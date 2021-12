Analyse de l’impact et de la reprise du marché des logiciels d’aviation, défis de l’entreprise et facteurs de réussite essentiels 2028

Le marché mondial des logiciels d’aviation est sur le point de croître à un TCAC élevé. Le rapport sur le marché des logiciels d’aviation fournit une approche holistique de la valeur, de la taille, des prévisions, des dernières tendances, des moteurs de croissance du marché, des contraintes, des opportunités et des défis du marché. Le rapport comprend également une analyse des fournisseurs d’environ 10 fournisseurs.

Le rapport comprend également les profils des entreprises clés ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché Logiciel d’aviation. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle.

Dynamique du marché

L’augmentation des activités de MRO ces derniers temps propulse fortement le marché des logiciels de MRO pour l’aviation, car ces logiciels permettent aux utilisateurs finaux de résoudre et de trier facilement les problèmes. De plus, la demande de maintenance d’aéronefs basée sur des analyses prescriptives et prédictives augmente de façon exponentielle parmi les utilisateurs finaux, ce qui catalyse la croissance du marché des logiciels de MRO pour l’aviation.

Meilleurs joueurs clés : –

Boeing

HCL Technologies Limitée

Société IBM

IFS AB

Informer

Oracle Corporation

Autre

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels d’aviation :

La pandémie COVTIPRE00016141-19 affecte de nombreuses entreprises dans le monde. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les gouvernements à interdire le transport des humains et des marchandises en raison des interdictions de voyager, des blocages de masse et des fermetures d’entreprises. L’imposition du verrouillage a conduit à une moindre production de produits de base, de biens et de services. Les secteurs de la fabrication, de l’automobile, des semi-conducteurs et de l’électronique, du pétrole et du gaz, des mines, de l’aviation et d’autres ont connu une baisse de leurs opérations en raison de l’arrêt temporaire des activités.

Le marché mondial des logiciels d’aviation est segmenté en fonction de la technologie, du fonctionnement et de l’application. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en système de sécurité, système de communication, traitement des passagers, du fret et des bagages, ATC, autres). Sur la base de l’exploitation, le marché est segmenté en aéronautique et non aéronautique. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en côté terrestre, côté terminal et côté air.

Système de sécurité, système de communication, gestion des passagers, du fret et des bagages, ATC, autres

Côté Terre, Côté Terminal, Côté Air

