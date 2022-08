Analyse de la taille du marché des vaccins vétérinaires, perspectives de l’industrie et prévisions régionales, 2020-2027

Le marché mondial des vaccins vétérinaires devrait atteindre une valeur de 12,75 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des vaccins vétérinaires/animaux est susceptible de se développer rapidement, en raison de l’utilisation croissante de vaccins pour traiter les maladies zoonotiques et de la tendance croissante à utiliser moins d’antibiotiques. De plus, le taux croissant d’incidence des troubles du bétail devrait propulser davantage le marché des vaccins vétérinaires au cours de la période de prévision.

Le rapport comprend ainsi une large segmentation du marché, comprenant les principaux types de produits et gammes d’applications, et détermine en outre les revenus, le prix, les ventes, la production, le taux de croissance et la part de marché prévue de chaque segment de marché. Les statistiques vitales du marché ont été présentées sous forme de tableau pour aider les lecteurs à comprendre la dynamique du marché. En outre, il fournit une étude de grande envergure mettant en évidence les aspects clés de l’industrie, tels que la dynamique import-export, les taux de production et de consommation, les canaux de vente et les bases de consommateurs dans les régions clés.

Paysage concurrentiel :

Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial des vaccins vétérinaires et étudiés dans le rapport comprennent Zoetis Inc., Bayer AG, Virbac SA, Merck KGaA, Eli Lilly et Company, Phibro Animal Health Corporation, Elanco Animal Health Incorporated, Aptimmune Biologics Inc., Dechra Pharmaceuticals PLC et Laboratorios HIPRA, SA

Emergen Research a segmenté le marché mondial des vaccins vétérinaires en fonction du type, de la voie d’administration, de la technologie, de l’infection et de la région.

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Volaille

Porc

Aquaculture

Bovins

Chat

chiens

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2017-2027)

Oral

Injection

pulvérisation/immersion

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Inactivé

Atténué en direct

Recombinant

Perspectives de l’

infection à l’anatoxine (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2017-2027)

Fongique

Bactérie

Parasite

Viral

Principaux faits saillants du rapport

En janvier 2020, Automazioni VX, Inc. a conclu un accord de coopération avec Merck Animal Health, une division de Merck KGaA. La collaboration visait à lancer Innoject Pro, une technologie développée de manière unique pour la vaccination par injection sous-cutanée du poulet. La technologie peut être utilisée conjointement avec le vaccin Innovax de Merck Animal Health, qui est utilisé pour protéger la volaille contre les infections bactériennes.

Le segment de la volaille devrait dominer le marché mondial des vaccins vétérinaires tout au long de la période de prévision, avec une croissance à un TCAC de 7,0 %. On estime que le besoin accru d’aliments pour animaux de compagnie sans risque, associé à une concentration croissante sur le développement de nouvelles approches de protection des animaux, stimulera le segment au cours de la période de prévision.

Le segment de l’injection devrait conserver la plus grande part de marché tout au long de la période de prévision. La croissance du segment est attribuable à l’utilisation croissante des vaccins injectables pour la protection de la santé animale. Les vaccins injectables jouent un rôle crucial dans la prévention et le contrôle de la propagation des épidémies chez les animaux de ferme et le bétail.

Questions clés abordées dans le rapport :

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie des vaccins vétérinaires?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications du marché vaccins vétérinaires?

Quel segment devrait gagner du terrain dans les années à venir ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les acteurs du marché ?

Quels sont les développements technologiques et les avancées de produits sur le marché?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

En conclusion, le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative du marché mondial de la technologie CRISPR/CAS 9, y compris l’analyse mondiale et régionale du marché. L’étude couvre des informations critiques et des données factuelles sur l’industrie de la technologie CRISPR / CAS 9, ainsi qu’une analyse statistique approfondie des moteurs du marché, des limites, des perspectives de croissance, des opportunités et des menaces. Sur la base de la portée actuelle du marché, le rapport fournit une analyse approfondie de la façon dont le marché de la technologie CRISPR/CAS 9 devrait se comporter dans le calendrier de prévision. Le rapport utilise des outils analytiques avancés pour offrir une estimation des perspectives de l’état mondial de l’industrie CRISPR/CAS 9 Technology.

