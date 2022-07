Analyse de la taille du marché des tensiomètres, moteurs, contraintes, prévisions des facteurs clés,

La taille du marché mondial des tensiomètres devrait atteindre 205,6 millions USD en 2028 à un TCAC de 8 % selon un nouveau rapport de Reports and Data.

L’un des facteurs clés du marché mondial des tensiomètres est l’expansion des industries qui utilisent couramment des tensiomètres. Les tensiomètres, par exemple, sont couramment utilisés dans la surveillance des processus et le contrôle de la qualité, qui sont tous deux des aspects critiques de la production de revêtement, de peinture, de galvanoplastie, de collage, de lavage et de divers autres processus chimiques. Ils peuvent également calculer la tension superficielle complexe des liquides, ce qui leur permet d’être utilisés à la fois dans les laboratoires de recherche et développement et dans les usines de fabrication pour la surveillance des processus. La demande de tensiomètre devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision, car les sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques augmentent leurs dépenses en R&D, les projets d’exploration pétrolière et gazière gagnent du terrain, les processus de fabrication deviennent plus impeccables, la gestion de la qualité devient plus stricte et les technologies deviennent plus avancées.

La lenteur de la transition des approches conventionnelles vers des approches plus modernes, ainsi que la pénurie de travailleurs qualifiés, limiteraient le développement du marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/3892

Points saillants du rapport :

Biolin Scientific a présenté l’Attension Theta Flex, un nouveau tensiomètre optique, en février 2019. En raison de la nature modulaire avec de multiples choix de mesure et logiciel tout compris, l’Attension Theta Flex effectuera toutes les mesures dans un seul instrument. Il a un tout nouvel ADN de conception à la fois matériel et logiciel, ce qui le rend adapté aux applications industrielles et de recherche.

Différents types de tensiomètres comprennent les tensiomètres optiques, les tensiomètres de force, les tensiomètres volumétriques, les tensiomètres à pression de bulle et les accessoires. Le segment des tensiomètres optiques détenait la part de marché la plus élevée en 2020.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tensiomètres est segmenté en industries chimiques, pétrolières et gazières, nucléaires, pharmaceutiques et biopharmaceutiques, dispositifs médicaux, cosmétiques et autres. Le segment de l’industrie chimique représentait la plus grande part du marché des tensiomètres en 2020.

En 2020, l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part du marché des tensiomètres. La croissance de l’industrie chimique chinoise, l’industrie pétrolière et gazière indienne, la demande croissante d’énergie primaire en Inde et les industries asiatiques des dispositifs médicaux et pharmaceutiques font tous avancer l’industrie des tensiomètres.

L’augmentation des investissements dans l’industrie pétrolière et gazière contribue également à la croissance du marché des tensiomètres.

La demande de tensiomètres en Amérique du Nord sera stimulée par l’industrie pharmaceutique florissante de la région.

Les principaux acteurs du marché mondial des tensiomètres sont KRÜSS GmbH (Allemagne), DataPhysics Instruments GmbH (Allemagne), Biolin Scientific AB (Suède), Kyowa Interface Science Co. Ltd. (Japon), LAUDA Scientific GmbH (Allemagne), TECLIS Scientific ( France), Apex Instruments Co. Pvt. Ltd. (Inde), Pro-Pack Materials (Singapour), USA KINO Industry Co. Ltd. (États-Unis) et Kibron Inc. Oy (Finlande).

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/aerospace-composites-market

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances de l’industrie dans chacun des sous-segments à partir de 2018 jusqu’en 2028. Aux fins de cette étude, Reports and Data a segmenté le rapport sur le marché mondial des tensiomètres en fonction du produit, de l’utilisateur final et de la région :

Produit Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD, 2018 – 2028)

Tensiomètres optiques Tensiomètres

de force Tensiomètres

volumétriques Tensiomètres à

pression de bulle

Accessoires

Utilisateur final Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD, 2018 – 2028)

Chimie

Pétrole et gaz

Énergie

Pharmaceutique et biopharmaceutique

Dispositif médical

Cosmétique

Autres industries

Régional Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD, 2018 – 2028)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne Uni France Reste de l’Europe (RoE)

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Reste de l’Asie-Pacifique (RoAPAC)

Amérique latine Moyen-Orient et Afrique



Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3892

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour une personnalisation ou toute question concernant le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assurera le rapport le mieux adapté à vos besoins.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs