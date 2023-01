Analyse de l’impact du marché de la stérilisation des sondes à ultrasons, taille, développement et prévisions futures jusqu’en 2029

Le rapport d’activité du marché de la désinfection des sondes à ultrasons contient un chapitre sur le marché de la désinfection universelle des sondes à ultrasons et son profil de toutes ses sociétés associées, fournissant des données précieuses concernant ses perspectives en termes de finances, de portefeuille de produits, d’investissements prévus et de stratégies commerciales et marketing. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En se concentrant sur l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie fait de son mieux pour formuler ce rapport sur le marché. Le document d’analyse du marché de la désinfection des sondes à ultrasons est une étude professionnelle et approfondie de l’état actuel de l’industrie de la santé.

Le rapport sur le marché international de la désinfection des sondes à ultrasons contient de nombreux aspects de l'analyse de marché demandée par de nombreuses entreprises. Le rapport sur la stérilisation des grandes sondes à ultrasons fournit également un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, de l'application, du type de produit et de l'analyse de la production en tenant compte de facteurs importants tels que les revenus, les coûts et la marge bénéficiaire dans l'industrie des soins de santé.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la désinfection des sondes à ultrasons sont : General Electric Company Nanosonics, Steris CS Medical LLC VIROX TECHNOLOGIES, INC Germitec Ecolab ASP Schülke & Mayr GmbH Parker Laboratories, Inc. Metrex Research LLC Soluscope, Whiteley



Analyse et informations clés du marché :

Le marché de la désinfection des sondes à ultrasons devrait croître au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Data Bridge Market Research Analysis, le marché devrait croître à un TCAC de 16,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 349,31 millions USD d’ici 2029, passant de 414,64 millions USD en 2021 à des millions USD d’ici 2029. La forte prévalence des infections nosocomiales et la sensibilisation croissante à l’utilisation d’équipements de retraitement sont les principaux moteurs qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La désinfection est la destruction thermique ou chimique des micro-organismes pathogènes et autres. Le processus est moins létal que la désinfection, qui détruit les micro-organismes pathogènes les plus courants. Selon l’American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), « le contrôle des infections fait partie intégrante de l’utilisation sûre et efficace des ultrasons en médecine ».

Par exemple,

En février 2019, Germitec a lancé un nouveau système de Désinfection de Haut Niveau (DHN) ultra-rapide sans produits chimiques pour les sondes à ultrasons. Le système Hypernova Chronos utilise la technologie HLD basée sur les ultraviolets (UV) conçue pour les sondes à ultrasons externes, vaginales et rectales. Il s’agit d’un système de désinfection efficace in vitro et ex vivo contre le papillomavirus humain (HPV). Cela devrait stimuler le marché de la désinfection des sondes à ultrasons au cours des prochaines années.

Étendue du marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons et taille du marché

Le marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons est segmenté en cinq segments remarquables en fonction du produit et du service, du niveau de désinfection, du type de sonde, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base des produits et services, le marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons est segmenté en instruments, consommables et services. En 2022, le segment des instruments devrait dominer en raison de l’introduction de divers instruments sur le marché.

En fonction du niveau de désinfection, le marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons est segmenté en désinfection de bas niveau, désinfection de niveau moyen et désinfection de haut niveau. En 2022, la désinfection de haut niveau devrait dominer le marché, offrant la plus grande sécurité aux patients et au personnel médical pour éviter la propagation des infections. Ces paramètres positifs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En fonction du type de sonde, le marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons est segmenté en critique, non critique et semi-critique. Le segment des équipements critiques devrait dominer le marché d’ici 2022, car les équipements nécessitent un niveau élevé de désinfection.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons est segmenté en hôpitaux et centres d’imagerie diagnostique, centres de soins ambulatoires, centres de maternité, établissements universitaires et de recherche, etc. Le segment des hôpitaux et des centres d’imagerie diagnostique devrait dominer le marché d’ici 2022 en raison de l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé et de l’augmentation des mesures visant à assurer la sécurité du personnel hospitalier et des patients alors que les infections nosocomiales sont en augmentation.

Marché de la désinfection des sondes à ultrasons, par région:

Comme mentionné ci-dessus, le marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays et par produit.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la désinfection des sondes à ultrasons sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient Afrique de l’Est (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la désinfection des sondes à ultrasons en raison de l’augmentation des cas de troubles du rythme cardiaque, des politiques de remboursement adaptées aux patients, de la forte demande de traitements avancés et des infrastructures de soins de santé bien développées dans la région. La région Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’incidence élevée des maladies cardiovasculaires, de l’adoption croissante d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Table des matières: marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Vue de dessus

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur la désinfection des sondes à ultrasons dans le secteur de la santé

7 Marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons, par type de produit

8 Marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons, par mode

9 Sonde à ultrasons mondiale Marché de la désinfection, par type

10 Marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons, par mode

11 Marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons, par utilisateur final

12 Monde du marché de la désinfection des sondes à ultrasons, par géographie

13 Marché mondial de la désinfection des sondes à ultrasons,

aperçu des activités 14 Analyse SWOT

15 Profils des entreprises

16 Questionnaire

17 rapports connexes

