Analyse de la taille du marché du dioxyde de silicium, perspectives pour atteindre 11,49 milliards USD d’ici 2027

mondial du dioxyde de silicium devrait atteindre 11,49 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le dioxyde de silicium est communément appelé silice et se trouve en abondance sur la croûte terrestre. Il est présent sous forme naturelle ainsi que synthétique. La forme la plus courante du produit commercialisé est le Quartz. On le trouve dans le granite et c’est aussi l’un des principaux composants du grès.

L’offre abondante de dioxyde de silicium est un facteur déterminant pour le marché. Les propriétés physiques et chimiques du dioxyde de silicium contribuent à la polyvalence de ce composé dans une variété d’applications commerciales. Le dioxyde de silicium a une large gamme d’utilisations, y compris les agents de contrôle de la viscosité dans les peintures, les encres, les revêtements et la résistance à la corrosion, entre autres, et comme excipients dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.

Le dioxyde de silicium se trouve naturellement dans de nombreuses plantes, comme les poivrons, les légumes verts à feuilles, le riz brun, les betteraves, l’avoine et la luzerne, entre autres. La prêle aux herbes fournit également une riche source naturelle de dioxyde de silicium. Il était traditionnellement utilisé par les herboristes pour la santé des ongles, de la peau et des cheveux. Certaines formes d’algues contiennent des niveaux considérables de silice absorbable et peuvent être utilisées dans la préparation de suppléments de silicium.

La région Asie-Pacifique capitalise sur l’ample opportunité de croissance du nouveau portefeuille de produits dérivés du dioxyde de silicium. En raison de la disponibilité des ressources et des plateformes d’investissement, l’APAC devrait stimuler la croissance du marché du dioxyde de silicium.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2656

Les principales sociétés opérant dans le secteur et décrites dans le rapport sont :

Cabot Corporation, American Elements, Solvay, Tokuyama Corporation, Gelest Inc., Tosoh Corporation, Wacker Chemie AG, Sigma-Aldrich Co. LLC, Golovach Quartz et Sinosi Group Corporation, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que :

Le dioxyde de silicium est couramment utilisé dans l’industrie alimentaire. Il est utilisé comme anti-agglomérant, car il a la propriété d’absorber l’excès d’humidité, et empêche le stockage des ingrédients entre eux. Cela le rend idéal pour une application dans la fabrication de sel, d’épices et de poudre de chili, entre autres. Il peut également être utilisé comme agent anti-mousse, qui est utilisé pour la production de vin et de bière pour en éliminer les levures et les protéines.

Le quartz est le minéral le plus largement distribué et abondamment trouvé à la surface de la Terre. Il est de nature très dure, ce qui le rend très résistant. Le minéral est chimiquement inerte lorsqu’il est en contact avec la plupart des substances. Il a une résistance à la chaleur et des propriétés électriques qui le rendent hautement applicable dans les produits électroniques.

Le sable de quartz est utilisé dans la production de verre plat, de verre d’emballage, de verre spécial et de fibre de verre. Sa couleur, son éclat et sa diaphanéité le rendent utile comme pierre précieuse et aussi dans la fabrication du verre.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché sur le marché du dioxyde de silicium. Le développement technologique robuste, associé à l’applicabilité du dioxyde de silicium dans diverses industries, augmente la croissance du marché.

Télécharger le résumé : https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/2656

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques sont l’augmentation de la population mondiale, l’augmentation considérable de la demande de produits de consommation essentiels tels que les aliments et les boissons, les cosmétiques , et produits de soins personnels et d’hygiène, et l’utilisation intensive de produits chimiques et de matières premières dans des industries telles que le bâtiment et la construction, l’automobile, l’agriculture, le textile, l’emballage, l’électronique et plusieurs autres industries. Les autres facteurs majeurs qui soutiennent la croissance des revenus du marché sont l’accent croissant des fabricants sur l’utilisation de matériaux et de produits chimiques respectueux de l’environnement et durables pour un impact environnemental réduit, l’introduction de produits chimiques organiques et hautement durables et la demande croissante de produits agrochimiques et de produits chimiques de spécialité à haute performance.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/silicon-dioxide-market

Forme Perspectives

amorphe

Quartz

cristalline

Cristobalite

Tridymite

Perspectives d’application

Adhésifs et mastics

Additifs alimentaires

Composites

Revêtements

Graisses

Impression et emballage

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2656

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible selon les besoins du client. Veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

Lire la suite Rapports connexes:

Marché des produits chimiques de plate-forme Marché de

la poudre de polypropylène (PP)

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Parcourir d’autres rapports connexes :

Taille du marché du polystyrène expansé (EPS)

biolubrifiants

marché

Polytétrafluoroéthylène médical (PTFE) Chiffre

marché Taux de croissance du marché des géotextiles

du marché des matériaux à changement de phase avancé