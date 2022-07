Analyse de la taille du marché des systèmes de caméras à vision latérale, DROT, PEST, Porter, prévisions régionales et nationales jusqu’en 2028

. des systèmes de caméras latérales pour le système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) et l’utilisation croissante des systèmes de caméras latérales pour réduire les angles morts devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2028. En outre, la demande croissante de véhicules de luxe continuera à augmenter les revenus croissance du marché. L’offre de plus de fonctionnalités dans les offres de voitures de luxe et l’augmentation du revenu disponible stimulent la demande de véhicules de luxe dans un passé récent.

Les véhicules de luxe offrent des performances améliorées, une cabine plus confortable et toutes les dernières fonctionnalités de sécurité et technologiquement avancées, ce qui devrait accroître la mise en œuvre de systèmes de caméras latérales dans les véhicules de luxe. En 2020, par exemple, Lexus Motors Ltd. a mis à la disposition de ses clients de nouvelles technologies pour des niveaux de sécurité et de confort encore plus élevés avec le lancement d’un moniteur de vision latérale numérique pour ses véhicules hybrides de luxe ES 300h sur le marché européen. Cependant, les coûts élevés de recherche et développement et d’installation des systèmes de caméras à vision latérale devraient entraver dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Quelques faits saillants du rapport

Les revenus du segment des systèmes multi-caméras devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision, car Le système de caméra crée un modèle de voiture 3D dynamique et animé qui donne au conducteur une vue impressionnante et détaillée de l’environnement du véhicule.

Le segment des véhicules de tourisme devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de technologies de pointe qui améliorent la sécurité des conducteurs et des passagers.

Le marché européen des systèmes de caméras latérales devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de la forte présence d’acteurs du marché nationaux et internationaux proposant des systèmes de caméras latérales tels que Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH, et Valeo SA entre autres dans les pays de la région.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Les principales entreprises du rapport sur le marché mondial sont Continental AG, Hyundai Mobis Co., Ltd., Valeo SA, Magna International Inc., Denso Corporation, Robert Bosch GmbH, Stoneridge, Inc., Samvardhana Motherson Group, ZF Friedrichshafen AG et Gentex Corporation.

Emergen Research a segmenté les systèmes mondiaux de caméras latérales en fonction du type de caméra, du composant, du type de véhicule et de la région :

Perspectives du type de caméra (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

caméra unique Perspectives des composants du système

multi-caméras

(Revenus , millions USD ; 2018-2028)

Unité de commande électronique (ECU)

caméra

Affichage

Perspectives du type de véhicule (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Véhicule utilitaire Véhicule utilitaire léger Véhicule utilitaire lourd Véhicule de

tourisme

Principaux points à retenir du marché mondial des systèmes de caméras à vision latérale rapport:

Le rapport met en lumière les moteurs, les contraintes, les opportunités, les menaces et les défis fondamentaux du marché Systèmes de caméras à vision latérale.

Il élabore sur les nouvelles arènes prometteuses dans les principales régions du marché des systèmes de caméras à vision latérale.

Il examine les derniers projets de recherche et développement et les innovations technologiques en cours dans les segments régionaux clés.

Le rapport de recherche passe en revue le cadre réglementaire pour créer de nouvelles opportunités dans diverses régions du marché Systèmes de caméras à vision latérale

Il se concentre sur les nouvelles sources de revenus pour les acteurs des marchés émergents.

En outre, le rapport offre des détails essentiels sur l’augmentation des parts de revenus et la taille des segments de produits clés.

En avril 2021, DENSO Corporation a annoncé avoir conçu des produits pour Advanced Drive, qui est un système avancé d’aide à la conduite inclus sur la nouvelle Lexus LS, qui a été lancée au Japon.

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

