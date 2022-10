Analyse de l’aperçu du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments et perspectives des opportunités commerciales 2029

Le rapport d’activité persuasif sur l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport donne des connaissances et des informations persistantes sur l’évolution du paysage du marché, ce qui existe déjà sur le marché, les tendances futures, les attentes du marché, l’environnement concurrentiel et les stratégies qui peuvent être entreprises pour surpasser les concurrents. Ce rapport de marché contient des données historiques ainsi que des prévisions futures et une analyse détaillée du marché aux niveaux mondial et régional. L’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments est le rapport d’étude de marché unique qui effectue des analyses de l’industrie sur les produits, les marchés, les entreprises, les industries et de nombreux pays à l’échelle internationale.

Principaux acteurs clés inclus dans ce rapport :

Microsoft

NVIDIA Corporation

Société IBM

Atomwise, Inc.

GÉNOMIQUE PROFONDE

Cloud Pharmaceuticals, Inc.

Médecine Insilico

BenevolentAI Ltd

Exscientia

Cyclica inc.

L’étude est segmentée comme suit :

Par offre (logiciels, services), technologie (apprentissage automatique, autres technologies), type de médicament (petite molécule, grandes molécules), application (immuno-oncologie, maladies neurodégénératives, maladies cardiovasculaires, maladies métaboliques, autres applications), utilisateur final ( Sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, centres de recherche et instituts universitaires et gouvernementaux)

Années considérées pour ces rapports sur le marché Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments:

Années historiques : 2016-2019

Année de base : 2021

Année estimée : 2027

Intelligence artificielle (IA) dans la période de prévision du marché de la découverte de médicaments: 2021-2028

Table des matières du marché mondial Intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs de l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments.

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments.

Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques.

Diversification du marché : informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements dans l’intelligence artificielle (IA) sur le marché de la découverte de médicaments.

Croissance du marché : Les facteurs de croissance du marché sont discutés où les différents utilisateurs du marché sont décrits en détail.

Segmentation du marché : des données et des informations par acteur du marché, par région, par type, par application, etc. et des recherches personnalisées peuvent être ajoutées.

Annexe : La version finale du rapport contient une partie de conclusion où les avis des experts industriels sont inclus.

Intelligence artificielle (IA) dans l’analyse au niveau du pays du marché de la découverte de médicaments

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) dans la découverte de médicaments sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine, le Pérou, le reste de l’Amérique du Sud, dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. , Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, dans la région Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique, dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique.

