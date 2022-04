Analyse de l’industrie des perspectives du marché des soins infirmiers, taille, part, croissance, tendances || DBMR

Le rapport d’activité du marché mondial des soins infirmiers offre une analyse et des prévisions complètes du marché, la définition du marché, les moteurs du marché et les contraintes du marché, la part de marché, la segmentation du marché et l’analyse des principaux acteurs du marché. Les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce document marketing. Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir de ce rapport de marché.

Le marché des soins infirmiers devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,10% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’augmentation de la population gériatrique aidera à accélérer la croissance du marché des soins infirmiers.

Les soins infirmiers font référence au traitement coordonné et autonome d’individus de tous âges, groupes, communautés et familles par des personnes ou des infirmières formées. Il comprend des approches de soins personnalisés avec plus de sécurité, de commodité et de confort.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des soins infirmiers sont Genesis HealthCare, Kaiser Foundation Health Plan, Inc., Brookdale Senior Living, Kindred Healthcare, ENSIGN GROUP, INC, EHHI Holdings, Inc., Memorial Sloan Kettering, ParaMed Home Health Care, Bayshore. HealthCare, CBI Health Group, EXTENDICARE, Trinity Health, Ambercare, Basin Home Health & Hospice, Inc., 3 C Costa Blanca Care Agency, Manorcourt Care (Norfolk) Ltd., Able Community Care, Care UK et Helping Hands Home Care parmi autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Étendue du marché des soins

infirmiers et taille du marché Le marché des soins infirmiers est segmenté en fonction du type de service, du sexe de l’utilisateur final et du type de dépense. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de service, le marché des soins infirmiers est segmenté en prestataires de soins à domicile, établissements de soins infirmiers, foyers de soins de groupe et communautés de retraités.

Sur la base du sexe de l’utilisateur final, le marché des soins infirmiers est segmenté en soins infirmiers pour femmes et soins infirmiers pour hommes.

Sur la base du type de dépenses, le marché des soins infirmiers est segmenté en dépenses publiques et dépenses privées.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

marché des soins infirmiers vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, base installée de différents types de produits pour le marché des soins infirmiers, impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et évolution des scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché des soins infirmiers. Les données sont disponibles pour la période historique 2020-2027.

Table des matières du rapport :

– Résumé analytique

– Paysage du marché

– Analyse des cinq forces

– Segmentation du marché par produit

– Paysage géographique

– Analyse des fournisseurs

– Annexe

