Hydroxybuttersäure

Kétamine

Psilocybine

Autre

Anwendung

Narkolepsie

Behandlungsresistente Dépression

Une dépression

Opioidabhängigkeit

Post-traumatische Belastungsstörung

Autre

Verabreichungsweg

Oral

Inhalation

injizierbar

Endnutzer

Krankenhauser

Spezialkliniken

Heimpflege

Autre

Vertriebsweg

Apothicaire Krankenhäuser

Einzelhandelsapotheke

Apotheke en ligne

Wichtige Highlights des Inhaltsverzeichnisses: Globaler US-Markt für psychedelische Medikamente. Etats-Unis

Chapitre 1 : Überblick über den globalen Markt für psychedelische Drogen

in den USA Chapitre 2 : Globale wirtschaftliche Auswirkungen auf den Markt für psychedelische Drogen in den USA

Chapitre 3 : Globaler Wettbewerb um die Marktgröße nach Branchenherstellern Chapitre

4 : Globale Produktionen (Wert) nomen Regionen

Kapitel 5: Global Lieferungen (Produktion), Verbrauch, Export, Import, geografisch

Kapitel 6: Globale Produktionen, Einkommen (Wert), Preisentwicklung, Produkttyp

Kapitel 7: Globale Marktanalyse auf Anwendungsbasis

Kapitel 8: Wertschöpfungskette der Marktindustrie

Kapitel 9: Markt Kette, Beschaffungsstrategie und nachgeschaltete Käufer

Chapitre 10 : Schlüsselstrategien und -richtlinien der Distributoren/Lieferanten/Händler

Chapitre 11 : Wichtige Wirtschaftsindikatoren, nach Marktanbietern Chapitre

12 : Analyze der Markteffektfaktoren Chapitre

13 : Marktprognosezeitraum Chapitre

14 : Zukunft des Marktes Chapitre

15 : Anhang

Wichtige Fragen, die mit dieser Studie beantwortet werden

1) Est-ce que macht den US-Markt für psychedelische Drogen für langfristige Investitionen geeignet ?

2) Kennen Sie die Bereiche der Wertschöpfungskette, in denen Akteure Wert schaffen können?

3) Gebiet, das einen starken Anstieg des CAGR- und YOY-Wachstums verzeichnen könnte ?

4) Welche geografische Region hätte eine bessere Nachfrage nach Produkten/Dienstleistungen?

5) Welche Chance würde das Schwellenland etablierten und neuen Marktteilnehmern auf dem US-Markt für psychedelische Drogen bieten?

6) Analyser der Risikoseite bezogen auf Dienstleister ?

7) Welche Faktoren beeinflussen die Nachfrage nach Psychedelika in den USA in den kommenden Jahren?

8) Wie lautet die Auswirkungsanalyse verschiedener Faktoren auf das Wachstum des globalen US-Psychedelika-Marktes ?

9) Welche Strategien der Big Player helfen ihnen, Anteile am reifen Markt zu gewinnen ?

10) Wie treiben Technologie und kundenorientierte Innovation große Veränderungen auf dem US-Markt für psychedelische Drogen voran?

Wenn Sie sich für den globalen US-Markt für psychedelische Drogen entscheiden; dann wäre die folgende Länderanalyse enthalten :

Nordamerika (États-Unis, Canada et Mexique)

Europa (Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Italien, Nordische Länder, Spanien, Schweiz und übriges Europa)

Asien-Pazifik (Chine, Japon, Australie, Neuseeland, Corée du Sud, Indien, Südostasien und Rest von APAC)

Südamerika (Brésilien, Argentinien, Chili, Kolumbien, Rest der Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, Rest von MEA

