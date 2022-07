Analyse de l’expansion du marché du polypropylène basée sur la taille, la part et les revenus de l’industrie jusqu’en 2030  

Selon un nouveau rapport de Reports and Data, le marché mondial du polypropylène devrait atteindre 239,84 milliards USD d’ici 2030. L’adoption croissante du PP dans l’industrie de l’impression 3D en raison de sa résistance chimique supérieure est un facteur important qui influence la demande du marché. Le polypropylène a la densité la plus faible de tous ceux couramment utilisés dans la fabrication des plastiques, ce qui le rend très léger. D’autres avantages associés au matériau, notamment la flexibilité, la durabilité et la résistance électrique, le rendent très pratique pour l’industrie. Actuellement, le produit est utilisé dans le secteur de la santé pour fabriquer des flacons médicaux, des dispositifs de diagnostic, des flacons d’échantillons et des piluliers.

L’augmentation des activités de recherche et développement dans le secteur de la santé, en raison des dépenses publiques et privées, et l’adoption croissante du polypropylène dans le secteur de la santé pour divers avantages qui lui sont associés, tels que la résistance aux produits chimiques, aux bactéries et à la stérilisation à la vapeur, sont susceptibles de stimuler le produit demande. L’augmentation des investissements publics et privés dans le secteur de la construction pour le développement des infrastructures, des logements et des bâtiments commerciaux et éducatifs devrait également augmenter la demande de produits au cours de la période de prévision.

Le rapport d’étude de marché mondial sur le polypropylène fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des principaux développements du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Demander un exemple de rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1663

Principaux acteurs :

les principaux participants sont BASF SE, China National Chemical Corporation (CHEMCHINA), Dow Chemical Company, ENI SPA, Exxon Mobil Corporation, Braskem, INEOS Group Holdings SA, LyondellBasell Industries NV, Saudi Basic Industries Corporation, SINOPEC et TOTAL Specialties USA , Inc.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que : Le

polypropylène est l’un des polymères à la croissance la plus rapide. Cette croissance est principalement attribuée à la capacité du polypropylène à remplacer les matériaux conventionnels tels que le bois, le verre et le métal à moindre coût. Le matériau offre une excellente résistance chimique et soudabilité, ce qui le rend idéal pour l’industrie automobile, les biens de consommation et les applications d’emballage.

La demande de résines PP pour le moulage devrait augmenter considérablement dans les années à venir. Le PP présente des propriétés spécifiques, telles que la résistance chimique, une faible densité, un équilibre de propriétés exceptionnel et une polyvalence, ce qui le rend apte à une large gamme d’applications.

Le polypropylène est principalement utilisé pour les emballages alimentaires. Il est largement utilisé pour les emballages de bonbons et de collations, les bouchons à charnière et les récipients pour micro-ondes. De plus, étant donné que les conteneurs en PP ne libèrent pas de produits chimiques, ils sont considérés comme sûrs pour les applications d’emballage.

L’adoption croissante des films en polypropylène à orientation biaxiale (BOPP) dans les emballages alimentaires est également une tendance importante observée sur le marché. Les avantages associés aux films BOPP, notamment un faible taux de transmission de l’humidité, un excellent glissement et des propriétés optiques, une résistance élevée à la traction et un faible retrait thermique, ont stimulé leur demande pour les applications d’emballage alimentaire.

Le segment automobile devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la production d’automobiles. Le polypropylène est largement utilisé dans les pièces automobiles en raison de son faible coût, de ses propriétés mécaniques exceptionnelles et de sa moulabilité. Les principaux domaines d’application comprennent les boîtiers et plateaux de batterie, les pare-chocs, les doublures d’ailes, les garnitures intérieures, les panneaux instrumentaux et les garnitures de porte.

En mai 2020, LyondellBasell a dévoilé qu’Advanced Global Investment Company (AGIC) avait sélectionné la technologie Spheripol : la technologie de pointe en polypropylène de l’entreprise pour une nouvelle installation d’envergure mondiale.

En mai 2020, CNOOC et Shell ont collaboré pour agrandir leur complexe pétrochimique à Huizhou, province du Guangdong en Chine. Les entreprises se concentreront sur la production d’éthylène glycol, de polyéthylène, de polypropylène et d’oxyde de propylène dans le cadre de ce partenariat.

Télécharger le résumé du rapport @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1663

Questions clés abordées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance des revenus attendu que le marché mondial du polypropylène devrait enregistrer au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché Polypropylène?

Qui sont les principaux acteurs du marché ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quelle région devrait représenter la plus grande part de marché dans le polypropylène mondial

Une analyse approfondie du marché mondial est incluse dans le rapport qui couvre différents facteurs, des données statistiques clés centrées sur la région aux facteurs macro et microéconomiques qui sont cruciaux pour évaluation prévisionnelle. L’étude propose également une analyse complète des perspectives de croissance, des brevets, des avancées technologiques et des lancements de produits sur le marché.

Segmentation du marché :

perspectives du type d’extraction (revenus, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2019-2030)

homopolymère

copolymère

(revenus, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2019-2030)

Moulage Moulage par injection Moulage par soufflage

fibres et de raphia

FilmsFeuilles

Sacs et sacs

Conteneurs

Autres

Utilisation finale Perspectives du secteur (chiffre d’affaires, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2019-2030)

Emballage Emballage flexible Emballage rigide

Impression 3D

Automobile et transport

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; volume, kilotonnes ; 2019 -2030)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Demande de personnalisation @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1663

Points clés abordés dans le rapport:

Une analyse détaillée du marché mondial du polypropylène à travers une évaluation des aspects clés du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Parcourir plus de rapports:

marché du citrate de calcium @ https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/16/2001172/0/en/Calcium-Citrate-Market-To-Reach-USD-989-8-Million-By-2027-Reports- and-Data.html Vanilline

Market @ https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/02/2057104/0/en/Vanillin-Market-To-Reach-USD-1-72-Billion-By-2027-Reports-and- Data.html

À propos de Reports and Data :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : https://www.reportsanddata.com/

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

LinkedIn | Gazouillement | Blogues | Connaissances