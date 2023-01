Analyse de la taille du marché mondial des hôpitaux intelligents, de la demande, des tendances futures, des défis, de la croissance et des opportunités

Des rapports de recherche approfondis sur le marché des hôpitaux intelligents sont fournis avec des informations et des analyses à jour pour un bénéfice maximal de l’industrie des hôpitaux intelligents. Ce rapport marketing analyse et évalue les tendances importantes de l’industrie, la taille du marché, l’estimation de la part de marché et le volume des ventes, à partir desquels l’industrie Smart Hospital peut déduire des stratégies pour augmenter le retour sur investissement (ROI). Les études et les études liées à l’analyse concurrentielle sont clairement axées sur le paysage concurrentiel de l’industrie des hôpitaux intelligents pour choisir ou développer des stratégies pour prospérer sur le marché. Le rapport mondial sur les hôpitaux intelligents sera une réponse crédible aux défis et aux problèmes auxquels est confrontée l’industrie des hôpitaux intelligents.

Selon l’analyse des études de marché de Data Bridge, la taille du marché des hôpitaux intelligents devrait atteindre 147,5 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision. Les services, l’un des segments de marché analysés dans le rapport, devraient croître à un TCAC de 22,3 % pour atteindre 73,6 milliards de dollars d’ici la fin de la période d’analyse.

Aperçu du marché:-

Un hôpital intelligent est un environnement médical équipé d’équipements et de logiciels de pointe pour réduire la charge de travail et minimiser les coûts de toutes les procédures à l’hôpital. Les hôpitaux intelligents sont généralement basés sur l’Internet des objets et l’intelligence artificielle.

Ces dernières années, avec le développement de la science et de la technologie, les hôpitaux sont devenus plus intelligents. Désormais, les hôpitaux utilisent des logiciels intelligents, des machines avancées pour coordonner les opérations du personnel, et les dossiers sont les mêmes. Désormais, tout se fait en ligne. La gestion hospitalière devient de plus en plus facile avec le personnel. Augmenter les bénéfices des hôpitaux, leader du marché des hôpitaux intelligents.

Certains des principaux acteurs du marché des hôpitaux intelligents sont des hôpitaux intelligents.

Koninklijke Philips NV, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Medtronic, Qualcomm Technologies, Inc., Honeywell International Inc., STANLEY Healthcare, SAP SE, Microsoft, Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, McKesson Corporation, Advantech Co., Ltd, Proteus Digital Health, AdhereTech., Enlitic, Inc., Intel Corporation, NVIDIA Corporation et Welltok, Inc. 등이 있습니다.

Informations clés sur les hôpitaux intelligents incluses dans le rapport :

Graphique exclusif et analyse descriptive des cinq forces de Porter de certaines des principales entreprises de ce marché Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché. Tendances actuelles affectant la dynamique de ce marché dans différentes régions Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents Croissance des revenus de l’industrie au cours de la période de prévision Étudiez les stratégies de marketing et les tendances de croissance. Analyse des relais de croissance Segments et régions des marchés émergents Évaluation empirique de la courbe de marché Couverture du marché historique, actuelle et projetée en termes de valeur et de volume projetés

Principaux avantages de Smart Hospital par rapport à ses concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative de la taille, des prévisions et des tendances du marché des hôpitaux intelligents pour identifier de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence les forces des acheteurs et des fournisseurs, permettant aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux influenceurs et les principaux domaines d’investissement sont mis en évidence dans l’étude.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution au chiffre d’affaires est notée.

La section Positionnement des participants au marché fournit une compréhension du positionnement actuel des participants au marché opérant dans les ingrédients de soins personnels.

abstrait

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Périmètre de rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Aperçu du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Dimensionnement du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Profil du client

Section 10 : Paysage régional

Partie 11 : Cadre décisionnel

Section 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

Section 14 : Profil du fournisseur

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Addenda

