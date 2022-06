Analyse de l’industrie de la part de marché mondiale du marché de l’aromathérapie, de la valeur de la production, de la structure des coûts, des revenus et de la demande future jusqu’en 2029

L’utilisation croissante de l’aromathérapie pour des avantages liés à la santé, tels que le traitement des maux de tête, la dépression, l’anxiété, les migraines et d’autres problèmes, notamment les problèmes respiratoires, les troubles nerveux, les fonctions hépatiques et vésiculaires, les troubles cardiovasculaires et les infections gastro-intestinales, a suscité la demande d’aromathérapie à travers le globe. Le marché devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir en raison de la forte adoption de l’aromathérapie. Avec une utilisation croissante, il y a eu une prise de conscience croissante de ses avantages, ce qui propulsera la croissance du marché et contribuera à l’immense expansion du marché dans diverses régions.

Le marché mondial de l’ aromathérapie était évalué à 1,7 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 4,4 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « Topique » représente le plus grand segment de mode de livraison sur le marché de l’aromathérapie au cours de la période de prévision en raison de la préférence croissante pour l’application topique d’huiles d’aromathérapie pour divers problèmes liés à la peau. peau. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Étendue du marché mondial de l’aromathérapie

Le marché de l’aromathérapie est segmenté en fonction du type de produit, du mode de livraison, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Consommables

Équipement

Sur la base du type de produit, le marché de l’aromathérapie est segmenté en consommables et équipements. Le consommable est sous-segmenté en huiles essentielles et huiles de support. Les huiles essentielles sont également subdivisées en singles et en mélanges. Les célibataires comprennent les herbes, les bois, les épices, les fleurs, les agrumes, la terre, le camphre et autres. L’équipement est sous-segmenté en ultrasons, nébulisation, évaporation et chaleur.

Méthode de livraison

Application topique

Inhalation directe

Diffusion aérienne

Sur la base du mode de livraison, le marché de l’aromathérapie est segmenté en application topique, inhalation directe et diffusion d’air. On estime que l’application topique enregistre la plus grande part du marché, en raison de la préférence croissante pour l’application topique d’huiles d’aromathérapie pour divers problèmes liés à la peau.

Application

Relaxation

Insomnie

gestion de la douleur

Gestion des cicatrices

Soins de la peau et des cheveux

rhume et toux

Basé sur l’application, le marché de l’aromathérapie est segmenté en relaxation, insomnie, gestion de la douleur, gestion des cicatrices, soins de la peau et des cheveux, rhume et toux.

Canal de distribution

Directement au client

B2B

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’aromathérapie est segmenté en direct-to-customer et B2B. La vente directe au client est sous-segmentée en commerce de détail et commerce électronique.

Utilisateur final

Utilisation à la maison

Centres de spa et de bien-être

Hôpitaux et Cliniques

Centres de yoga et de méditation

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’aromathérapie est divisé en usage domestique, centres de spa et de bien-être, hôpitaux et cliniques, centres de yoga et de méditation.

Analyse régionale / aperçu du marché de l’aromathérapie

Le marché de l’aromathérapie est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type de produit, mode de livraison, application, canal de distribution et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’aromathérapie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud. Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) sous le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’aromathérapie en raison de la présence d’un système de santé bien établi, d’une prise de conscience croissante des avantages des thérapies alternatives associées à des dépenses de santé élevées dans les économies développées telles que les États-Unis et le Canada dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la prévalence de divers troubles ainsi que du développement des infrastructures de santé dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Aromathérapie

Le paysage concurrentiel du marché Aromathérapie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’aromathérapie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’aromathérapie sont Air Aroma, (Australie), Frontier Co-op (USA), doTERRA (USA), Eden Gardens, (Inde), Frontier Co-op., (USA), Hubmar, (États-Unis), Isagenix Worldwide Inc., (États-Unis), Mountain Rose Herbs, (États-Unis), NuSkin., (États-Unis), FLORIHANA (France), PLANT THERAPY ESSENTIAL HOIL, (États-Unis), Rocky Mountain Oils LLC., (États-Unis ), Stadler Form (Suisse) et Young Living Essential Oils, (États-Unis), entre autres.

